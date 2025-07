To najbardziej skuteczny program w Polsce! I najchętniej oglądany

Od ponad 20 lat porusza ważne tematy, angażuje miliony widzów i realnie wpływa na rzeczywistość. Program „Uwaga!” emitowany codziennie o 19:55 w TVN, pozostaje niekwestionowanym liderem wśród polskich magazynów interwencyjnych.

Lider oglądalności i zmian społecznych

Dzięki dziennikarskim śledztwom, które niejednokrotnie wywoływały zmiany w prawie, zyskał miano najbardziej skutecznego programu w swoim gatunku. W pierwszej połowie 2025 roku „Uwaga!” osiągnęła średni udział w rynku na poziomie 11,12 proc. w grupie wiekowej 20–54. W samym czerwcu wynik ten wzrósł do 12,13 proc., co oznacza wzrost o 1,8 proc. względem ubiegłego roku. To wynik, którego konkurencja może tylko pozazdrościć.

„Uwaga!” to nie tylko liczby – to przede wszystkim konkretne efekty. Po reportażu Tomasza Patory pt. „W Żurominie rządzi Duch”, ukazującym dramatyczny wzrost uzależnień od fentanylu wśród młodzieży, temat ten po raz pierwszy tak mocno wybił się w debacie publicznej. W innym materiale Arleta Bolda-Górczyńska nagłośniła temat nadużyć związanych z tzw. receptomatami. Skutek? Ministerstwo Zdrowia wprowadziło bardziej rygorystyczne kontrole, ograniczając dostęp do substancji niebezpiecznych. Jeszcze większy odzew wywołała sprawa ośmioletniej Wiktorii, która miała zostać obciążona alimentami na rzecz nigdy niewidzianego dziadka. Po emisji reportażu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę przepisów, by chronić nieletnich przed takimi absurdami.

#TematDlaUwagi. Znów ruszają w Polskę

Ogromną popularnością cieszy się również hasztag #tematdlauwagi, który stał się jednym z najczęściej używanych w polskich mediach społecznościowych. W te wakacje specjalny bus redakcji ponownie wyruszy w trasę po Polsce, aby reporterzy mogli spotkać się z widzami, poznać ich historie i udzielić realnego wsparcia w walce z niesprawiedliwością.

„Uwaga!” codziennie od poniedziałku do piątku o 19:55 w TVN.

Czytaj też:

Wiemy, kto wystąpi w „Afryka Express”. Ależ nazwiska!Czytaj też:

Nowa twarz w „Pytaniu na śniadanie”! Nie tylko „pogodynka”