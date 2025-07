Na Max zrobiło się intensywnie! Sprawdź, co nowego – i mocnego

Max rusza z nowymi tytułami, które trafią w gusta fanów kina pełnego emocji, zemsty i powrotów do przeszłości. W tym tygodniu królują mroczne historie i ludzkie dramaty – zarówno w wielkiej skali, jak i tej bardzo intymnej.

Na pierwszy plan wysuwa się „Wiking”, brutalna opowieść o zemście i honorze, która spodoba się fanom legend nordyckich, krwi, miecza i surowego klimatu północy. Książę, który traci ojca z rąk zdrajców, rusza w bezwzględną podróż, by odzyskać to, co mu odebrano. Jest tu wszystko: siła, dzikość i żądza odwetu. Z zupełnie innego rejestru emocji, ale równie mocno uderza „The Outrun” – subtelna, poruszająca opowieść o kobiecie, która po latach uzależnień i ucieczek wraca na rodzinne Orkady. To opowieść o walce z demonami, samotności i próbie odnalezienia siebie w krajobrazie, który jednocześnie koi i przypomina o bólu.

Poza tym wśród nowości znajdziemy intrygujące dokumenty o nadużyciach władzy, odważne historie z życia ludzi zmagających się z ekstremalną wagą, powroty do kultowych komedii policyjnych i dramaty rodzinne z różnych stron świata — od Rio de Janeiro po Stambuł. Każdy znajdzie coś dla siebie — niezależnie, czy szuka emocji spod znaku miecza, surowej natury, czy kameralnego dramatu.

Zatrzęsienie kapitalnych nowości na Max. Co warto odpalić w tym tygodniu?

„Mój sąsiad morderca: Nadużycia władzy” – 7 lipca



Policjanci, pastorzy, lekarze czy liderzy biznesowi - wszyscy postrzegani jako filary naszej społeczności. Jednak czasem poczucie władzy uwodzi i otwiera drzwi złu, które sprawia że człowiek nie cofnie się przed niczymy, nawet mordestwem.



„Historie wielkiej wagi: Meksyk” – 9 lipca



Mężczyźni i kobiety, wszyscy ważący co najmniej 300 kilogramów, poddają się operacji zmniejszenia żołądka. Serial śledzi zmiany w ich wadze i życiu w ciągu roku.



„Powrót na pogranicze” – 10 lipca



Trzy amerykańskie rodziny próbują przetrwać bez nowoczesnych udogodnień, takich jak technologia, bieżąca woda czy elektryczność.



„Zła kobieta” – 10 lipca



Wulgarna i niestroniąca od używek oraz rozrywki Elizabeth pracuje jako nauczycielka. Szuka bogatego męża, by jak najszybciej porzucić ten fach.



„40-letni prawiczek” – 10 lipca



Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.



„21 Jump Street” – 10 lipca



Dwóch policjantów dostaje za zadanie wrócić do liceum i rozpracować dealerów narkotyków.



„22 Jump Street” – 10 lipca



Policjanci, Schmidt i Jenko, trafiają pod przykrywką do lokalnego college'u, gdzie czeka na nich kolejne zadanie.



„Wiking” – 11 lipca



Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.



„The Outrun” – 11 lipca



Po burzliwym epizodzie w Londynie, Rona wraca na rodzinne Orkady w Szkocji, by zmierzyć się z przeszłością i odnaleźć spokój.



„Malu” – 11 lipca



Malu, bezrobotna, kapryśna aktorka mieszkająca z konserwatywną matką w niepewnych warunkach w faweli Rio, próbuje naprawić relację z dorosłą córką, żyjąc wspomnieniami dawnej sławy.



„Cytrynowiec” – 12 lipca



Pietro i Eleonora, zapaleni ogrodnicy, są sobie obcy - aż do chwili, gdy ich dwa tarasy, położone blisko siebie, stają się miejscem ich pierwszego spotkania.



„Faruk” – 12 lipca



Faruk, mężczyzna po dziewięćdziesiątce, staje się głównym bohaterem filmu swojej córki o planowanym wyburzeniu jego bloku mieszkalnego w Stambule.



„The Kim Kardashian Diamond Heist” – 15 lipca



Wstrząsająca historia napadu z bronią w ręku, którego dopuściła się Kim Kardashian w Paryżu, została wypromowana w mediach na całym świecie.Czytaj też:

