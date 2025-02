8 perełek od Netflix w tym tygodniu. W nowym serialu ulubienica Polaków!

Na Netflix pojawi się w tym tygodniu osiem nowych tytułów, które już warto poznać! Sprawdziliśmy premiery i rekomendujemy wam, co z pewnością warto zobaczyć od 24 do 28 lutego.

Co nowego warto obejrzeć na Netflix w tym tygodniu? Podpowiadamy!

Nas przede wszystkim zainteresowała nietuzinkowa komedia o przegranej bohaterce, w którą wciela się sama Kate Hudson, prywatnie córka legendarnej Goldie Hawn i aktorka, którą oglądać mogliśmy w hitach jak „Jak stracić chłopaka w 10 dni”, „Glass Onion: Film z serii »Na Noże«”, „U progu sławy”, „Pożyczony narzeczony” czy „Ślubne wojny”. Co ciekawe, jest to drugi serial, w którym aktorka zagrała w całej swojej karierze, po tym, jak w 2021 roku pojawiła się w czterech odcinkach produkcji „Truth Be Told” Apple TV+. Jeżeli potrzebujecie większej zachęty – serial stworzyła Mindy Kaling, znana z amerykańskiego „The Office”, a w obsadzie znalazła się też Brenda Song, prywatnie żona słynnego Kevina, znana też z roli London Tipton w „Nie ma to jak hotel”.

Inny serial, który w tym tygodniu może zainteresować miliony ludzi, to „Toksyczne miasto” – dramat prosto z Wielkiej Brytanii o jednym z największych skandalii w historii tego kraju. Spodoba się wam też plot nowiutkiego thrillera „Squad 36”, w którym francuski policjant postanawia przeprowadzić własne śledztwo w sprawie zabójstwa swoich kolegów oraz norweskiej komedii, w której samotna matka postanawia na nowo wziąć życie w swoje ręce i podjąć trudne wyzwanie. Pojawi się też nowość prosto z Japonii – filmowa ekranizacja mangi „Oni Goroshi” autorstwa Masamichi Kawabe.

Sprawdźcie opisy i pierwsze kadry ze wszystkich nowości, które pojawią się w tym tygodniu na Netflix, przeglądając naszą listę rekomendacji.

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Lista premier dzień po dniu

„Za jednym zamachem” , sezon 3. – wtorek 25 lutego



Wciągający i różnorodny obraz zmagań zawodowych golfistów — popularnych bohaterów pierwszego sezonu i nowych twarzy — na polu i poza nim w trakcie wymagającego sezonu zawodów PGA TOUR, w tym wszystkich czterech najważniejszych wydarzeń ze świata golfa.



„Miss Italia musi przetrwać” – środa 26 lutego



Za kulisami konkursu Miss Italia jego organizatorka Patrizia Mirigliani walczy o ocalenie legendarnego wydarzenia, któremu zagrażają skandale i zmieniające się kanony.



„Miasto demonów” – czwartek 27 lutego



Oskarżony o morderstwo swojej rodziny i pozostawiony na pewną śmierć, były płatny zabójca nie cofnie się przed niczym, aby zemścić się na zamaskowanych „demonach”, które przejęły jego miasto.



„Nie tędy droga” – czwartek 27 lutego



Emilie ma problemy z pieniędzmi, rodzicielstwem i generalnie z życiem. Pomocną rękę wyciąga do niej brat, który zaprasza ją na liczący 54 km maraton narciarski Birken. Ku swojemu zaskoczeniu, podczas zawodów Emilie znajduje wszystko, czego od dawna szukała.



„Toksyczne miasto” – czwartek 27 lutego



Serial opowiada o jednym z największych skandali środowiskowych w Wielkiej Brytanii z perspektywy mieszkańców miasta Corby. Serial śledzi historię matek, które przez lata toczyły nierówną walkę o sprawiedliwość, gdy na jaw wyszła straszliwa prawda.



„Rozgrywająca” – czwartek 27 lutego



Kiedy z powodu skandalu brat Isli Gordon (Kate Hudson) musi zrezygnować, to ona zostaje prezeską Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykówki i jej rodzinnej firmy. Ambitna i często ignorowana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznie nastawionym braciom, zarządowi i kręgom sportowym, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.



„Aitana: Metamorfoza” – piątek 28 lutego



Serial dokumentalny z udziałem międzynarodowej gwiazdy piosenki, która zaprasza widzów do swojego codziennego życia. Fani Aitany poznają ją z nieznanej dotychczas strony i — słuchając jej największych hitów — będą ją towarzyszyć w procesie osobistego i zawodowego rozwoju. Zobacz, jak piosenkarka pokonuje liczne przeszkody, dojrzewa i staje się jedną z największych gwiazd hiszpańskiej muzyki.



„Squad 36” – piątek 28 lutego



Paryż, czasy współczesne. Ze względu na sankcje Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej Francji doświadczony policjant Antoine Cerda zostaje przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo- interwencyjnej do brygady walki z przestępczością i odwraca się od swoich byłych towarzyszy i oddziału dowodzonego przez charyzmatycznego Samiego Belkaïma. 13 miesięcy później dwóch oficerów z jego dawnej jednostki zostaje zabitych w ciągu niecałych 24 godzin. Kiedy trzeci znika w tajemniczych okolicznościach, Antoine Cerda postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Jego dochodzenie ujawnią zażartą policyjną rywalizację i stawia go w sytuacji bez wyjścia.Czytaj też:

