Poznasz kadry z PRL-u? Quiz pełen nostalgii

Czas cofnąć się do epoki, w której telewizor miał tylko dwa kanały, a całe rodziny siadały przed ekranem, by oglądać „Czterech pancernych”, „Alternatywy 4” czy ulubione wieczorynki!

Przygotuj się na podróż pełną nostalgii, wspomnień i uśmiechu — sprawdź, ile klasyków PRL-u naprawdę pamiętasz!

