Seriale z oceną powyżej 8/10 których nie znasz, a powinieneś. Dobre na weekend

Jeżeli chcesz w ten weekend zasiąść przed telewizorem i bez godzin scrollowania znaleźć coś, co cię pochłonie, mamy dla ciebie listę kilkunastu takich perełek. To tytuły, które mają wysokie oceny – powyżej 8/10 na polskim Filmwebie, a jednak nie przebiły się tak mocno do mainstreamu i wciąż dla wielu pozostają nieodkrytymi skarbami. Jeżeli zatem chcesz historii, które wciągają od pierwszych minut i zostają w głowie na długo — ten zestaw jest dla ciebie. Oto mocne seriale, które mogły ci umknąć, a zdecydowanie zasługują na uwagę.

„Konflikt”



Pierwszy sezon antologii skupia się na słynnym konflikcie dwóch ikon Hollywoodu – Bette Davis i Joan Crawford – podczas i po realizacji kultowego filmu grozy „Co się zdarzyło Baby Jane?” (1962).



„Alchemia dusz”



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.



„Endeavour”



Brytyjski serial kryminalny, będący prequelem słynnego serialu „Inspektor Morse”. Akcja serialu dzieje się w latach 60. i 70. XX wieku w Oksfordzie. Głównym bohaterem jest Endeavour Morse, młody, inteligentny, ale introwertyczny detektyw, który dopiero zaczyna swoją karierę w policji. Serial śledzi jego rozwój zawodowy i osobisty, a także początki relacji z jego przełożonym i mentorem – Fredem Thursdayem.



„Boss”



Serial opowiada o Tomie Kane’ie, bezwzględnym i potężnym burmistrzu Chicago, który ukrywa przed otoczeniem fakt, że zdiagnozowano u niego rzadką, degeneracyjną chorobę neurologiczną (prawdopodobnie choroba Lewy’ego).



„Derek”



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



„Snowfall”



Dramat, którego fabuła rozgrywa się w czasach raczkującej kokainowej epidemii w Los Angeles, która wywarła radykalny wpływ na znaną nam kulturę. Śledzimy losy licznych bohaterów, którzy brutalnie ścierają się ze sobą. Są to Franklin Saint, uliczny biznesmen budujący swoją pozycję; Gustavo "El Oso" Zapata, meksykański zapaśnik uwikłany w walkę o władzę w przestępczej rodzinie; Teddy McDonald, funkcjonariusz CIA uciekający przed nieciekawą przeszłością, który rozpoczyna nieoficjalną operację wspierania nikaraguańskich Contras; oraz Lucia Villanueva, opanowana i pewna siebie córka meksykańskiego bossa. W serialu każdy z bohaterów dąży do celu, którym są pieniądze, władza i wpływy w Los Angeles.



„Fleabag”



Również brytyjski serial komediowo-dramatyczny stworzony przez Phoebe Waller-Bridge, która również gra główną rolę. Serial zyskał ogromne uznanie krytyków i widzów na całym świecie za swoją oryginalność, błyskotliwy humor i głęboko emocjonalne przesłanie. Opowiada o młodej kobiecie (znanej tylko jako Fleabag), mieszkającej w Londynie, która próbuje poradzić sobie ze stratą, samotnością, miłością, seksem i skomplikowanymi relacjami z rodziną. Bohaterka często łamie tzw. czwartą ścianę, czyli zwraca się bezpośrednio do widza, komentując to, co się dzieje wokół niej – w sposób ironiczny, sarkastyczny, często bardzo zabawny, ale również głęboko poruszający.



„Millenium”



Ekranizacja bestsellerowej trylogii Stiega Larssona. W połowie lat 60. ubiegłego wieku w niejasnych okolicznościach znika bez śladu 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), dziennikarz specjalizujący się demaskowaniu finansowych przekrętów wielkich korporacji, otrzymuje zlecenie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy. Zgłębiając historię rodziny Vangerów Mikael stopniowo odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa go przerasta, dziennikarz otrzymuje pomoc ze strony zamkniętej w sobie, ekstrawaganckiej i fascynującej genialnej hakerki Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki. To, co odkryją, przekroczy ich najśmielsze oczekiwania.



„Utopia”



Grupa niezwiązanych ze sobą ludzi wchodzi w posiadanie manuskryptu legendarnej powieści graficznej. Tym samym stają się celem mrocznej i morderczej organizacji o nazwie „Sieć”.Czytaj też:

