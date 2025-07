3 perełki na Netflix, 4 hity od Max. Dziś dobre nowości

Netflix ma dla nas sporo wyczekiwanych kontynuacji. Od wczoraj hitem jest druga część filmu akcji z Charlize Theron w głównej roli, a dziś pewnie na listę najpopularniejszych wskoczy uwielbiany serial, który powrócił z 2. sezonem po bardzo długim czasie. Hitem jest też w Polsce dokument z zamachach z Londynu z 2005 roku. Max z kolei uderza w klasykę. Mamy hit od Damiena Chazelle'a o historii słynnego astronauty Neilu Armstrongu, w którego wcielił się Ryan Gosling, a także mocny thriller i hit coming of age sprzed lat. Hitem jest także teraz doskonały film dokumentalny córki legendy Hollywood Jane Mansfield, w którym odkrywa ona skrywane przez dziesiątki lat tajemnice o swojej matce.

Jeżeli macie ochotę dziś na dobry seans – oto nasze propozycje.

Bardzo dobre nowości na Netflix i Max. To warto teraz oglądać

„Sandman”, 2. sezon (Netflix)



Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.



„The Old Guard 2” (Netflix)



Andy (Charlize Theron) powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker (Matthias Schoenaerts) nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh (Veronica Ngô) pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) i James Copley (Chiwetel Ejiofor) korzystają z pomocy Tuah (Henry Golding) — starego przyjaciela, który może okazać się niezbędny do rozwikłania tajemnicy nieśmiertelności. Film „The Old Guard 2” — z gościnnym występem Umy Thurman — wyreżyserowała Victoria Mahoney. To emocjonujący, naszpikowany akcją sequel osadzony w świecie, który narodził się w wyobraźni Grega Rucki oraz ilustratora Leandro Fernandeza.



„Atak na Londyn: Polowanie na zamachowców z 7 lipca” (Netflix)



Ten serial to historia jednego z najbardziej druzgocących ataków terrorystycznych na brytyjskiej ziemi — oraz trzech tygodni paniki, paranoi i polowań, które na zawsze zmieniły Wielką Brytanię — opowiedziana przez uczestników tych wydarzeń. 7 lipca 2005 r. czterech brytyjskich terrorystów-samobójców zdetonowało bomby w londyńskim systemie transportu publicznego, zabijając 52 osoby i raniąc ponad 700. Nieudany drugi atak przeprowadzony dwa tygodnie później zapoczątkował największą obławę w historii Wielkiej Brytanii i doprowadził do śmiertelnego postrzelenia przez policję niewinnego człowieka. Gdy kraj usiłował zrozumieć te wstrząsające wydarzenia, władze ścigały się z czasem, aby zapobiec kolejnym atakom.

Dzięki wywiadom, niepublikowanym wcześniej archiwom i poruszającym relacjom z pierwszej ręki – ocalałych, rodzin ofiar, osób znających zamachowców, śledczych, głównego eksperta ds. materiałów wybuchowych, premiera, szefa MI5, rodziny Jeana Charlesa de Menezesa, funkcjonariuszy policji, przypadkowych bohaterów, a także dziennikarzy i aktywistów próbujących odkryć prawdę o trzech gorączkowych tygodniach – ten wciągający serial przenosi nas z powrotem do centrum tamtych wydarzeń, śledząc, minuta po minucie, skutki ataków i pościg za sprawcami. Jak i dlaczego do tego doszło?



„Pierwszy człowiek” (Max)



Film Damiena Chazelle'a opowiada historię słynnego astronauty Neila Armstronga, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1961-1969. Wtedy to mężczyzna zostaje liderem misji kosmicznej Gemini 8, podczas której odbywa się pierwsze w historii dokowanie dwóch statków kosmicznych na orbicie. Nie jest to jednak takie proste. Armstrong wraz z drugim astronautą cudem wracają na Ziemię. Rok po tragedii Apollo 1 astronauta dowiaduje się, że zostanie dowódcą misji Apollo 11. Jej celem jest pierwsze w historii lądowanie człowieka na Księżycu.



„Juno” (Max)



Juno (Ellen Page), pewna siebie i do bólu szczera nastolatka, nie poddaje się żadnym modom i podąża za głosem swojego serca. Za jego podszeptem pewnego nudnego popołudnia postanawia kochać się z nieśmiałym Bleekerem (Michael Cera). Gdy zaskakuje ją wiadomość o niechcianej ciąży, najpierw z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru informuje o tym fakcie zszokowanych rodziców, a potem razem z najlepszą przyjaciółką zaczyna przeglądać lokalne pismo z ogłoszeniami w poszukiwaniu idealnych rodziców zastępczych dla swojej latorośli.



„Moja mama Jayne” (Max)



Aktorka nagrodzona Emmy i Złotym Globem, Mariska Hargitay, zagłębia się w historię swojej matki, Jayne Mansfield, prawie 60 lat po jej śmierci.



„Wszystkie stare noże” (Max)



Dwoje agentów CIA i byłych kochanków spotyka się kilka lat po nieudanej próbie akcji ratunkowej. W tej pasjonującej opowieści o globalnym szpiegostwie, moralnych dylematach i śmiertelnej zdradzie, para zmuszona jest zatrzeć granice między pracą a pożądaniem. Czytaj też:

