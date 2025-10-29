10+ seriali podobnych do „Nikt tego nie chce” na Netflix

W ubiegłym roku widzowie na całym świecie pokochali serial Netfliksa „Nikt tego nie chce” z Kristen Bell i Adamem Brody w głównych rolach. Kilka dni temu na platformie zadebiutowała druga odsłona tej miłosnej opowieści. Ponownie tytuł przyciąga tłumy i bije rekordy popularności. Ci najwierniejsi fani pochłonęli kolejny sezon w zaledwie kilka godzin. Jeżeli jesteście w tej grupie i po obejrzeniu „Nikt tego nie chce” szukacie seriali w podobnym klimacie, mamy dla was kilka rekomendacji.

Uwielbiacie „Nikt tego nie chce”? Te seriale też wam się spodobają

„Dobre miejsce”



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Love Life”



Serial opowiada o drodze od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz o tym, w jaki sposób ludzie, których spotykamy na swojej drodze wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy w końcu decydujemy się zostać z kimś na zawsze. To świeże spojrzenie na komedię romantyczną w formie serialowej antologii. W każdym sezonie produkcja śledzić będzie poszukiwania miłości innego głównego bohatera, a każdy z półgodzinnych odcinków przedstawi historię jednego ze związków.



„Doktor Hart”



Doktor Zoe Hart marzy o karierze kardiochirurga. Najpierw jednak postanawia odbyć praktykę w niewielkiej miejscowości Bluebell.



„Pamiętniki Carrie”



Perypetie szesnastoletniej Carrie Bradshaw, która zmaga się z codziennymi problemami.



„Nowoczesna miłość”



Nieoczekiwana przyjaźń. Utracona miłość, która ponownie się budzi. Małżeństwo w przełomowym momencie. Randka, która wcale nie musiała nią być. Niekonwencjonalna nowa rodzina. To unikalne historie o radościach i udrękach miłości, zainspirowane prawdziwym autobiograficznym esejem ze słynnej kolumny New York Timesa „Nowoczesna miłość”.



„Cztery pory roku”



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe.



„Platoniczna miłość”



Para dawnych przyjaciół będących w platonicznej relacji zbliża się do wieku średniego i ponownie nawiązuje kontakt po długim okresie rozłamu. Ich przyjaźń staje się coraz bardziej angażująca i w zabawny sposób destabilizuje życie obojga.



„Bon Appetit Wasza Wysokość”



Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.



„Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Tacy jesteśmy”



W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Firefly Lane”



Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?Czytaj też:

