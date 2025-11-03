Nowe filmy na streamingach. Dla tych warto zarwać nockę

Jeśli szukasz pretekstu, by zostać dłużej przed ekranem, właśnie go znalazłeś. Najświeższe premiery na platformach streamingowych kuszą gwiazdorską obsadą, zaskakującymi fabułami i emocjami, które nie pozwolą oderwać wzroku aż do napisów końcowych. Od mocnych thrillerów i klimatycznych dramatów po lekkie komedie i kino akcji z najwyższej półki – oto zestawienie tytułów, dla których warto poświęcić kilka godzin snu.

Nowości na streamingach. Filmy, które warto obejrzeć

„Ballada o drobnym karciarzu”



W tym przerażającym thrillerze opartym na bestsellerze Lawrence'a Osborne'a przyciśnięty do muru hazardzista lord Doyle musi zagrać po raz ostatni i zaryzykować wszystko.



„Dom pełen dynamitu”



Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



„The Lighthouse”



W latach 90. XIX wieku zamknięci tygodniami w latarni morskiej strażnicy (Robert Pattinson i Willem Dafoe w aktorskim pojedynku sezonu) usiłują dojść do jakiegokolwiek porozumienia, ani na chwilę nie wyjmując z ust fajki. Powoli popadają w szaleństwo na małej, tajemniczej wysepce u wybrzeży Maine - i to w sposób, na jaki wpaść mógł tylko uwielbiający klasyczne horrory Robert Eggers.



„Trzy kroki od siebie”



Stella Grant (Haley Lu Richardson) już za chwilę będzie miała siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa Newmana (Cole Sprouse), również pacjenta szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje… dystans, który muszą od siebie zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć swej sytuacji zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy uczucie zaczyna wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce się leczyć, nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech kroków. To właśnie Stella spróbuje wszystkiego, by zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić kogoś, kogo kochasz, jeśli nawet nie możesz go dotknąć?



„Jeden dzień”



Lone Scherfig (Anne Hathaway - laureatka Oscara za rolę w filmie "Les Misérables: Nędznicy") to dziewczyna z nizin społecznych, która wydaje się za mądra i za dojrzała dla bogatego chłopaka, w którym właśnie się zakochała . Dexter (Jim Sturgess - "Kochanice króla", "Atlas chmur") jest przekonany, że w życiu czeka go szczęście i błyskotliwa kariera. Z takim nastawieniem nie jest w stanie docenić skarbu, który właśnie odkrył. Oboje spotykają się w noc ukończenia szkoły im postanawiają wtedy spotykać się ze sobą każdego roku, 15 lipca, przez następne dwadzieścia lat.



„Nikt”



Historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella granego przez Boba Odenkirka znanego z roli Saula Goodmana w serialu „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi (Aleksey Serebryakov). Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.



„Lady Bird”



Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru matki.



„Lobster”



Świat przyszłości, w którym nikt nie może być samotny. Ludzie zmuszeni są żyć w parach. Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez władze miasta każdy singiel trafia do hotelu, w którym ma 45 dni na poznanie nowego partnera. Jeśli w tym czasie nie uda mu się znaleźć miłości, czeka go przemiana w zwierzę. David (Colin Farrell) trafia do ośrodka po tym, jak opuściła go żona, i próbuje jakoś odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pewnego dnia poznaje mieszkającą w lesie przedstawicielkę rebeliantów (Rachel Weisz), która raz na zawsze zmienia jego życie.



„Dream Scenario”



Zdobywca Oscara Nicolas Cage wciela się w rolę niedocenianego i niemal niezauważalnego szarego człowieka, którego los zmienia się diametralnie, odkąd co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. Z dnia na dzień, a w zasadzie z nocy na noc, Paul Matthews staje się celebrytą szczególnej kategorii. Nastoletnie córki przestają się go wstydzić, odzywa się do niego jego była, w oczach studentów zaczyna być cool, a na biurku przybywa lukratywnych kontraktów reklamowych. Wreszcie jest KIMŚ. Jednak szybko jego życie z ucieleśnienia marzeń staje się koszmarem, a z fascynującego fenomenu Paul staje się ofiarą cancel culture.



„Portret kobiety w ogniu”



Francuska Bretania XVIII wieku. Młoda artystka Marianne otrzymuje zlecenie wykonania ślubnego portretu narzeczonej. Planowana ceremonia ma odbyć się wbrew woli młodej Heloise. Wyrazem protestu wobec zaślubin jest odmowa pozowania do obrazu mającego stanowić podarunek dla przyszłego męża. Aby ukryć prawdziwy powód obecności artystki na szlacheckim dworze, Marianne przedstawiona zostaje jako towarzyszka i opiekunka Heloise. Portret pisany jest z pamięci. Za dnia malarka obserwuje swoją modelkę, nocami zaś przenosi jej wizerunek na płótno. Godziny i dnie spędzane razem sprawiają, że stopniowo bohaterki zbliżają się do siebie coraz bardziej. W obu kobietach rodzi się wzajemne uczucie, ale także świadomość nieuchronności przyszłych wydarzeń.



„Mroczna strona”



Podobno w sieci nic nie ginie. A co, jeśli ktoś właśnie zginął? Daisy, moderatorka mediów społecznościowych, codziennie usuwa najbardziej drastyczne treści. Kiedy trafia na nagranie sugerujące zbrodnię, postanawia zbadać tę sprawę. Bierna postawa władz zmusza ją do działania na własną rękę. Jej wirtualne śledztwo szybko przenosi się na ulicę, gdzie każdy niewłaściwy krok może prowadzić do tragedii.



„Eden”



W poszukiwaniu nowego otwarcia i ucieczki przed mieszczańskim życiem niemiecki myśliciel i filozof, Friedrich Ritter, osiedla się wraz ze swoją uczennicą i kochanką na bezludnej wyspie Floreana w archipelagu Galapagos. W ślad za nimi przybywają kolejni osadnicy. Rajska wyspa staje się areną walki o przetrwanie, nie tylko w obliczu problemów z wodą czy surowej przyrody, ale przede wszystkim z powodu najgroźniejszego drapieżnika - drugiego człowieka. Howard z typową dla siebie precyzją buduje opowieść o złożoności ludzkich relacji i cienkiej granicy między cywilizacją a dzikością.



„Paterson”



Paterson (Adam Driver) jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną szalonych pomysłów żonę (Golshifteh Farahani), która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyzna ma czas na swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych ekscentryków. Jest wśród nich przeżywający zawód miłosny kompan od kufla, wyzwolona singielka przesiadująca wieczorami w barze, czy wiecznie narzekający kolega z pracy, który zazdrości Patersonowi pogody ducha. Jednak na skutek zabawnego zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.



„Nosferatu”



XIX wiek. Ellen (Lily-Rose Depp) żyje w niewielkim niemieckim miasteczku ze swoim mężem Thomasem (Nicholas Hoult). Chcąc zapewnić rodzinie byt, mężczyzna przyjmuje zlecenie pracy w odległej Transylwanii. Pod jego nieobecność kobietę prześladują koszmary, w których poślubia Śmierć. Na pomoc zostaje wezwany profesor Albin Eberhart von Franz (Willem Dafoe) – odrzucony przez świat nauki ekscentryk. Wierzy on, że Ellen znalazła się pod urokiem Nosferatu (Bill Skarsgård) – wampira.



„Ból i blask”



Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo (Banderas), kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia. Powracając do najintensywniejszych doświadczeń minionych lat, Salvador odnajduje siłę, by zmierzyć się z teraźniejszością. Czy uda mu się zamknąć niedokończone sprawy z przeszłości, które burzą jego poukładaną codzienność?



„Kos”



Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac (Bartosz Bielenia), szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego (Andrzej Seweryn), który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem (Piotr Pacek), który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swój tytuł szlachecki. W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej drodze Domingo, a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku Pułkownikowej (Agnieszka Grochowska), gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania.Czytaj też:

