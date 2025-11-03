Piosenkarka walczy z nałogiem. „Alkohol zablokował moje marzenia”

Jessica Simpson świętuje właśnie osiem lat trzeźwości. Artystka, która od dawna nie ukrywa swojej duchowej przemiany, w emocjonalnym poście w mediach społecznościowych opowiedziała, jak decyzja o rezygnacji z alkoholu odmieniła jej życie i karierę.

Artystka trwa w abstynencji. „Wybrałam wiarę zamiast strachu”

1 listopada, dokładnie osiem lat po przełomowej decyzji, 45-letnia piosenkarka i bizneswoman zamieściła na Instagramie poruszający wpis oraz selfie, na którym promienieje uśmiechem.

„Osiem lat temu, dokładnie dziś, podjęłam decyzję o konfrontacji, wyznaniu i porzuceniu tych autodestrukcyjnych aspektów mojego życia, które sama sobie wybrałam” – napisała. „Podjęcie tej decyzji pozwoliło mi w pełni żyć w dążeniu do Bożego celu dla mojego życia. Alkohol uciszył moją intuicję, zablokował moje marzenia i zdusił we mnie krążące lęki przed samozadowoleniem”.

„Dzisiaj jestem jasna. Dziś kieruje mną wiara” – dodała. „Zarówno strach, jak i wiara to coś, co czujemy, a czego możemy nie dostrzegać. Jestem taka szczęśliwa, że wybrałam wiarę zamiast strachu. Nie w walce znalazłam siłę, ale w poddaniu się”.

Trzeźwość dała jej wolność twórczą

Jessica Simpson, znana m.in. z przeboju „I Wanna Love You”, przyznała, że odstawienie alkoholu pomogło jej nie tylko odzyskać kontakt z samą sobą, ale też odmieniło jej proces twórczy.

W rozmowie z magazynem The Cut w lutym piosenkarka wspominała, że w latach 2016–2017, kiedy współpracowała w Los Angeles z największymi producentami, nie potrafiła w pełni odnaleźć się w swojej muzyce.

„Za każdym razem, gdy pisałam, trochę się siebie bałam. To było wręcz przesadne, zwłaszcza że w tamtym czasie piłam” – powiedziała. „Ale kiedy przestałam pić, lęki po prostu zmalały. Odeszły”.

„To najlepsza decyzja, jaką podjęłam dla siebie i rodziny”

Droga do trzeźwości nie zawsze była dla Simpson łatwa. W sierpniu ubiegłego roku artystka musiała zmierzyć się z komentarzem internauty, który w jednym z jej postów napisał, by „przestała pić”. Odpowiedź gwiazdy była natychmiastowa. „Nie chciałam ani nie tknęłam alkoholu od października 2017 roku i była to najlepsza decyzja, jaką podjęłam dla siebie i mojej rodziny” – napisała. „Dziękuję za troskę, ale bardzo źle mnie Pan zrozumiał. Przesyłam Panu wyrazy miłości”.

Simpson wielokrotnie podkreślała, że rezygnacja z alkoholu była kluczowym momentem w jej życiu. Gdy świętowała sześć lat trzeźwości w 2021 roku, napisała: „Wiedziałam, że właśnie w tym momencie pozwolę sobie odzyskać swoje światło, okazać zwycięstwo nad wewnętrzną walką o szacunek do siebie i stawić czoła temu światu z przenikliwą jasnością. Aby to zrobić, musiałam przestać pić alkohol, ponieważ dzięki niemu moje myśli i serce krążyły w tym samym kierunku i, szczerze mówiąc, byłam wyczerpana”.

Dziś Jessica Simpson z dumą podkreśla, że trzeźwość pozwoliła jej odnaleźć spokój, wiarę i wewnętrzną równowagę. Jej historia staje się inspiracją dla tysięcy fanów, którzy widzą w niej nie tylko gwiazdę popu, ale przede wszystkim kobietę, która odnalazła siłę w szczerości wobec samej siebie.

