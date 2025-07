50+ najlepszych seriali HBO Max. Lista z okazji zmian na platformie

Od dziś platforma streamingowa Max oficjalnie wraca do nazwy HBO Max. Zmiana ta to nie tylko nowe logo, ale także powrót do korzeni — do marki, która kojarzy się z jakością, odważnymi historiami i niezapomnianymi serialami. Wszystko przecież zaczęło się od HBO, sieci kanałów telewizyjnych, która została uruchomiona już w latach 70. Od tego czasu powstały setki, jak nie tysiące produkcji pod szyldem tej telewizji, które mają miliony fanów na całym świecie. Trudno wybrać, który z nich można nazwać najlepszym – od „Rodziny Soprano” po „Grę o tron” czy „The Last of Us” – z roku na rok przybywa jakościowych produkcji, często z hollywoodzkimi nazwiskami w obsadzie i znanymi reżyserami za sterami.

Z tej okazji przypominamy najlepsze oryginalne produkcje, które na przestrzeni lat ugruntowały pozycję tej platformy na rynku. Od kultowych dramatów po nowoczesne hity — oto seriale, które definiują jakość platformy. Sprawdźcie, czego jeszcze nie oglądaliście, a co może warto sobie przypomnieć. Zapiszcie interesujące was tytuły na swoich listach „do obejrzenia” i wracajcie do nich zawsze, gdy nie macie weny na wielkie poszukiwania. Gwarantujemy – te tytuły są doskonałe.

Z okazji powrotu HBO Max. 50+ seriali, które zdominowały platformę

„Pozłacany wiek”



Amerykański wiek pozłacany był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych. To był też czas wielkich fortun.



„Od nowa”



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Przybysze”



Kobieta z ery Wikingów, która w tajemniczych okolicznościach przeniosła się do czasów współczesnych, rozpoczyna pracę z wypalonym zawodowo detektywem.



„Wielkie kłamstewka”



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



„Życie seksualne studentek”



Historia czterech współlokatorek z college’u, które rozpoczynają studia na prestiżowym Essex College. Oto prawdziwa fuzja sprzeczności i hormonów.



„Westworld”



Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, który zamieszkany jest przez posiadające sztuczną inteligencję tzw. „hosty”.



„Irma Vep”



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego „Les Vampires”. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Kraina Lovecrafta”



Lata 50. XX wieku. Młody Afroamerykanin przemierza Stany Zjednoczone w poszukiwaniu zaginionego ojca.



„Mroczne materie”



Dwójka dzieci wybiera się na magiczną podróż przez równoległe wymiary.



„Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2 proc. populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Stewardesa”



Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.



„Hacks”



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„Sukcesja”



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



„Stacja Jedenasta”



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Biały lotos”



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Euforia”



Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Barry”



Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Krematorium”



Opowieść o owianym złą sławą rodzinnym zakładzie pogrzebowym w Los Angeles, który przez lata prowadził moralnie wątpliwe i nieludzkie praktyki.



„Próba generalna”



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„The Last of Us”



Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.



„Prawi Gemstonowie”



Syn słynnego telekaznodziei próbuje kontynuować jego dzieło. Grzechy z przeszłości kładą się jednak cieniem na jego działalności.



„Gdy nikt nas nie widzi”



Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.



„The Pitt”



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„Przepiórki w płatkach róży”



Nowa adaptacja uznanej książki Laury Esquivel, która podąża za Titą i Pedrem. Miłość rzuca bohaterom wyzwanie stawienia czoła obowiązkom i tradycji. Poprzez przepisy...



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Człowieku, to jest Floryda”



Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu - odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.



„Ród Smoka”



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Fantasmas”



Julio Torres wyrusza w podróż w celu odnalezienia zagubionego złotego kolczyka z ostrygą.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega w ostatnich dniach wojny w Wietnamie i jego przeprowadzce do USA.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Tokyo Vice”



Amerykański dziennikarz Jake Adelstein przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Nasza bandera znaczy śmierć”



Jest rok 1717, zamożny właściciel ziemski przeżywa kryzys wieku średniego i postanawia porzucić swoje wygodne życie i zostać piratem.



„Życie przestępcze 1984-2020”



Jon Alpert pracował nad filmem przez 36 lat, dokumentując na ulicach Newark, największego miasta w stanie New Jersey, tragiczne żniwo, jakie zbiera nałóg i wojna przeciwko narkotykom. Bohaterami filmu są drobni naciągacze, którzy starają się zarobić dość pieniędzy, by kupić za nie narkotyki. Dokument jest także przytłaczającym studium przestępczości, życia za kratami i narkomanii, która jest równią pochyłą i prowadzi prosto na dno, niszcząc życie. Pokazuje też relacje, które są zawsze drugorzędne w porównaniu z nałogiem. Alpert z empatią śledzi losy swoich bohaterów, ale nigdy nie przedstawia ich w oderwaniu od rzeczywistości.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Zmokłe psy”



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



„Rzym”



Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.



„Seks w wielkim mieście”



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają. Czytaj też:

Od dziś wielka zmiana Max. Nikt już nie kryje rozbawieniaCzytaj też:

Co oglądać? To lista 90+ absolutnie najlepszych brytyjskich seriali z Netflix i Max