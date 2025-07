Netflix zasypuje nowościami! Tych thrillerów nie możesz przegapić

Zbrodnia, napięcie i mroczne tajemnice – tak można podsumować nowości, które trafią na platformę w nadchodzących dniach. Polscy widzowie kochają dobre thrillery i dramaty kryminalne, a tym razem będą mieć z czego wybierać. Czeka na nas historia morderstwa pośród lawendowych pól Prowansji, dynamiczny serial akcji o meksykańskich „łowcach” zbiegłych przestępców czy niepokojąca opowieść o tajemniczym murze, który izoluje mieszkańców pewnego bloku od reszty świata.

Ale to nie wszystko. Miłośnicy survival horrorów i postapokaliptycznych klimatów też dostaną coś dla siebie — w tym produkcję, w której bokser rzuca się w bój z hordą zombie, by uratować ukochaną. Do tego kolejne sezony popularnych serii, mocne tytuły kinowe z gwiazdorską obsadą oraz nieoczywiste historie o miłości i przetrwaniu.

Jeśli szukacie emocji, adrenaliny i dobrego scenariusza – ten tydzień zdecydowanie was usatysfakcjonuje. Oto pełna lista nowości, które pojawią się na Netflix w dniach 7-13 lipca 2025 roku.

Netflix dorzuca gazu! W tym tygodniu rządzą thrillery i mroczne premiery

„Lepiej późno niż samotnie”



W tym przełomowym programie randkowym „wieczni single” — dorośli, którzy nigdy nie byli w związku — dostają profesjonalne wsparcie, aby w końcu mogli znaleźć miłość.

Premiera: 08/07/2025



„Quarterback”, sezon 2.



Popularny serial powraca i znów pozwala nam z bliska obserwować losy trzech rozgrywających w sezonie NFL 2024/2025. Towarzyszymy im w chwilach tryumfu i porażki oraz przekonujemy się, że ta pozycja jest jedną z najbardziej wymagających w świecie sportu — także poza boiskiem. W tym sezonie bohaterami, którzy pozwalają nam zajrzeć za kulisy swojego życia, są po raz pierwszy Joe Burrow (Cincinnati Bengals) i Jared Goff (Detroit Lions). Sprawdzamy też, jak radzi sobie Kirk Cousins (Atlanta Falcons), którego fani pokochali w poprzednim sezonie, a który teraz rozpoczyna nowy rozdział kariery.

Premiera: 08/07/2025



„Totalna katastrofa: Prawdziwy Projekt X”



W 2012 r. pewna nastolatka z holenderskiego miasteczka Haren tworzy na Facebooku wydarzenie z okazji swoich szesnastych urodzin, ale przez pomyłkę ustawia je jako publiczne, a nie prywatne. Zainspirowani popularnym hollywoodzkim filmem „Projekt X” holenderscy nastolatkowie sprawiają, że wydarzenie staje się viralem, i już wkrótce dziesiątki tysięcy ludzi rejestrują się na imprezę.

Pomimo ostrzeżeń policja i lokalne władze nie spodziewają się, że ktokolwiek pojawi się na miejscu. Tymczasem do Haren przybywają tłumy młodzieży, a impreza szybko przeradza się w regularne zamieszki.

Premiera: 08/07/2025



„W mroku słońca”



Młoda matka uciekająca przed przeszłością otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń — staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną.

Premiera: 09/07/2025



„Łowcy gringo”



Ten zainspirowany działalnością prawdziwej elitarnej jednostki policji meksykańskiej, która łapie zbiegłych do Meksyku amerykańskich przestępców, serial pokazuje, jak wygląda rzeczywistość służb specjalnych — z licznymi sprawami do rozwiązania, ciągłym napięciem, zwrotami akcji oraz wyzwaniami i intrygami, przed którymi codziennie stają policjanci z tego wydziału.

Premiera: 09/07/2025



„Gramy w ciemno”



W tym wyjątkowym konkursie talentów utalentowani piosenkarze próbują zebrać idealne zespoły, kierując się głównie pozytywnymi wibracjami. Wybierają członków grup, zapraszając do swoich „kabin” artystów, których nigdy wcześniej nie widzieli. Kierują się muzyczną kompatybilnością, zgodnością charakterów, odczuciami i osiągnięciami. Co się stanie, gdy zespoły w końcu się spotkają, a do gry włączą się wygląd, choreografia i styl? Jedno jest pewne. Widzów czekają niezapomniane wrażenia, fantastyczne występy i przejmujące dramaty z udziałem uczestników konkursu, którzy mają tylko jeden cel — zostać nowym fenomenem sceny muzycznej.

Premiera: 09/07/2025



„Ziam”



W spustoszonym świecie, gdzie każda sekunda to walka o przetrwanie, Singh, legenda ringu, postanawia zakończyć karierę i wrócić do rodzinnego miasta, żeby spędzić spokojne lata u boku Rin, lekarki i miłości swojego życia. Los ma jednak inne plany. Szpital Rin zostaje opanowany przez… hordy krwiożerczych zombie. Kierowany instynktem wojownika, Singh rzuca się w wir walki, by ochronić ukochaną i Buddy’ego, młodego chłopca przypadkiem spotkanego pośród chaosu. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, bokser musi znaleźć w sobie odwagę, wytrzymałość i ducha walki, które dadzą jego ciosom siłę wystarczającą, żeby przedrzeć się przez morze nieumarłych.

Premiera: 09/07/2025



„Na całego”



Jessica (Megan Stalter) jest nowojorską pracoholiczką po trzydziestce, która nie może się pozbierać po zerwaniu z — jak sądziła — partnerem „na całe życie”. Stopniowo izoluje wszystkich bliskich. Każda ulica w Nowym Jorku przywołuje przykre wspomnienia, postanawia więc przeprowadzić się do Londynu, gdzie planuje żyć w samotności jak jedna z sióstr Bronte. Jednak gdy spotyka Feliksa (Will Sharpe) — chodzącą listę ostrzeżeń — odkrywa, że tego, co ich łączy, nie da się zignorować, nawet jeśli stwarza to całe mnóstwo problemów. Teraz muszą zadać sobie pytanie — czy Amerykanie i Brytyjczycy rzeczywiście mówią tym samym językiem?

Premiera: 10/07/2025



„Za murem”



Wokół bloku mieszkalnego w ciągu nocy wyrósł tajemniczy mur. Aby ujść z życiem, Tim i Olivia muszą współpracować ze swoimi nieufnymi sąsiadami.

Premiera: 10/07/2025



„7 misiów”



Zapomnij o siedmiu krasnoludkach, bo nadchodzi 7 misiów! A więc Kopciuszku, Czerwony Kapturku i Królewno Śnieżko — miejcie się na baczności! Ta urocza paczka futrzaków przerobi znane i lubiane bajki na swoją własną modłę. Serial animowany „7 misiów” na podstawie popularnych komiksów autorstwa Emile’a Bravo został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzane studio animacji Folivari.

Premiera: 10/07/2025



„Lewiatan”



Osadzony w rozdartej wojną alternatywnej wersji roku 1914 serial „Lewiatan” opowiada historię Alka — księcia zbiegłego z imperium Austro-Węgier — oraz Deryn Sharp, odważnej dziewczyny udającej chłopca, aby móc służyć w Brytyjskich Siłach Powietrznych. Los łączy ich na pokładzie HMS Lewiatan — ogromnego żywego sterowca stworzonego z genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Razem wyruszają w podróż, która zmienia bieg historii i każe im zacząć wątpić we wszystko, co wiedzą o wojnie, lojalności i tożsamości. Ten pełen spektakularnych scen akcji i podniebnych bitew serial z poruszającą fabułą to opowieść o dwojgu nieoczywistych bohaterów, którzy mogą odmienić losy świata stojącego na krawędzi upadku.

Premiera: 10/07/2025



„Madea i ślub na Bahamach”



Brian i jego była żona Debrah są zszokowani, gdy dowiadują się, że ich córka Tiffany zaręczyła się z raperem, którego poznała na jachcie — a ślub jest za dwa tygodnie. Madea i jej ekipa udają się na Bahamy, po drodze siejąc chaos i świetnie się bawiąc.

Premiera: 11/07/2025



„Partnerzy mimo woli”



Ramon (Jandino Asporaat) to pracowity śledczy, któremu bardzo zależy na bezpieczeństwie jego osiedla w Rotterdamie. Pewnego dnia do jego zespołu tymczasowo włączony zostaje Jack (Werner Kolf), lekkomyślny były detektyw, dla którego ten przydział to kara za popełniony błąd. Podczas wymuszonej współpracy ci bardzo różni mężczyźni odkrywają w końcu, że łączy ich więcej, niż im się wydawało, w tym utrata bliskiej osoby w wyniku morderstwa. Ramon i Jack stają się doskonałymi partnerami, którzy gotowi są zrobić wiele, aby wsadzić zbrodniarzy za kraty. Przy okazji odkrywają zaskakujące tajemnice i coraz mocniej zbliżają się do prawdy.

Premiera: 11/07/2025



„Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3”



Hitową walkę Katie Taylor i Amandy Serrano będzie można zobaczyć NA ŻYWO wyłącznie w Netflixie. Starcie odbędzie się 12 lipca o 2:00 czasu polskiego w nowojorskim Madison Square Garden. Po raz pierwszy w historii tego miejsca na ringu staną tylko kobiety. Bezkonkurencyjna irlandzka pięściarka Katie Taylor zmierzy się z Portorykanką z Brooklynu, mistrzynią siedmiu kategorii wagowych Amandą Serrano. Tej bezprecedensowej trylogii pojedynków po prostu nie można przegapić! Wydarzenie produkuje i promuje Most Valuable Promotions, a dystrybucją zajmuje się Netflix.

Premiera: 12/07/2025



„Czego pragną mężczyźni”



Agentka sportowa zyskuje nieoczekiwaną przewagę, gdy zaczyna słyszeć myśli mężczyzn. Postanawia przechytrzyć kolegów i dostać awans, podpisując kontrakt z przyszłą gwiazdą NBA.

Premiera: 08/07/2025



„Krzyk VI”



Ocalali z masakry w Woodsboro stają się celem seryjnego mordercy grasującego w Nowym Jorku.

Premiera: 08/07/2025



„Drapacz chmur”



Były antyterrorysta pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa wieżowców. Gdy wybucha ogień w najwyższym chińskim budynku, musi uratować swoją rodzinę z rąk terrorystów i udowodnić, że to nie on jest odpowiedzialny za pożar.

Premiera: 09/07/2025



„Kres niewinności”



Hania i Janek biorą udział w protestach w obronie zdjęcia z afisza "Dziadów". Niebawem w młodych ludziach rodzi się uczucie.

Premiera: 09/07/2025



„Maska”



Stanley Ipkiss, nudny urzędnik bankowy, znajduje w rzece maskę. Gdy ją zakłada, staje się niezniszczalny, uwodzicielski i pewny siebie.

Premiera: 10/07/2025



„The Chosen. Wybrani”



Jezus, rozpoczyna swoją misję dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat.

