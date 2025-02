Max z hukiem wkracza w nowy tydzień. Ekscytujące premiery na końcówkę lutego!

W tym tygodniu na Max pojawi się premierowo aż 15 nowych tytułów. Wśród seriali i filmów, zadebiutują także świeżutkie sezony uwielbianych w Polsce programów rozrywkowych. Zobaczycie nowe odcinki „Kuby Wojewódzkiego”, „Masterchefa” czy „You Can Dance” oraz „Hotelu Paradise” i „Kuchennych rewolucji”.

Nie martwcie się jeżeli jednak nie jesteście fanami tego typu produkcji. Na Max obejrzycie też mnóstwo świeżutkich seriali i filmów. Polecamy wam na przykład nowe reality show „Baldwinowie”, w którym zajrzymy do domu znanego aktora Aleca Baldwina i jego żony Hilarii. Poza tym zaciekawi was tytuł „Królowe podziemia”, w którym główna bohaterka Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę. W obsadzie zobaczycie między innymi Julianne Nicholson, którą znacie z „Mare z Easttown” czy „Jestem najlepsza. Ja, Tonya”. W repertuarze serwisu zadebiutuje również film „Amerykańska fikcja” z 2023 roku, który ma na swoim koncie Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Pojawi się też nowy meksykański serial dramatyczny o młodym Lupe, który staje twarzą twarz z przeznaczeniem, aby chronić swoich ludzi w meksykańskim miasteczku, rozdartym przez kartele.

Ekscytujące premiery na Max na koniec lutego! Nasze rekomendacje

„Masterchef Nastolatki”, sezon 2. – poniedziałek 24 lutego



Kucharze amatorzy z całej Polski w wieku od 13 do 17 lat rywalizują o tytuł Masterchefa.



„Kuba Wojewódzki” – wtorek 25 lutego



Kuba Wojewódzki prowadzi niecodzienne rozmowy i zadaje niedyskretne pytania zaproszonym gościom.



„You Can Dance – Po prostu tańcz!” – środa 26 lutego



Uczestnicy rywalizują ze sobą o miano najlepszego tancerza, trzymiesięczne stypendium w znanej szkole tańca oraz 100 tysięcy złotych.



„Okiem policyjnej kamery” – środa 26 lutego



Serial przedstawia pracę funkcjonariuszy z pierwszej linii frontu, którzy na codzień muszą podejmować decyzje dotyczące życia lub śmierci.



„Hotel Paradise Extra” – czwartek 27 lutego



Atrakcyjni, odważni i interesujący single pojawią się na egzotycznej, kolumbijskiej wyspie, by znów zawalczyć o wielką wygraną.



„Kuchenne rewolucje”, sezon 30. – czwartek 27 lutego



W ciągu czterech dni Magda Gessler próbuje poznać i rozwiązać problemy właścicieli restauracji.



„Coyotl: Bohater i bestia” – czwartek 27 lutego



W meksykańskim miasteczku rozdartym przez kartele narkotykowe, młody Lupe staje się twarzą twarz z przeznaczeniem, aby chronić swoich ludzi.



„Królowe podziemia” – czwartek 27 lutego



Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę.



„Baldwinowie” – czwartek 27 lutego



Kulisy życia Aleca Baldwina, jego żony Hilarii Baldwin, ich siedmiorga dzieci i sześciu zwierząt domowych.



„Przemiana” – czwartek 27 lutego



Opowieść o młodym mężczyźnie, który odnajduje swoje przeznaczenie dzięki modlitwie, wierze i wsparciu.



„Amerykańska fikcja” – piątek 28 lutego



Sfrustrowany powieściopisarz pisze skandaliczną książkę, aby ujawnić hipokryzję, tylko po to, by samemu zaplątać się w szaleństwo.



„Wiedźma” – piątek 28 lutego



Kobieta, która zarabia na życie przemytem egzotycznych zwierząt, tworzy aplikację mobilną łączącą użytkowników z mistycznymi uzdrowicielami.



„Greta Gerwig: Droga do sławy” – piątek 28 lutego



Dokument śledzi jej drogę Grety Gerwig od Sacramento do Los Angeles i Nowym Jorku, przedstawiając historię jej sukcesu.



„Pierwszy gol” – piątek 28 lutego



W tej komedii, opartej na prawdziwej historii, przegrywająca drużyna piłkarska postanawia odwrócić swój los i zacząć wygrywać.



„Rodzina Potwornickich” – piątek 28 lutego



Historia początków rodziny potworów, która przeprowadza się z Transylwanii na spokojne przedmieścia USA.

Co teraz trenduje na Max? Serialowe i filmowe preferencje Polaków

Max miał też ciekawą listę nowości w ubiegłym tygodniu. Wśród najlepiej zapowiadających się hitów pojawiły się m.in. dziesięciokrotnie nominowany do Oscara hit „American Hustle”, dokumentalna seria o Luigim Mangione, 26-latku, który zamordował dyrektora generalnego United Healthcare Briana Thompsona. Polacy na Max oglądają też masowo nowiutkie seriale – medyczny „The Pitt”, polski „Przesmyk”, 3. sezon „Białego lotosu” czy reality show „Królowa przetrwania”. W czołówce zestawienia topowych filmów na Max znajdują się obecnie nowe „Listy do M”.. Polacy wciąż też chętnie oglądają „It Ends With Us”, „Zombieland” czy „Pamięć absolutną”.

