Rzadki rekord nowego hitu Netfliksa. Ludzie piszą, że to nowy „Ozark”

Rozgrywający się na wybrzeżu Karoliny Północnej serial to dzieło doświadczonego showrunnera Kevina Williamsona („Krzyk”, „Jezioro marzeń”, „Pamiętniki wampirów”).

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial przedstawia losy rodziny Buckleyów, która przez dziesięciolecia wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny. Ten pełen zwrotów akcji, ośmioodcinkowy dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.

Nowy serial Netfliksa oglądają miliony widzów. Nie znika z czołówki najpopularniejszych

"Nabrzeże" przyciągnęło miliony widzów na platformę. W premierowym tygodniu serial obejrzało 8,3 mln widzów, a w drugim ta liczba wzrosła do zdumiewających 11,6 mln. To właśnie to, jak poradził sobie serial w kolejnym tygodniu po premierze, decydowało o jego powodzeniu. Biorąc pod uwagę liczby, można śmiało uznać, że Netflix wyprodukował kolejny hit, który jest szeroko porównywany do "Ozarka", który emitowany był przez cztery sezony i stał się jedną z najlepszych oryginalnych serii Netfliksa, jakie kiedykolwiek powstały.

