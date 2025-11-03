Poznasz kadry z PRL-u? Quiz pełen nostalgii
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Poznasz kadry z PRL-u? Quiz pełen nostalgii

Dodano: 
Kadr z serialu „Zmiennicy”
Kadr z serialu „Zmiennicy” Źródło: Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych Poltel
W tym quizie sprawdzisz, jak dobrze pamiętasz kultowe kadry z filmów, seriali i bajek z czasów PRL-u. Czy rozpoznasz bohaterów, którzy na zawsze zapisali się w historii polskiej popkultury?

Czas cofnąć się do epoki, w której telewizor miał tylko dwa kanały, a całe rodziny siadały przed ekranem, by oglądać „Czterech pancernych”, „Alternatywy 4” czy ulubione wieczorynki!

Przygotuj się na podróż pełną nostalgii, wspomnień i uśmiechu — sprawdź, ile klasyków PRL-u naprawdę pamiętasz!

Poznasz kadry z PRL-u? Nostalgiczny QUIZ!

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Uszatek
  • Piesek Dali

Czytaj też:
Polacy nie oderwą się w tym tygodniu od Netfliksa. Zatrzęsienie mega premier!Czytaj też:
Nowe seriale, dla których warto zarwać noc. Tylko Netflix i HBO Max

Źródło: WPROST.pl