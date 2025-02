Lawina nowości na Max w tym tygodniu. Ale to jeden hit przyciągnie miliony

Weekend zawsze kończy się za szybko, jednak dla tych, którzy kochają seriale i filmy, pocieszające jest to, że nowy tydzień oznacza nowe premiery na streamingach. W tym tygodniu Max poważnie zaszalał z ilością nowych tytułów. Na platformę streamingową wpadnie kilkanaście nowych produkcji, w tym kontynuacje uwielbianych seriali, klasyki kina, do których wielu chętnie wróci i niszowe nowości, które często stają się hitami. Będzie coś dla fanów kina familijnego, dla miłośników produkcji typu true crime czy nawet dla tych wybrednych widzów, którzy chcą oglądać tylko oscarowe produkcje. W tym tygodniu na Max trafią produkcje, w których zobaczycie takie gwiazdy jak Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Bill Murray, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence czy Christian Bale.

Najwięcej ludzi na platformę w tym tygodniu z pewnością przyciągnie jednak hit, na który miliony widzów na całym globie czekali aż dwa lata! Mowa oczywiście o kultowym „Białym Lotosie”, którego akcja toczyć się będzie tym razem w ekskluzywnym tajskim kurorcie. Zobaczymy wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia. Sezon liczył będzie 8 odcinków, a jego premierowy epizod już w tym tygodniu ma swoją premierę na Max!

„Biały Lotos” to jeden z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat. Pierwszy sezon, którego akcja rozgrywa się na Hawajach miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku. Drugi sezon udostępniony premierowo w grudniu 2022 przenosi widzów na Sycylię. Produkcja zebrała 23 nominacje do nagród Emmy i zwyciężyła w 5 kategoriach.

Nowości na Max w tym tygodniu. Wszystkie kuszą, ale ten jeden to pewny hit

„Harold i magiczna kredka” – już dostępny



Gdy moc nieograniczonej wyobraźni wpada w niepowołane ręce, Harold i jego przyjaciele muszą użyć całej swojej kreatywności, aby uratować świat.



„Biały Lotos”, 3. sezon – już dostępny



Akcja serialu rozgrywa się w ciągu jednego burzliwego tygodnia i śledzi losy różnych gości i pracowników ekskluzywnego kurortu. Co tydzień nowy odcinek!



„Pokonaliśmy Drużynę marzeń” – premiera we wtorek 18 lutego



Historia grupy koszykarzy z college'u, którzy zostali wyznaczeni do pomocy w przygotowaniach „Dream Teamu” do debiutu olimpijskiego w 1992 roku.



„American Hustle” – premiera we wtorek 18 lutego



Para przestępców dostaje propozycję nie do odrzucenia: albo pójdą na współpracę z FBI, albo trafią za kratki. Gwiazdorska obsada: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, 3 Złote Globy i 10 nominacji do Oscara.



„Luigi Mangione: Portret zabójcy” – premiera we wtorek 18 lutego



Luigi Mangione to bogaty i uprzywilejowany 26-letni mężczyzna. Co skłoniło go do morderstwa dyrektora generalnego United Healthcare, Briana Thompsona?



„Kuchenna rewolucja” – od piątku 21 lutego



Podczas hiszpańskiej grypy w 1918 roku bojowniczy służący prowadzi bunt przeciwko swojemu bogatemu pracodawcy.



„Syndrom niekończącego się lata” – od piątku 21 lutego



Matka dwójki adoptowanych dzieci dowiaduje się o możliwym romansie męża z jednym z ich dzieci, a jej poczucie obowiązku przybiera makabryczny obrót.



„Mleko” – od piątku 21 lutego



Kilka dni po urodzeniu martwego dziecka, Robin decyduje się oddać mleko. Znalezienie odpowiedniego miejsca jest jednak trudne.



„Raj w płomieniach” – od piątku 21 lutego



Trzy siostry mieszkają same po zaginięciu matki. Gdy służby socjalne zaczynają działać, najstarsza Laura musi znaleźć zastępczynie dla mamy.



„Płynąc do domu” – od piątku 21 lutego



Historia rodziny z klasy średniej, której życie zostaje zakłócone przez pojawienie się nagiej nieznajomej w basenie ich wakacyjnej willi w Grecji.



„Zombieland” – od piątku 21 lutego



Czy życie w świecie opanowanym przez zombie może być zabawne? Jesse Eisenberg i Wooody Harrelson udowadniają, że tak!



„Zombieland: Kulki w łeb” – od piątku 21 lutego



Bohaterowie Zombieland wracają po dziesięciu latach, aby po raz kolejny zmierzyć się z nowymi rodzajami zombie.



„Pomiędzy świątyniami” – premiera w sobotę 22 lutego



Życie kantora zmienia się, gdy jego była nauczycielka ze szkoły podstawowej zostaje jego nową dorosłą uczennicą przygotowującą się do Bat Micwy.Czytaj też:

