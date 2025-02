„Biały Lotos”. Syn Arnolda Schwarzeneggera kompletnie nagi na ekranie. Słynny ojciec komentuje

Twórca kultowego „Białego Lotosu” Mike White powraca z trzecim sezonem, którego akcja toczyć się będzie tym razem w ekskluzywnym tajskim kurorcie. Zobaczymy wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia. Sezon liczył będzie 8 odcinków, a jego premierowy epizod trafi na Max i HBO już w niedzielę 17 lutego.

Syn Arnolda Schwarzeneggera kompletnie nagi w 3. sezonie „Białego Lotosu”. Ojciec komentuje

We wtorek 11 lutego odbyła się w Los Angeles oficjalna premiera 3. sezonu, na której pojawiła się cała masa gwiazd, w tym Arnold Schwarzenegger, którego syn zdecydował się na nagą scenę w nowej odsłonie hitu Max.

„Byłem tak podekscytowany faktem, że mogę sobie zrobić przerwę od kręcenia, aby świętować sukces (Patricka Schwarzeneggera – red.) na premierze 3. sezonu »Białego Lotosu«” – napisał we wtorek gwiazdor „Terminatora” na Instagramie. „Co za show! Mogę powiedzieć, że byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że ma scenę, w której jest nago, jednak co mogę powiedzieć – niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zaufajcie mi – nie chcecie przegapić niedzielnej premiery” – dodał aktor.

31-letni Patrick Schwarzenegger gra Saxona, najstarszego syna bogatej rodziny z Południa – Timothy'ego (Jason Isaacs) i Victorii Ratliff (Parker Posey), który pracuje w firmie ojca.

Patrick Schwarzenegger – 31-letni syn legendarnego Terminatora

Inni członkowie obsady to:

Leslie Bibb jako KATE – jedna z trzech przyjaciółek, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące

Carrie Coon jako LAURIE – jedna z trzech przyjaciółek, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące

Walton Goggins jako RICK HATCHETT – dominujący, odznaczający się poczuciem wyższości mężczyzna podróżujący ze swoją partnerką Chelsea

Sarah Catherine Hook jako PIPER RATLIFF – studentka ostatniego roku religioznawstwa, córka Timothy'ego i Victori Ratliff

Jason Isaacs jako TIMOTHY RATLIFF – bogaty biznesmen na wakacjach, podczas których towarzyszą mu żona i trójka dzieci

Lalisa Manobal jako MOOK – jeden z mentorów zdrowia w „Białym Lotosie”

Michelle Monaghan jako JACLYN – jedna z trzech przyjaciółek, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące

Sam Nivola jako LOCHLAN RATLIFF – uczeń ostatniej klasy liceum, syn Timothy'ego i Victori Ratliff

Lek Patravadi jako SRITALA – jeden z właścicieli „Białego Lotosu”, wizjoner stojący za programem wellness dostępnym w kurortach

Parker Posey jako VICTORIA RATLIF – spędza wakacje z mężem i trójką dzieci

Natasha Rothwell jako BELINDA – kierowniczka spa w „Białym Lotosie” na Hawajach

Tayme Thapthimthong jako GAITOK – ochroniarz w „Białym Lotosie”

Aimee Lou Wood jako CHELSEA – wolny duch, podróżuje ze swoim chłopakiem Rick'em

Jeden z najlepszych współczesnych seriali. Sukcesy „Białego Lotosu”

„Biały Lotos” to jeden z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat. Pierwszy sezon, którego akcja rozgrywa się na Hawajach miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku. Drugi sezon udostępniony premierowo w grudniu 2022 przenosi widzów na Sycylię. Produkcja zebrała 23 nominacje do nagród Emmy i zwyciężyła w 5 kategoriach.

