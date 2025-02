20 jednosezonowych seriali z najlepszymi zakończeniami. Rekomendacje dla fanów thrillerów

Czasem najlepsze historie to te, które nie ciągną się w nieskończoność.Jednosezonowe seriale to prawdziwa gratka dla widzów, którzy szukają intensywnych, zamkniętych opowieści, bez obawy o przeciągnięte wątki i niekończące się cliffhangery. Dla fanów thrillerów to szczególnie dobra wiadomość – krótka forma wymusza dynamiczną akcję, napięcie od pierwszego odcinka i finał, który nie pozostawia miejsca na niedopowiedzenia.

Jeśli lubisz historie, które trzymają w napięciu, zaskakują zwrotami akcji i nie pozwalają oderwać się od ekranu, mamy dla ciebie idealne propozycje. Te seriale dostarczą solidnej dawki emocji, nie zabierając przy tym wielu tygodni na oglądanie. Oto nasze rekomendacje dla tych, którzy szukają thrillera na raz – bez zobowiązań, ale z maksymalną dawką adrenaliny!

Najlepsze jednosezonowe seriale na raz. Mają tylko jeden sezon

„W tłumie” na Apple TV+



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„Miłość i śmierć” na Max



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Ripley” na Netflix



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Devs” na Disney+



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Nocna msza” na Netflix



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Ucieczka z Dannemory”



Skazany za morderstwo Richard Matt (Benicio Del Toro) opracowuje plan ucieczki. W realizacji zamiarów pomaga mu Tilly Mitchell (Patricia Arquette) – pracująca żona i matka, która kieruje więzienną szwalnią. Tilly wdaje się w romans z Mattem, ale także drugim skazanym – Davidem Sweatem (Paul Dano). Ten odsiaduje wyrok za zabicie policjanta i być może darzy Tilly prawdziwym uczuciem. David dość niechętnie zgadza się pomóc Richardowi Mattowi w realizacji jego planu.



„Pod sztandarem nieba”



Oryginalny serial limitowany inspirowany bestsellerowym kryminałem autorstwa Jona Krakauera, opowiadającym o wydarzeniach, które doprowadziły do zamordowania w 1984 roku Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley w stanie Utah. Detektyw Jeb Pyre, badając wydarzenia, które miały miejsce w rodzinie Lafferty, odkrywa zakopane prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary. To, co odkrywa Pyre, gorliwy mormon, prowadzi go do zakwestionowania własnej wiary.



„Tabula Rasa” na Playerze



Cierpiąca na amnezję młoda kobieta staje się kluczową postacią w sprawie zaginięcia. Aby oczyścić się z zarzutów i rozwiązać zagadkę, musi odtworzyć wspomnienia.



„Czarny ptak” na Apple TV+



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Niewiarygodne” na Netflix



Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Uczciwa kobieta”



Nessa Stein (Maggie Gyllenhaal) w młodości była świadkiem morderstwa przez Organizację Wyzwolenia Palestyny swojego ojca. Dziś blisko czterdziestoletnia kobieta prowadzi firmę, szefuje fundacji i jest jedną z ważniejszych postaci negocjujących pokój na Bliskim Wschodzie. Nessa jest twarda i błyskotliwa. Pewnego dnia udaje jej się podpisać wielomilionowy kontrakt na instalację szerokopasmowego Internetu w Palestynie. Niestety, ktoś zaczyna kopać pod nią dołki.



„Bodyguard” na Netflix



Serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Nawiedzony dom na wzgórzu” na Netflix



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Ostre przedmioty” na Max



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„To wiem na pewno” na Max



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Od nowa” na Max



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”



Produkcja pokazuje kulisy słynnego procesu, dając intrygujący wgląd w działania prawników, walczących o skazanie lub uniewinnienie oskarżonego o podwójne morderstwo legendarnego futbolisty. Oparty na książce „The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” autorstwa Jeffreya Toobina, serial odkrywa chaotyczne, zakulisowe działania oraz manewry zarówno prokuratury, jak i obrony oraz to, w jaki sposób kombinacja nadmiernej pewności siebie oskarżycieli, przebiegłość obrońców oraz historia policji Los Angeles w kwestii traktowania społeczności Afroamerykanów dała ławie przysięgłych to, czego potrzebowała: uzasadnioną wątpliwość.



„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” na Netflix



Kronika sprawy braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców – José i Mary Louise „Kitty” Menendezów. Choć strona oskarżająca twierdziła, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, rodzeństwo utrzymywało – jak zresztą twierdzi po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców. Serial „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” opowiada o sprawie z przeszłości, która zelektryzowała świat, zapoczątkowała fascynację prawdziwą zbrodnią i nieustannie każe zadawać sobie pytanie „kto tak naprawdę jest potworem?”.



„Maniac” na Netflix



Serial opowiada historię Annie Landsberg (Emma Stone) i Owena Milgrima (Jonah Hill), dwojga nieznajomych, którzy biorą udział w tajemniczym badaniu farmaceutycznym – każde z innego powodu. Annie, rozczarowana swoim bezcelowym życiem, zadręcza się swoją nieudaną relacją z matką i siostrą; Owen, piąty z kolei syn bogatego przedsiębiorcy z Nowego Jorku, całe życie zmaga się z niepotwierdzoną diagnozą schizofrenii. Życie obojga nie potoczyło się zbyt pomyślnie, cała nadzieja w nowej radykalnej terapii lekami. Jej twórca, doktor James K. Mantleray (Justin Theroux), twierdzi, że jest w stanie wyleczyć każdy aspekt ludzkiego umysłu - od choroby psychicznej po złamane serce. Dwójka bohaterów udaje się, wraz z innymi nieznajomymi, do siedziby Neberdine Pharmaceutical and Biotech na trzydniowy test leków, który, według zapewnień, ma na zawsze wyleczyć wszystkie bolączki pacjentów, nie powodując żadnych efektów ubocznych. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.



„Mare z Easttown” na Max



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.Czytaj też:

