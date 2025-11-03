Miliony przed telewizorami. Polacy pokochali ten serial w TVP

Kiedy w styczniu 2023 roku na antenie Telewizji Polskiej pojawiła się telenowela „Akacjowa 38”, niewielu spodziewało się, że hiszpański serial stanie się jednym z największych telewizyjnych hitów ostatnich lat. Dziś to właśnie on może pochwalić się tytułem najchętniej oglądanego zagranicznego serialu w Polsce, gromadząc przed ekranami średnio 1,16 mln widzów.

„Akacjowa 38” przyciąga miliony widzów

Od września 2024 roku telenowela emitowana jest w TVP 1, wcześniej pokazywana była w TVP 2. Jak wynika z danych Nielsen Media, które opublikował branżowy portal Wirtualnemedia.pl, od stycznia do połowy października 2025 roku serial osiągnął średnio 11,45 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej 4+ oraz 4,82 proc. w grupie komercyjnej 16-59.

Największą popularnością „Akacjowa 38” cieszyła się w lutym i marcu, kiedy każdy odcinek śledziło odpowiednio 1,32 i 1,33 mln osób. Najmniej widzów telenowela zgromadziła w czerwcu – 1,06 mln. Rekord padł jednak 11 marca, gdy emisję jednego z odcinków oglądało aż 1,43 mln widzów. Dzień później przed telewizorami zasiadło niemal tyle samo osób – 1,41 mln.

Kostiumowa opowieść o miłości, sekretach i przetrwaniu

„Akacjowa 38” to historyczna telenowela produkcji hiszpańskiej, której akcja przenosi widzów do Madrytu przełomu XIX i XX wieku. Serial rozgrywa się w kamienicy pod tytułowym adresem, gdzie codzienne życie arystokracji splata się z losami służby. Widzowie obserwują pełen emocji świat miłości, zdrad, intryg i społecznych kontrastów.

Historia rozpoczyna się w 1899 roku, tuż po klęsce Hiszpanii w wojnie z Ameryką. Główna bohaterka, Carmen, będąca w ciąży, ucieka z domu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem brutalnego męża, Justo. Wraz z matką znajduje schronienie w Madrycie, gdzie rodzi córkę Inocensję. Z obawy o jej bezpieczeństwo oddaje dziecko do przytułku, obiecując sobie, że kiedyś je odnajdzie.

Aby uniknąć rozpoznania, Carmen i jej matka przybierają nowe tożsamości – Manuela i Guadalupe. Obie zatrudniają się jako służące w kamienicy przy Akacjowej 38. To właśnie tam Manuela poznaje lekarza Germana, a ich relacja przeradza się w uczucie, które wbrew konwenansom zmienia losy obojga.

Sukces na miarę klasyków

Serial, który w Hiszpanii emitowano przez sześć lat, doczekał się blisko 1,5 tys. odcinków i zyskał status telenowelowego fenomenu. W Polsce jego popularność nie słabnie, a codzienna emisja o 18.45 przyciąga przed ekrany wiernych widzów, którzy śledzą każdy zwrot akcji w życiu mieszkańców kamienicy.

