Ruszyły castingi do nowych „Milionerów”. Ile można zarobić?

„Milionerzy” wracają w nowej odsłonie! Ruszyły nagrania i castingi. Można zarobić i to nie tylko siedząc naprzeciwko Huberta Urbańskiego.

„Milionerzy” jesienią w Polsacie

Jesienią na antenie Polsatu ponownie zabrzmi kultowe pytanie: „Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?”. Hubert Urbański, niezmiennie prowadzący teleturniej od ponad dwóch dekad, zaprasza do gry o milion – i to dosłownie, bo można nie tylko wygrać fortunę, ale i… dorobić sobie jako widz.

Jak poinformował nadawca, nagrania do jesiennej edycji „Milionerów” rozpoczną się w sobotę, 12 lipca. Tym razem program powstaje w nowej lokalizacji – zamiast dotychczasowego studia Transcoloru w Szeligach, zdjęcia realizowane będą w nowoczesnym kompleksie Cyfrowego Polsatu przy ul. Łubinowej w Warszawie. „Zainteresowanie programem przechodzi wszelkie oczekiwania, a na castingi zgłosiła się ogromna liczba osób” – informuje Polsat. Dokładnych danych stacja nie ujawnia, ale skala zainteresowania potwierdza, że „Milionerzy” niezmiennie rozpalają emocje widzów i graczy.

Chcesz zobaczyć grę o z bliska? Możesz też zarobić

Stacja zaprasza również chętnych do udziału w nagraniach jako publiczność. Poszukiwane są osoby w wieku 16–65 lat, mówiące po polsku i gotowe spędzić około 8 godzin na planie programu w dniach 11–13 lipca. W zamian – oprócz niezapomnianych emocji – uczestnicy otrzymają 80 złotych wynagrodzenia. Organizatorzy proszą o założenie ciemnych ubrań, bez logotypów i wzorów. Co ważne – można zgłosić się na jeden lub kilka dni nagrań.

Powrót „Milionerów” na antenę Polsatu to jedno z najgłośniejszych wydarzeń tej jesieni w telewizyjnej ramówce. Format, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, znów będzie sprawdzać wiedzę i refleks uczestników z całej Polski.

