To 35+ najlepszych polskich seriali teraz na Netflix. Widzowie wybrali

Polscy twórcy potrafią robić świetne seriale, a przykładem na to jest wiele produkcji, które biją rekordy popularności w serwisach streamingowych. Netflix, oprócz oryginalnych produkcji, ma w swojej bibliotece wiele tytułów, które niegdyś oglądać mogliśmy w telewizji – głównie hitów Telewizji Polskiej, ale też tych produkcji Canal+ czy TVN. Sprawdziliśmy, które z tytułów teraz dostępnych na platformie są najwyżej oceniane przez widzów i tak powstało zestawienie ponad 35 dobrych tytułów do nadrobienia dla każdego fana polskich seriali. Sprawdźcie tytuły, wybierzcie te, które są dla was interesujące i dodajcie je do swojej biblioteki „do obejrzenia”.

Najlepsze polskie seriale teraz na Netflix. 35+ propozycji dla fanów rodzimych produkcji

„Dzielnica strachu”



Pierwsza polska produkcja, której głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tzw. „trudna” dzielnica. W każdym z 40 odcinków widzowie zobaczą mocne, emocjonujące historie kryminalne, rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli w niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. Śledztwa prowadzą dwie pary: dzielnicowy Andrzej (Andrzej Młynarczyk) i śledcza Agata (Agata Załęcka) oraz dzielnicowa Karolina (Maja Wachowska) i śledczy Rafał (Maciej Kosmala). W serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz - w rolach „La Mammy” i jej syna „Hrabiego”, którzy nieformalnie rządzą niesławnym Gorczakiem.



„Polowanie na ćmy”



Warszawa, maj 1905 roku. Młoda uwikłana w relacje z działaczami niepodległościowymi dziewczyna wychodzi z więzienia i zostaje sprzedana do ekskluzywnego burdelu Franciszki Szlimakowskiej. Przyjmuje imię Yvette i pracując jako prostytutka postanawia zarobić tam na wyjazd do swojego ukochanego na Syberię. Chce wziąć życie w swoje ręce, licząc na odmianę losu. Nie przeczuwa nadchodzącej burzy którą wywoła spisek polityczny zrodzony w głowie szefa carskiej Ochrany, generała Margrafskiego, realizowany z jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi warszawskiego półświatka, zarazem skorumpowanym policjantem, Wiktorem Grunem. Dotychczasowe represje działają na dumnych Polaków jak płachta na byka, przybliżając zagrożenie zrywu niepodległościowego, z którym stacjonujące w Warszawie wojsko może sobie nie poradzić. Nastroje są zbyt silne, dlatego Margrafski postanawia przekierować energię w innym kierunku i sprowokować zamieszki na tle obyczajowym. Celem mają być warszawskie domy publiczne. Scenariusz jest adaptacją powieści Wacława Holewińskiego „Pogrom 1905”.



„Ludzie i bogowie”



Serial przedstawia wydarzenia związane z oddziałem o kryptonimie „Pazur”, działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie „Wapiennik”, który powstał w 1941 r., a jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Wydarzenia, o których mowa w serialu zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których głośno było w okupowanej Warszawie.



„Instynkt”



To 13-odcinkowy współczesny serial kryminalny z intrygującą kobiecą bohaterką w roli głównej. Anna Oster (w tej roli Danuta Stenka) to tajemnicza i atrakcyjna pani komisarz z wydziału dochodzeniowo-śledczego stołecznej komendy policji. Dzięki swemu wyjątkowemu instynktowi komisarz Oster rozwiązuje wraz ze swoim młodszym partnerem, Piotrem Tarkowskim (Szymon Bobrowski), skomplikowane zagadki kryminalne.



„Wojenne dziewczyny”



Serial telewizyjny opowiada o historii trzech dziewczyn z trzech zupełnie odmiennych światów: studentce chemii z inteligenckiej rodziny, bogatej Żydówce i złodziejce z Czerniakowa. Oprócz młodego wieku nic ich nie łączy i gdyby nie wojna, prawdopodobnie losy Marysi, Ewki i Irki nigdy by się nie splątały. To historia o niemieckiej okupacji w Polsce podczas II wojny światowej z perspektywy głównych bohaterek.



„Bodo”



Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio, ucieka z domu gdyż zamiast zostać lekarzem, jak chciałaby rodzina, marzy o karierze scenicznej. Jeszcze jednak nie wie, że mu się to uda i wkrótce stanie się gwiazdą. Kilka lat później Eugeniusz Bodo jest u szczytu sławy. Właśnie podpisał kontrakt z wytwórnią w Hollywood, dokąd chce wyjechać wraz z miłością swojego życia. Jego plany krzyżuje wybuch okrutnej wojny.



„Nielegalni”



Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w Stambule białoruskiego handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, polskiego szpiega zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udaremnią plan terrorystów. Sprawę komplikuje fakt, że Travis został właśnie zdekonspirowany przez jednego z białoruskich oficerów KGB. Poddany finansowemu szantażowi nie utrzyma się długo na swojej pozycji – z misją jego natychmiastowej ewakuacji rusza do Mińska Sara, oficer polskiej Agencji Wywiadu. Równocześnie w Warszawie emerytowany generał białoruskich służb szantażuje Premiera Rządu RP. Oficerowie Agencji Wywiadu muszą za wszelką cenę przejąć archiwalne materiały obciążające szefa polskiego rządu. Wszystkie drogi prowadzą więc do Mińska. Rozpoczyna się mordercza gra z czasem.



„Pewnego razu na krajowej jedynce”



Grupa podróżujących razem ludzi odjeżdża przez pomyłkę samochodem złodzieja, który rusza za nimi w pościg, aby odzyskać ukryte w bagażniku zrabowane pieniądze.



„Gang Zielonej Rękawiczki”



Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.



„Gry rodzinne”



W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.



„Erynie”



Wyrzucony z policji kontrowersyjny komisarz Popielski, zaczyna prowadzić prywatne śledztwa, ale po kilku rozwiązanych sprawach udaje mu się wrócić do służby. Z powodu padaczki, aktywowanej przez światło słoneczne, funkcjonuje głównie nocą. działa poza prawem, którego jest oficjalnym stróżem.



„Powrót”



Historia zwykłego faceta, Jana Starosteckiego, która zaczyna się od nagłej śmierci i jeszcze bardziej zaskakującego zmartwychwstania.



„Otwórz oczy”



Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.



„Królowa”



Ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.



„Morderczynie”



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



„Paradoks”



Do zespołu Inspektora Komendy Głównej Policji Marka Kaszowskiego zostaje skierowana podkomisarz Joanna Majewska – funkcjonariuszka Biura Służby Wewnętrznej. Majewska przy okazji badania wybranych spraw kryminalnych ma przeprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora. Każdy odcinek przedstawia jedną sprawę z niedalekiej przeszłości. Najstarsza dotyczy wydarzeń z 2000 roku. Paradoksalne są nie tylko same zagadki kryminalne, ale także system sprawiedliwości oraz codzienne życie głównych bohaterów.



„Krucjata”



Klasyczny serial kryminalny, opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (ksywa Mandżaro) oraz jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. Każdy odcinek zawiera własną zagadkę kryminalną i cząstkowe rozwiązanie. Serial opowiada o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet – wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, polityka-transwestyty, bankiera. Wkrótce okazuje się, że seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.



„Infamia”



Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie zwyczajnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Absolutni debiutanci”



Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą, nieskrępowaną wolność. To będą ostatnie takie wakacje.



„Znaki”



W malowniczych plenerach Gór Sowich ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela (Andrzej Konopka), który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.



„Prokurator”



Tytułowa postać, Kazimierz Proch (Jacek Koman), jest człowiekiem doświadczonym, opanowanym i rzeczowym, wyznającym zasadę "prawo jest jedno". Jego świat to zagadki kryminalne, układanie puzzli, muzyka słuchana na starym walkmanie i wspomnienia z przeszłości, o której stara się zapomnieć, a która dogoni go w najmniej spodziewanym momencie. Jego partnerem jest komisarz Witold Kielak (Wojciech Zieliński) - energiczny i porywczy, niecierpliwy i żywiołowy ekstrawertyk. Czterdziestolatek po rozwodzie, ojciec dwójki uroczych dzieci, którymi często opiekuje się Proch.



„Zachowaj spokój”



Młody chłopak znika wkrótce po śmierci kolegi. Życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla komplikuje się, a na jaw wychodzą tajemnice i kłamstwa.



„Służby specjalne”



Dramatyczne historie osobiste głównych bohaterów Bońki, Białko i Cerata ukazują samotność we współczesnym świecie, zmagania się z rodzinnymi dramatami, brak porozumienia z najbliższymi. Serial jest chwilami brutalnym dreszczowcem, który ukazuje w negatywnym świetle przede wszystkim przedstawicieli tzw. elit, najuczciwszymi ludźmi okazują się ci, którzy wykonują brudną robotę. Opowieść ukazuje podwójne życie oficera tajnych służb dotychczas owiane tajemnicą.



„Matki pingwinów”



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.



„Żmijowisko”



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



„Misja Afganistan”



Opowieść o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, którzy zostają wysłani z Polski do Afganistanu. Dowódcą zostaje młody oficer, Paweł Konaszewicz.



„Wzgórze psów”



Ceniony pisarz - którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta - wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Krew z krwi”



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„1983”



Lata po ataku terrorystycznym z 1983 r. student prawa i oficer śledczy odkrywają spisek, przez który Polska stała się krajem policyjnym, a żelazna kurtyna nie upadła.



„Idź przodem, bracie”



Po przejściu ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej członek elitarnej jednostki taktycznej musi opuścić służbę. Co gorsza, mężczyzna dowiaduje się, że jego ojciec popełnił samobójstwo, pozostawiając ogromne hazardowe długi. Aby utrzymać się na powierzchni, zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„W głębi lasu”



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Ranczo”



Młoda Amerykanka Lucy Wilska przybywa do zapadłej wsi Wilkowyje na dzień lub dwa, uregulować sprawy spadkowe. Do Wilkowyj jednak łatwiej przyjechać, niż z nich wyjechać. Lucy nagle odkrywa, że tu może być jej właściwe miejsce – choć to wcale nie znaczy, że wszystko jej się w tym miejscu podoba. Przeciwnie – stara się zmienić prawie wszystko – z bardzo zmiennym szczęściem.



„Wielka woda”



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„Rodzinka.pl”



Boscy to nietuzinkowa, pięcioosobowa rodzina, mieszkająca w podwarszawskiej miejscowości, w przestronnym domu jednorodzinnym kupionym na kredyt. Państwo Boscy to para po trzydziestce. Zakochali się w sobie jeszcze na studiach i od tamtej pory pozostają nierozłączni. Ludwik (Tomasz Karolak), głowa rodziny, z wykształcenia architekt, pracuje głównie w domu. Natalia (Małgorzata Kożuchowska) przez wiele lat nie pracowała. Poświęciła się wychowaniu Boskich latorośli - Tomka (Maciej Musiał), Kuby (Adam Zdrójkowski) i Kacpra (Mateusz Pawłowski). Każdy z chłopców to indywidualista, z inną pasją, temperamentem i charakterem. Obecnie spełnia się jako szefowa wydawnictwa pism kobiecych, godząc tym samym życie zawodowe z prywatnym.



„1670”



