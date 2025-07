Przeżyła śmierć kliniczną i porażenie piorunem. Dziś kończy 100 lat!

Jest żywą legendą polskiego kina i teatru, a jej życie to gotowy scenariusz filmowy. Ewa Krasnodębska – aktorka, która dziś świętuje setne urodziny – nie tylko zachwycała na scenie i ekranie, ale też kilkukrotnie spoglądała śmierci w oczy.

Setne urodziny ikony polskiego kina

Ewa Krasnodębska urodziła się 9 lipca 1925 roku w Warszawie. Wywodzi się z rodziny o silnych korzeniach artystycznych – matka była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, dziadek uznanym malarzem, pradziadek współtworzył warszawską Zachętę, a babcia grała na fortepianie. Sama Krasnodębska w 1949 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Warszawie i rozpoczęła imponującą karierę sceniczną i filmową.

Związana była z teatrami we Wrocławiu i Warszawie, a na ekranie mogliśmy ją oglądać m.in. w filmach: „Za wami pójdą inni”, „Zaczarowany rower”, „Nikodem Dyzma”, „Awantura o Basię”, „Zejście do piekła”, „Marysia i Napoleon” czy „Jeszcze nie wieczór”. Ostatni raz pojawiła się na planie filmowym w 2014 roku w komedii „Facet (nie)potrzebny od zaraz”.

Dramaty, które mogły zakończyć wszystko

Choć publiczność kocha ją za role filmowe, życie Ewy Krasnodębskiej nie było usłane różami. Już jako dziecko doświadczyła wojennego koszmaru – we wrześniu 1939 roku wraz z rodziną przebywała w bombardowanej Warszawie. Następnie została zmuszona do pracy dla niemieckiego okupanta – wystawiała dokumenty i przepustki, aż w końcu trafiła do punktu skupu drobiu i jaj.

W dorosłym życiu nie brakowało zagrożeń. W Krynicy Górskiej zatruła się belladonną w sanatorium, została porażona piorunem, a po potrąceniu przez motocykl – przeżyła śmierć kliniczną. To właśnie ten ostatni dramatyczny moment wspominała w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”. „Raz prawie znalazłam się na tamtym świecie. Przejechał mnie motocykl. Przeżyłam wylew krwi do mózgu i śmierć kliniczną. Patrzyłam zdziwiona z rogu sali na siebie leżącą na noszach. Na dwa tygodnie straciłam wzrok” – wspominała tragiczne wydarzenia.

Mimo dramatycznych przejść Ewa Krasnodębska nie wycofała się z życia artystycznego. Obecnie skupia się na pisaniu wierszy i cieszy się każdą chwilą. W rozmowie z dziennikarzem Maciejem Klocińskim przyznała, że czuje się dobrze. „Jestem zdrowa i pozytywnie podchodzę do życia” -mówiła.

