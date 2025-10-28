Polski serial o sekcie nadchodzi na HBO Max. W obsadzie same wielkie nazwiska

Historia przedstawiona w serialu jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opisywanymi w książce „Niebo. Pięć lat w sekcie”, autorstwa Sebastiana Kellera. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera o tym samym tytule jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke. W rolach głównych zobaczymy Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota.

Mocny polski serial od HBO Max. Co wiemy o „Niebo. Rok w piekle”?

„Niebo. Rok w piekle” to sześcioodcinkowy dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.

Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową „Niebo”. Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.

Serial pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin. „Niebo. Rok w piekle”. to historia o pragnieniu dobra, które przeradza się w zło, oraz o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo okazuje się jednak piekłem.

Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu „Niebo. Rok w piekle” wystąpią: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Puślednik, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Malecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus.

6-odcinkowa produkcja „Niebo. Rok w piekle” zadebiutuje w serwisie HBO Max w piątek 26 grudnia.

