Max pokaże serial, który wstrząśnie widzami. Sekta w Polsce, lata 90. i prawdziwa historia

Fabuła serialu oparta jest na książce „Niebo. Pięć lat w sekcie”, autorstwa Sebastiana Kellera. Nowy dramat obyczajowy Max pokaże, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym.

O czym będzie serial „Niebo. Rok w piekle”? Polska nowość od Max!

Produkcja „Niebo. Rok w piekle” przeniesie widzów do początku lat 90-tych, kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów.

W rolach głównych zobaczymy Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota. Obok nich w serialu zagrali także: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Poślednik, Wiktor Korzeniowski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Małecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon i Piotr Cyrwus.

Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, za zdjęcia Tomasz Augustynek, zaś za montaż Piotr Kmiecik. Max nie zdradza jeszcze daty premiery serialu, jednak udostępnił już pierwsze zdjęcia z nadchodzącej produkcji, które obejrzycie w naszej galerii.

Czytaj też:

Filmy i seriale do obejrzenia na już! Max żegna się z wieloma hitamiCzytaj też:

30 najlepszych miniseriali według użytkowników Reddita. Każdy z nich to sztos