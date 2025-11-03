7 najmocniejszych seriali nordic noir. Od legend po nieodkryte perełki

Mroczne niebo, lodowaty wiatr, bezkresne pustkowia i bohaterowie, których moralność często balansuje na granicy światła i cienia. Skandynawski nordic noir to gatunek, który od lat fascynuje widzów na całym świecie – nie tylko intrygującymi zagadkami kryminalnymi, lecz także chłodną atmosferą, refleksją nad ludzką naturą i bezkompromisowym realizmem.

Od legendarnych tytułów, które przetarły szlak, po współczesne perełki– przedstawiamy 7 najmocniejszych seriali nordic noir, które warto znać. Każdy z nich wciąga i zostawia po sobie dreszcz niepokoju.

7 dobrych seriali dla miłośników nordic noir

„Przybysze”



Na Ziemi zaczyna dochodzić do serii niewytłumaczalnych zdarzeń. W głębi oceanu dochodzi do potężnego rozbłysku światła i nagle na świecie zaczynają zjawiać się ludzie z przeszłości. Każdy z nich pochodzi z innego okresu historii: epoki kamienia, ery Wikingów i końcówki XIX wieku. Nikt nie rozumie, jak to możliwe, a przybysze z przeszłości nie pamiętają, w jaki sposób przenieśli się w czasie. Jedno jest pewne - przybywa ich coraz więcej i nie ma dla nich drogi powrotu. Kilka lat później Alfhildr (Krista Kosonen), pochodząca z ery Wikingów, oraz wypalony zawodowo oficer Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) zaczynają razem pracować w ramach policyjnego programu integracji. Jako zespół śledczy wspólnie starają się rozwiązać zagadkowe morderstwo jednego przybyszów z przeszłości. Podczas prowadzonego śledztwa natrafiają na trop szeroko zakrojonego spisku, który może wyjaśniać przyczynę masowej migracji ludzi z innych epok.



„Witamy na odludziu”



Utmark to ustronny zakątek na skandynawskiej Północy, w którym każdy zna każdego. Wiele rzeczy jest tutaj jednak dziwnych i nieprzewidywalnych, co sprawia, że ludzie z zewnątrz nie zawsze dobrze się tu czują. Pewnego dnia w Utmark pojawia się nowa nauczycielka o optymistycznym usposobieniu, mająca nadzieję na nowe rozdanie w swoim życiu. Szybko jednak orientuje się, że jedyną dojrzale zachowującą się osobą w miasteczku jest dwunastoletnia dziewczynka.



„Okupowani”



Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości. Norwegia zapowiada rezygnację z wydobycia ropy naftowej na rzecz ekologicznych źródeł, co grozi wybuchem światowego kryzysu energetycznego. Rosja przy milczącym przyzwoleniu Unii Europejskiej dokonuje szybkiej i bezkrwawej napaści na Norwegię, chcąc zmusić kraj do powrotu do wydobycia ropy i przywrócić równowagę w światowych interesach wydobywczych. Norweski premier (Henrik Mestad) lawiruje między opinią publiczną, domagającą się wyrzucenia Rosjan, a szantażującą go rosyjską ambasador. Samo społeczeństwo wykazuje różne postawy: od kolaboracji z okupantami po próby zbrojnego powstania. Ochroniarz premiera (Eldar Skar) zostaje przypadkowo wplątany w intrygę zmierzającą do usunięcia Rosjan z Norwegii. Serial cieszył się ogromną popularnością w Norwegii, potem sprzedano go do wielu krajów świata.



„Millennium”



W połowie lat 60. ubiegłego wieku w niejasnych okolicznościach znika bez śladu 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), dziennikarz specjalizujący się demaskowaniu finansowych przekrętów wielkich korporacji, otrzymuje zlecenie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy. Zgłębiając historię rodziny Vangerów Mikael stopniowo odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa go przerasta, dziennikarz otrzymuje pomoc ze strony zamkniętej w sobie, ekstrawaganckiej i fascynującej genialnej hakerki Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki. To, co odkryją, przekroczy ich najśmielsze oczekiwania.



„Układ”



Akcja serialu toczy się we współczesnej Norwegii. Dziennikarz prasowy Peter Verås dostaje anonimową informację o wielkiej defraudacji w kręgach norweskich finansistów. W sprawę zamieszany jest też jego brat, Daniel. Mimo to Peter publikuje artykuł na ten temat. Wybucha medialna afera, wskutek której Daniel popełnia samobójstwo. Pięć lat później w rocznicę jego śmierci ginie biznesmen. Peter rozpoczyna dziennikarskie śledztwo.



„Lilyhammer”



Były gangster z Nowego Jorku, Frank Tagliano (Steven Van Zandt), po zeznawaniu przeciwko mafii, zostaje wysłany przez FBI do Lillehammer w Norwegii w ramach programu ochrony świadka.



„The Killing”



Detektyw Sarah Lund odbywa ostatnie dni służby w kopenhaskiej policji. Wkrótce ma się bowiem przenieść do Sztokholmu, by wraz ze swym szwedzkim narzeczonym zacząć pracę dla tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Jej plany zmieniają się, gdy znika 19-letnia licealistka Nanna Birk Larsen.



„Most nad Sundem”



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.Czytaj też:

