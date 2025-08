12 serialowych thrillerów, przez które zarwiesz noc. Numer jeden to petarda

W 2025 roku serialowi twórcy wyjątkowo chętnie sięgają po thriller – gatunek, który łączy napięcie, tajemnice, zbrodnie i nieoczywiste zwroty akcji. Na platformach streamingowych niemal nie ma tygodnia bez premiery nowej produkcji, która obiecuje wciągnąć nas na długie godziny. W gąszczu tych tytułów łatwo się jednak pogubić — nie każdy thriller trzyma poziom, a wiele z nich okazuje się przewidywalnymi klonami dobrze znanych schematów. Dlatego przygotowaliśmy dla was listę 12 seriali, które naprawdę warto włączyć — niekoniecznie tych najbardziej rozreklamowanych, ale takich, które dostarczają solidnej dawki emocji i zostają w głowie na dłużej.

Sprawdźcie nasze zestawienie i przygotujcie się na to, że obojętnie, który z tych tytułów odpalicie, możecie zarwać noc, bo trudno wam się będzie od niego oderwać. Oczywiście najbardziej polecamy numer 1., jednak wszystkie trzymają wysoki poziom i są z tego roku, więc jest duża szansa, że jeszcze niektórych nie mieliście okazji oglądać.

„The Bombing of Pan Am 103”



Serial opowiada o szkocko-amerykański śledztwie w sprawie katastrofy lotu Pan Am 103 i jego niszczycielskiego wpływu na małe miasteczko i rodziny, które straciły bliskich. Od początkowego wyczerpującego poszukiwania dowodów na miejscu w Szkocji, przez USA i Maltę, po proces w Camp Zeist w 2000 r., serial prowadzi do nadchodzącego nowego procesu w USA.



„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



„The Assassin”



Serial opowiada historię Julie, emerytowanej płatnej zabójczyni, która po zakończeniu swojej mrocznej kariery postanawia żyć w odosobnieniu na malowniczej greckiej wyspie. Julie zmaga się z trudną relacją z synem Edwardem, z którym od lat nie miała kontaktu. Ich spotkanie następuje, gdy mężczyzna dowiaduje się, że wkrótce zostanie ojcem, co skłania go do odnowienia więzi z matką. Jednak ich spotkanie nie jest łatwe i pełne emocji. Sytuacja nabiera dramatycznego obrotu, gdy przeszłość Julie niespodziewanie wraca, stawiając życie jej i syna w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zmuszeni do ucieczki z wyspy, muszą stawić czoła zagrożeniom z przeszłości.



„Karma”



W tym trzymającym w napięciu kryminale sześć osób zostaje uwikłanych w nierozerwalną karmiczną pętlę. Każda z nich podejmuje lekkomyślne decyzje, które wymykają się spod kontroli.



„Byliśmy łgarzami”



Serial śledzi losy Cadence Sinclair Eastman i paczki jej najbliższych przyjaciół, zwanych Łgarzami, podczas letnich wypadów na prywatną wyspę w Nowej Anglii należącą do dziadka głównej bohaterki. Sinclairowie są amerykańską arystokracją słynącą z dobrego stylu, bogactwa i godnych podziwu więzi rodzinnych. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze zmienia życie Cadence, wszyscy, w tym jej ukochani Łgarze, wydają się mieć coś do ukrycia.



„Lepsza siostra”



Chloe żyje wśród nowojorskiej elity u boku męża-adwokata Adama i nastoletniego syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky ledwo wiąże koniec z końcem, walcząc z nałogami. Gdy Adam zostaje brutalnie zamordowany, śledztwo wstrząsa rodziną i wydobywa na światło dzienne mroczne sekrety z przeszłości.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Dzikość”



Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.



„Dept Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole - wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



„Porządny człowiek”



Paweł to porządny człowiek. Przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.Czytaj też:

