Dwa polskie filmy w TOPce Netfliksa. Masowa oglądalność

Widzowie Netfliksa znowu zaskakują. Wśród najchętniej oglądanych tytułów na platformie znalazły się aż dwa polskie filmy, które szturmem podbiły zestawienie i udowadniają, że rodzima kinematografia nie ma się czego wstydzić. W tym tygodniu wśród topowych produkcji znajdziemy wszystko: pełne napięcia thrillery, kryminalne rozgrywki między złodziejami, gangsterskie dramaty i hollywoodzkie widowiska o globalnej skali zagrożenia. Od mrocznych aren koncertowych po pełne chaosu ulice Krakowa i brutalne porachunki miejskich bojówek – każdy z tych filmów trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Sprawdźcie, co masowo teraz oglądają subskrybenci platformy.

Najchętniej oglądane filmy na Netflix. Dwa polskie hity w zestawieniu

„Pułapka”

Cooper i jego córka Riley wybierają się na koncert popularnej gwiazdy pop, Lady Raven. W trakcie wydarzenia okazuje się jednak, że koncert ma ukryty cel, to zaplanowana policyjna zasadzka, której celem jest ujęcie groźnego seryjnego mordercy o pseudonimie Butcher. Czy z wszyscy wyjdą cało z areny otoczonej kamerami, uzbrojonymi funkcjonariuszami policji i radiowozami? A może okaże się, że Butcher ukrywa więcej niż się wydaje?

„Vinci 2”

Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

„Ballada o drobnym kanciarzu”

W tym przerażającym thrillerze opartym na bestsellerze Lawrence'a Osborne'a przyciśnięty do muru hazardzista lord Doyle musi zagrać po raz ostatni i zaryzykować wszystko.

„Druga Furioza”

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

„Dom pełen dynamitu”

Film nagrodzonej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow. Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

