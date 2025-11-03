To jeden z najlepszych filmów 2023 roku. Za kilka dni zniknie z HBO Max!

Przypomnijmy, Affleck i Damon dorastali w tym samym mieście — Cambridge w stanie Massachusetts. Poznali się, gdy jeszcze byli dziećmi i szybko połączyła ich miłość do filmu oraz marzenie o karierze aktorskiej. Ich największym wspólnym sukcesem był „Buntownik z wyboru” z 1997 roku, do którego sami napisali scenariusz i w którym zagrali główne role. Obraz zdobył Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a film stał się jednym z najgłośniejszych debiutów lat 90. To był punkt zwrotny w ich karierach — obaj stali się rozpoznawalnymi twarzami Hollywood.

Po „Buntowniku z wyboru” obaj poszli własnymi ścieżkami, ale wielokrotnie się wspierali. Ich ostatnim wspólnym projektem do tej pory jest film „Air” z 2023 roku, opowiadającym o narodzinach marki Air Jordan. Tym razem Affleck był reżyserem, a obaj także producentami poprzez własną firmę Artists Equity.

„Air” to jedna z największych perełek 2023 roku. O czym opowiada?

„Air” pokazuje, jak doszło do słynnej współpracy Jordana z koncernem Nike, który na początku kariery sportowca uruchomił swój dział koszykarski. Wieloletnia, trwająca do dziś biznesowa relacja rozpoczęła się dzięki upartej i zdeterminowanej postawie grupy pracowników, którzy w początkującym sportowcu zobaczyli świetlaną przyszłość. Dziś postać Michaela Jordana znana jest na całym świecie, nie tylko fanom koszykówki.

W filmie „Air” śledzimy początki kariery przyszłej legendy sportu, sportowca, który jest sześciokrotnym mistrzem NBA, dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, a od 2009 roku członkiem Koszykarskiej Galerii Sław. W filmie, poza Benem Affleckiem i Mattem Damonem występują także Jason Bateman czy Viola Davis.

Film „Air” obejrzycie na platformie HBO Max do 11 listopada.

