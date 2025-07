„Kocham cię, Weston...”. Miesiąc po pogrzebie syna gwiazda trafiła za kratki

Whitney Purvis, znana z amerykańskiego reality show „16 i w ciąży”(w Polsce emitowanym jako „Licealne ciąże”), została zatrzymana w stanie Georgia pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Aresztowanie nastąpiło zaledwie miesiąc po tym, jak opłakiwała śmierć swojego 16-letniego syna Westona.

Aresztowana celebrytka. Ciężkie zarzuty

33-letnia Whitney Purvis została aresztowana 7 lipca w hrabstwie Floyd. Jak wynika z dokumentów, do których dotarł magazyn People, ciążą na niej trzy poważne zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci, posiadania substancji kontrolowanych z zamiarem ich dystrybucji oraz używania urządzenia komunikacyjnego w celu popełnienia przestępstwa związanego z narkotykami.

Według policyjnego oświadczenia Purvis miała rozprowadzać substancję znaną jako „Tranq” – mieszankę ksylazyny i fentanylu – która doprowadziła do śmierci Johna M. Harrisa w wyniku przedawkowania. W nekrologu ofiary czytamy: „John Mark miał dar, troszczył się o tych, których spotkał na swojej drodze. [...] Kochał z całego serca i zrobiłby wszystko, co w jego mocy, dla któregoś ze swoich przyjaciół. John Mark [...] miał najbardziej zaraźliwy uśmiech, jaki większość ludzi kiedykolwiek widziała”.

Dramat matki: miesiąc wcześniej straciła syna

To noe jedyny problem Purvis. Tragedia, która wydarzyła się miesiąc wcześniej, wciąż jest żywa w jej pamięci. Zaledwie kilka dni temu w emocjonalnym wpisie na Facebooku, poinformowała o śmierci swojego syna Westona. „Tak trudno to pisać. Mój piękny syn, Weston, odszedł. Miał zaledwie 16 lat. Życie jest tak okrutne i niesprawiedliwe. Po prostu nie rozumiem. Och, moje dziecko odeszło i nie wiem, co ze sobą zrobić” – napisała.

„Był taki idealny. To naprawdę mój najgorszy koszmar, który się spełnił. Jak żyć dalej po stracie dziecka? Nie mogę w to uwierzyć, to nie może się dziać. Nie chcę, żeby to było prawdziwe. [...] Kocham cię tak bardzo, Weston Owen Gosa. Boże, kocham cię tak bardzo. Jesteś moim sercem” – dodała.

W rozmowie z magazynem People wyznała, że codziennie zmaga się z bólem po stracie. „Nie potrafię się odwrócić. Cały czas chodzi mi to po głowie. [...] Kiedy nie płaczę, po prostu gapię się w sufit. Nigdy nie chciałam przechodzić przez coś takiego. To znaczy, wiem, że nikt nie chce, ale nigdy nie myślisz, że to się tobie przydarzy”.

Choroba, która zniszczyła dzieciństwo Westona

Purvis opowiedziała również o problemach zdrowotnych syna. Weston urodził się z niedoborem alfa-1-antytrypsyny, a z czasem zdiagnozowano u niego chorobę Addisona oraz cukrzycę. „Miał mnóstwo problemów zdrowotnych, więcej niż powinno przechodzić dziecko” – powiedziała. „Nienawidził cukrzycy i nienawidził igieł. Płakał i pytał: »Dlaczego to musiało się mu przytrafić?«” – wspominała Purvis, która oprócz Westona wychowuje jeszcze dwójkę dzieci z byłym mężem Westonem Gosą Seniorem.

Sprawa Whitney Purvis wywołuje ogromne emocje w USA i prawdopodobnie znajdzie swój finał w sądzie. Na razie była gwiazda MTV nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia.

Czytaj też:

Nowa twarz w „Pytaniu na śniadanie”! Nie tylko „pogodynka”Czytaj też:

Trzy dekady skandali i hitów. Dziś ich jubileusz w Operze Leśnej