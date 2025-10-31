Świetne seriale na Disney+. Wpada mocny thriller i nowość z Kim Kardashian!

Fani wszystkiego, co wyjdzie spod ręki Ryana Murphy'ego (antologia „Potwory”, seriale „Ratched”, „Hollywood” czy „Wybory Paytona Hobarta”, „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”, „American Crime Story: Zabójstwo Versace”), nie mogą w listopadzie przegapić nowości od reżysera, która powstała tym razem dla platformy Disney+. W rolach głównych zobaczymy takie gwiazdy, jak Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson czy Glenn Close.

Poza tym w serwisie zobaczymy nową wersję mrożącego krew w żyłach thrillera „Ręka nad kołyską”. Film powstał dla platformy Hulu, a główną rolę gra w nim Maika Monroe, która w 2024 roku zachwyciła swoim wcieleniem agentki FBI w głośnym horrorze „Kod zła”. W serwisie w końcu zobaczymy drugą odsłonę „Zakręconego piątku”, a fanów Pedro Pascala ucieszy produkcja z serii „Fantastyczna 4”.

Fani muzyki mogą ponownie przeżyć historię najsłynniejszej grupy muzycznej świata dzięki „The Beatles Antologia”, a chociaż grudzień dopiero nieśmiało czai się za rogiem, już teraz można poczuć świąteczną atmosferę dzięki filmom „Jonas Brothers: Zdążyć na Święta”, „Jednostka Przygotowawcza – Operacja: Śnieżna kula” lub klasycznym filmom, takim jak „Holiday” i „Ginch: Świąt nie będzie”. A jeśli nie możesz się doczekać „Avatar: Ogień i popiół”, nie przegap dwuczęściowego dokumentu, który ujawnia magię stojącą za wizjonerskim światem Jamesa Camerona.

Wszystkie nowości na Disney+ w listopadzie. Będzie co oglądać!

„Wszystko, co dozwolone”

Zespół prawniczek odchodzi z męskiej firmy, by otworzyć własną kancelarię specjalizującą się w rozwodach. Bystre, zadziorne i emocjonalnie skomplikowane, mierzą się z trudnymi rozstaniami, pikantnymi sekretami i zmiennymi lojalnościami – zarówno na sali sądowej, jak i we własnych szeregach. W świecie, gdzie pieniądze mówią, a miłość to pole bitwy, te kobiety nie tylko grają w grę – one zmieniają zasady.

Premiera: 4 listopada

„Jonas Brothers: Zdążyć na święta”

Jonas Brothers kończą trasę koncertową wielkim występem w Londynie. Teraz jedyne, czego pragną, to wrócić do domu i spędzić święta z rodzinami. Kevina, Joe i Nick'a spotyka seria niefortunnych przypadków, niepowodzeń i przeciwności, które wystawiają na próbę ich braterską więź. Wszyscy trzej bracia stawiają czoło własnym wyzwaniom: Kevin pragnie spróbować czegoś nowego, Joe ponownie nawiązuje kontakt z dawną znajomą, a Nick odczuwa ciężar odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji. Kiedy kolejne próby dotarcia do domu kończą się fiaskiem, bracia uczą się polegać na sobie nawzajem i zaczynają doceniać atmosferę świąt Bożego Narodzenia. To familijna opowieść, w której pojawiają się zupełnie nowe, oryginalne piosenki i gościnnie występują znani artyści.

Premiera: 14 listopada

„Ręka nad kołyską”

Pełen napięcia i uwodzicielski thriller psychologiczny, który na nowo interpretuje klasyczny film, demaskując iluzję domowego szczęścia z chłodną precyzją. W najnowszym thrillerze psychologicznym w reżyserii Michelle Garzy Cervery, zamożna matka z przedmieść (Mary Elizabeth Winstead) zatrudnia nową nianię (Maika Monroe), nie podejrzewając, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje.

Premiera: 19 listopada

„Fantastyczna 4: Pierwsze kroki”

Akcja filmu „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki” wytwórni Marvel Studios, osadzona jest w barwnym, retrofuturystycznym świecie inspirowanym latami 60. Pierwsza Rodzina Marvela — Reed Richards/Pan Fantastyczny, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór — mierzy się z nie lada wyzwaniem. Godząc role bohaterów z siłą ich rodzinnych więzi, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym kosmicznym bogiem Galactusem i jego enigmatycznym heroldem zwanym jako Silver Surfer. I jakby plan Galactusa, by pożreć całą planetę wraz z jej mieszkańcami, nie był wystarczająco zły, sytuacja nagle nabiera osobistego wymiaru.

Premiera: 5 listopada

„Zakręcony piątek 2”

Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powracają w rolach Tess i Anny Coleman w kontynuacji filmu „Zakręcony piątek” z 2003 roku – „Zakręcony piątek 2”. Od kryzysu tożsamości Tess i Anny minęły długie lata. Anna ma teraz własną córkę, a wkrótce zyska również pasierbicę. Próbując sprostać wyzwaniom łączenia dwóch rodzin, Tess i Anna przekonują się, że historia lubi się powtarzać.

Premiera: 12 listopada

„The Beatles: Antologia”

„The Beatles: Antologia” to przełomowy serial dokumentalny poświęcony życiu i czasom najbardziej wpływowego i uwielbianego zespołu wszech czasów, opowiadany przez samych Beatlesów. Pięknie odrestaurowany przez Park Road Post Petera Jacksona w Wellington w Nowej Zelandii, ten pouczający serial zawiera odcinek z niepublikowanymi wcześniej materiałami filmowymi z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem podczas tworzenia projektu muzycznego i oryginalnego serialu „Anthology” w latach 90. Dokument ukazuje trudne, pełne ambicji początki zespołu, aż po fenomen Beatlemanii i światową sławę. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zabierają nas w podróż, podczas której ponownie przeżywają wzloty i upadki oraz zwroty akcji w długiej i burzliwej ośmioletniej karierze zespołu The Beatles.

Premiera: 26 listopada

„Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż”

W tym intymnym filmie dokumentalnym Chris Hemsworth odwraca uwagę od siebie i kieruje ją na swojego ojca Craiga, u którego niedawno zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Zdeterminowany, by mu pomóc, Chris planuje terapeutyczną „podróż w czasie”, odwiedzając kluczowe miejsca z ich przeszłości, aby zgłębić potężną naukę o więziach społecznych – kluczowym, ale pomijanym narzędziu w ochronie zdrowia mózgu. Po drodze Chris odkrywa zaskakujące badania pokazujące, że więzi nie są dobre tylko dla duszy – mogą one również zmniejszyć ryzyko demencji, spowolnić proces pogorszenia funkcji poznawczych, a nawet przedłużyć życie. Ta emocjonująca podróż po Australii staje się dla Chrisa i Craiga okazją do pogłębienia więzi, ponownego przeżycia wspomnień i odkrycia, jak potężnym lekarstwem mogą być miłość, społeczność i nostalgia.

Premiera: 24 listopada

