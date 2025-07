4 nowości od dziś na Netflix. Ten 6-odcinkowy thriller skusi widzów

Dziś Netflix ma dla swoich subskrybentów aż cztery nowości. Wśród nich znajdziemy zarówno dramaty psychologiczne z tajemniczymi wątkami, jak i trzymające w napięciu seriale inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Dla fanów muzyki i widowiskowego showbiznesu nie zabraknie też świeżego podejścia do telewizyjnych talent show, a miłośnicy kina akcji i postapokaliptycznych klimatów odnajdą się w pełnych adrenaliny opowieściach o walce o przetrwanie. Sprawdź, co nowego czeka dziś na Netfliksie — oto premiery, które mogą zdominować twoją listę „do obejrzenia”.

Netflix serwuje 4 nowości — od reality show po apokalipsę

„W mroku słońca” (serial, kryminał/thriller)

Młoda matka uciekająca przed przeszłością otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń — staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną.

„Łowcy gringo” (serial, dramat/akcja)

Ten zainspirowany działalnością prawdziwej elitarnej jednostki policji meksykańskiej, która łapie zbiegłych do Meksyku amerykańskich przestępców, serial pokazuje, jak wygląda rzeczywistość służb specjalnych — z licznymi sprawami do rozwiązania, ciągłym napięciem, zwrotami akcji oraz wyzwaniami i intrygami, przed którymi codziennie stają policjanci z tego wydziału.

„Gramy w ciemno” (reality show, program)

W tym wyjątkowym konkursie talentów utalentowani piosenkarze próbują zebrać idealne zespoły, kierując się głównie pozytywnymi wibracjami. Wybierają członków grup, zapraszając do swoich „kabin” artystów, których nigdy wcześniej nie widzieli. Kierują się muzyczną kompatybilnością, zgodnością charakterów, odczuciami i osiągnięciami. Co się stanie, gdy zespoły w końcu się spotkają, a do gry włączą się wygląd, choreografia i styl? Jedno jest pewne. Widzów czekają niezapomniane wrażenia, fantastyczne występy i przejmujące dramaty z udziałem uczestników konkursu, którzy mają tylko jeden cel — zostać nowym fenomenem sceny muzycznej.

Mentorką i jurorką w konkursie będzie znana artystka Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls). W jury dołączą do niej muzyczni eksperci Liam Payne (One Direction) i Kelly Rowland (Destiny’s Child), wnosząc do konkursu niezrównaną wiedzę i doświadczenia związane z przynależnością do zespołu. Gospodarzem programu będzie AJ McLean (Backstreet Boys).

„Ziam” (film, horror)

W spustoszonym świecie, gdzie każda sekunda to walka o przetrwanie, Singh, legenda ringu, postanawia zakończyć karierę i wrócić do rodzinnego miasta, żeby spędzić spokojne lata u boku Rin, lekarki i miłości swojego życia. Los ma jednak inne plany. Szpital Rin zostaje opanowany przez… hordy krwiożerczych zombie. Kierowany instynktem wojownika, Singh rzuca się w wir walki, by ochronić ukochaną i Buddy’ego, młodego chłopca przypadkiem spotkanego pośród chaosu. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, bokser musi znaleźć w sobie odwagę, wytrzymałość i ducha walki, które dadzą jego ciosom siłę wystarczającą, żeby przedrzeć się przez morze nieumarłych.

Czytaj też:

Rzadki rekord nowego hitu Netfliksa. Ludzie piszą, że to nowy „Ozark”Czytaj też:

Ten miniserial Netfliksa to jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat