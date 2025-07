Od dziś wielka zmiana Max. Nikt już nie kryje rozbawienia

Przypomnijmy, w połowie maja tego roku podczas prezentacji programowej w Nowym Jorku, Warner Bros. Discovery ogłosił, że tego lata Max, należąca do firmy wiodąca platforma streamingowa, ponownie zmieni nazwę na HBO Max.

Podczas tej samej prezentacji ogłoszono, że w ciągu dwóch lat, gdy HBO Max funkcjonowało jako „Max”, udało się poprawić rentowność platformy o niemal 3 miliardy dolarów, a globalna liczba subskrybentów wzrosła w ostatnim roku o 22 miliony. Firma ma na celu osiągnięcie ponad 150 milionów subskrybentów do 2026 roku. W wydanym komunikacie Warner Bros. Discovery można było przeczytać, że firma, zamiast dostarczać „więcej treści”, chce dostarczać treści lepszej jakości.

– Biorąc pod uwagę obrany kierunek i szybkie tempo rozwoju, jakie obecnie utrzymujemy, wierzymy, że HBO Max znacznie lepiej oddaje naszą aktualną propozycję kontentową. Nazwa ta jasno komunikuje naszą niepisaną obietnicę dostarczania treści, które są wyjątkowe i — jak zwykliśmy mawiać w HBO — naprawdę warte swojej ceny – mówił Casey Bloys, Chairman & CEO of HBO and Max Content.

Już od dziś wielka zmiana nazwy Max. Co nas czeka?

Wskazówki dotyczące zmian na platformie, pojawiły się zresztą już wiosną ubiegłego roku, gdy schemat kolorów Max zmienił się z niebieskiego na ciemnoszary. Nowe logo ma także bardziej zaokrąglone litery, przypominające oryginalne HBO.

Podczas ogłoszenia informacji o zmianie nazwy platformy, reklamodawcy zebrani na wydarzeniu, nie kryli rozbawienia. Platforma streamingowa Max zmieniła bowiem już nazwę kilkukrotnie. Pierwotnie była to HBO GO, następnie HBO Max, później Max, a teraz ponownie wraca do nazwy HBO Max. Do tej pory jednak nie było jasne, kiedy nastąpi ta zapowiadana zmiana. Teraz portal Deadline potwierdził w rozmowie z osobą, która zajmuje się rebrandingiem serwisu, że Max stanie się HBO Max już dziś, w środę 9 lipca.

Czytaj też:

Co oglądać? To lista 90+ absolutnie najlepszych brytyjskich seriali z Netflix i MaxCzytaj też:

Na Max zrobiło się intensywnie! Sprawdź, co nowego – i mocnego