Co oglądać? To lista 90+ absolutnie najlepszych brytyjskich seriali z Netflix i Max

Brytyjskie seriale nie potrzebują wielu zabiegów, żeby trzymać w napięciu do ostatniej sceny. To właśnie ta wyspiarska precyzja – szorstka, czasem gorzka, często absolutnie błyskotliwa – sprawia, że produkcje z Wielkiej Brytanii cieszą się niemal kultowym statusem. W świecie, gdzie amerykańskie superprodukcje gonią się nawzajem w rozbuchanej dramaturgii, Brytyjczycy nieśpiesznie wyciągają asy z rękawa: zwięzłe scenariusze, świetne dialogi, genialne aktorstwo i tematy, które trafiają w samo sedno.

A ponieważ wiemy, że niełatwo odnaleźć się w gąszczu tytułów, przygotowaliśmy zestawienie ponad 90 najlepszych brytyjskich seriali dostępnych na Netflix i Max – od klasyków, które wypada znać, po świeże perełki, które mogły ci umknąć. To nie jest szybka lista „do poduszki”. To kompletna mapa, która na długie miesiące może być twoim drogowskazem, co obejrzeć jako następne. Są tu kryminały gęste jak londyńska mgła, dramaty obyczajowe z wyspiarskim pazurem, czarne komedie i thrillery. Brytyjski styl w najlepszym wydaniu – precyzyjny, emocjonalny, często z ciętym językiem i jeszcze ostrzejszą obserwacją społeczną.

Sprawdź, co warto zobaczyć – zapisz sobie tę listę na później i wracaj do niej zawsze, gdy szukasz czegoś dobrego na wolny wieczór.

90+ najlepszych brytyjskich seriali na Netflix i Max – pełna selekcja

„Liczne śmierci Nory Dalmasso” (Netflix)



Kto zabił Norę Dalmasso? Serial o prawdziwej zbrodni, w którym rodzina i dziennikarze opowiadają nieznaną historię morderstwa i medialnej burzy, która po nim nastąpiła.



„Królestwo snów” (Max)



Opowieść o uwodzicielskiej krainie piękna, przepychu, władzy i pieniędzy ukształtowanej przez wachlarz niezwykłych postaci. W centrum historii znajdują się Bernard Arnault i Francois Pinault, dwaj bezwzględni, ambitni francuscy niszczyciele.



„Trzy rodziny” (Max)



Wprowadzenie restrykcyjnego prawa aborcyjnego w Północnej Irlandii wpływa na życie trzech rodzin.



„Bez grzechu” (Max)



Czteroczęściowy thriller psychologiczny badający relacje między skazańcem a pogrążoną w żałobie matką, która nie ustaje w swoim dążeniu do poznania prawdy. Kobieta...



„To miasto należy do nas” (Max)



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Zmowa” (Max)



Gdy młody szef browaru zostaje znaleziony martwy, w sprawę zostaje wciągnięta czwórka jego pracowniczek - Anna, Nancy, Louie i Cat. Bohaterki zaczyna łączyć tajemnica, która na zawsze zmienia ich życie.



„Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy” (Max)



Samolot rozbija się w dżungli z 10 osobami na pokładzie. Znaleziono 9 ciał, ale tylko 1 osoba zginęła w katastrofie - reszta została zamordowana.



„Wszystko, teraz!” (Netflix)



16-letnia Mia, która ostatnie miesiące leczyła się z zaburzeń odżywiania, tworzy listę życzeń, aby nadrobić stracony czas i przeżyć to, co inne nastolatki w jej wieku.



„Przez ocean” (Netflix)



Marsylia, rok 1940. Dwoje Amerykanów i ich pomocnicy organizują akcję ratunkową dla artystów, pisarzy i innych uchodźców pragnących uciec z ogarniętej wojną Europy.



„Traitors” (Netflix)



Po zakończeniu II wojny światowej młoda Angielka pomaga zagadkowemu amerykańskiemu agentowi rozpracować rosyjskich szpiegów w rządzie brytyjskim.



„Matki” (Max)



Obraz macierzyństwa w klasie średniej patrząc z innej strony niż tej słodkiej, społecznie akceptowalnej.



„Nolly” (Max)



Opowieść o sławie i upadku niezrównanej Noele Gordon – królowej Midlands, ulubienicy establishmentu, który ją jednak zdradził.



„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie” (Netflix)



Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



„Nocny lot” (Max)



Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu.



„Mistrzowie mistyfikacji: Historie słynnych oszustów” (Netflix)



W tym wstrząsającym serialu dokumentalnym udający brytyjskiego szpiega okrutny oszust manipuluje i okrada swoje ofiary, pozostawiając za sobą zrujnowane rodziny.



„Dope” (Netflix)



Serial przedstawia wojnę z narkotykami z perspektywy dilerów, osób zażywających oraz policji.



„Nic o mnie nie wiecie” (Netflix)



Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.



„Portland Tower” (Max)



Detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower.



„Dziewczyna przede mną” (Max)



Historia Jane, która otrzymuje propozycję przeprowadzki do pięknego, minimalistycznego domu zaprojektowanego przez tajemniczego architekta. W umowie jest tylko jeden haczyk: mieszkańcy rezydencji muszą stosować się do określonych przez właściciela zasad.



„Zły chirurg” (Netflix)



Doktor Paolo Macchiarini jest znany z rewolucyjnych przeszczepów tchawicy w połączeniu z komórkami macierzystymi. Jest tylko jeden problem - jego pacjenci umierają.



„Turn Up Charlie” (Netflix)



Wypalony DJ próbuje wrócić do gry i jednocześnie opiekuje się 11-letnią córką swojego przyjaciela.



„Zmokłe psy” (Max)



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Black Earth Rising” (Netflix)



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd” (Netflix)



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Wyjęci spod prawa” (Max)



Siedem osób z bardzo różnych środowisk musi zapłacić za swoje winy, sprzątając i remontując opuszczony budynek w Bristolu. Kiedy bardzo różni od siebie ludzie zostają zmuszeni do spędzania czasu ze sobą, zaczynają między nimi narastać napięcia.



„Wyznania morderców” (Netflix)



Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.



„Lampart” (Netflix)



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Red Rose” (Netflix)



Grupa zadziornych nastolatków pobiera aplikację, która wydaje niebezpieczne polecenia ze śmiertelnymi konsekwencjami. Zaczyna się lato grozy.



„Pogoń za miłością” (Netflix)



Oparta na dowcipnej powieści Nancy Mitford historia Fanny i Lindy, dwóch młodych kuzynek i przyjaciółek, które uczą się miłości i dorosłego życia w latach przed II wojną światową.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix)



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Szpieg wśród przyjaciół” (Max)



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Requiem” (Netflix)



Gdy matka Matildy popełnia samobójstwo, dziewczyna zaczyna kwestionować własną tożsamość. Szukając odpowiedzi, wyrusza do walijskiej wioski, w której 23 lata wcześniej zaginęło dziecko.



„White gold” (Netflix)



Essex w latach 80. Pewny siebie sprzedawca, Vincent Swan, i jego pozbawiony skrupułów zespół zrobią wszystko, by pieniądze klientów trafiły właśnie do nich.



„Rodzice” (Max)



Perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału.



„Collateral” (Netflix)



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Angielska gra” (Netflix)



Dwaj piłkarze z różnych środowisk nawiązują więź, dzięki której udaje się spopularyzować sport zarezerwowany dotąd tylko dla klasy wyższej.



„Durrellowie” (Max)



Zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrellów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu.



„The One” (Netflix)



Ten poświęcony związkom serial dramatyczny oparty na książce Johna Marrsa próbuje odpowiedzieć na ciekawe pytanie — jak wyglądałby nasz świat, gdybyśmy mogli znaleźć idealnego partnera na podstawie dopasowania DNA?



„The Innocents” (Netflix)



Gdy para nastolatków decyduje się na wspólną ucieczkę, ich niezwykły dar uwalnia potężne siły pragnące na zawsze ich rozdzielić.



„White Lines” (Netflix)



Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca swoje spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki” (Netflix)



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Turysta” (Max)



Po wypadku samochodowym z udziałem cysterny mężczyzna budzi się w szpitalu nie pamiętając kim jest.



„Gentleman Jack” (Max)



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Top Boy” (Netflix)



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„W zamknięciu” (Netflix)



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Skandal w angielskim stylu” (Max)



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Angielka” (Max)



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Derek” (Netflix)



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



„Anatomia skandalu” (Netflix)



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„Ocet jabłkowy” (Netflix)



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Toksyczne miasto” (Netflix)



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Marcella” (Netflix)



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Statyści” (Max)



Andy Millman to bezrobotny aktor. Walczy o główne role, które traci, na rzecz takich gwiazd jak Robert DeNiro. Jednakże wciąż utrzymuje, że mają oni po prostu szczęście. Jego występy ograniczają się więc do jednej linijki tekstu. Każdy odcinek serialu, to inny film, w którym występuje bohater. Znani aktorzy grają tu samych siebie.



„Cormoran Strike” (Netflix)



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Derry Girls” (Netflix)



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



„Dyplomatka” (Netflix)



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



„Wanderlust” (Netflix)



Joy i Alan są małżeństwem z wieloletnim stażem. Aby ponownie rozbudzić w swoim związku namiętność, decydują się na randki z innymi ludźmi.



„Młody Wallander” (Netflix)



Świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej, Kurt Wallander, jest świadkiem brutalnego morderstwa i zostaje włączony do śledztwa w jego sprawie, które nadzoruje komisarz Hemberg.



„Feel Good” (Netflix)



Stand-uperka Mae Martin próbuje pokonać nałóg i odnaleźć się w związku z dziewczyną, która niedawno była jeszcze hetero.



„KAOS” (Netflix)



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Dept. Q” (Netflix)



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Black Doves” (Netflix)



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„Mogę cię zniszczyć” (Max)



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Eric” (Netflix)



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Dzień trzeci” (Max)



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea. Zobacz pełny opis



„Ciała” (Netflix)



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Wąż” (Netflix)



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Na dnie” (Netflix)



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix)



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Obsesja Eve” (Max)



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Problem trzech ciał” (Netflix)



Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.



„Bodyguard” (Netflix)



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Sandman” (Netflix)



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



„Co kryją jej oczy” (Netflix)



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Safe” (Netflix)



Po zaginięciu córki ojciec zaczyna odkrywać tajemnice bliskich sobie osób.



„The Stranger” (Netflix)



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Dżentelmeni” (Netflix)



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Upadek królestwa” (Netflix)



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Reniferek” (Netflix)



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



„After Life” (Netflix)



Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



„Broadchurch” (Max)



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Rzym” (Max)



Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.



„Upadek” (Netflix)



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Dojrzewanie” (Netflix)



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Sex Education” (Netflix)



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



„The End of the F***ing World” (Netflix)



Nastolatek mający zadatki na psychopatę i spragniona przygód buntowniczka wyruszają na pechową wyprawę.



„The Crown” (Netflix)



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Peaky Blinders” (Netflix, Max)



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Czarne lustro” (Netflix)



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Sherlock” (Netflix)



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.



„Gra o tron” (Max)



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.Czytaj też:

