O tych serialach będzie głośno w listopadzie. 8 nowości, które warto obejrzeć

W najbliższych tygodniach na platformy streamingowe wpadnie aż 8 obiecujących produkcji, które wprowadzą widzów w nowe serialowe światy. Na Netflix, Prime Video, SkyShowtime czy Apple TV+ wpadną tytuły, które mogą stać się prawdziwymi perełkami 2024 roku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od dramatów rodzinnych, po trzymające w napięciu thrillery i refleksyjne opowieści – sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie.

8 obiecujących seriali, które warto obejrzeć w najbliższych tygodniach

„Cross”



Serial kryminalny, który śledzi losy Alexa Crossa – psychologa sądowego i doświadczonego detektywa z wydziału zabójstw z Waszyngtonu. Staje on naprzeciw brutalnego seryjnego mordercy, który zostawia za sobą ślady ofiar w całym mieście. Gdy Alex i jego partner, John Sampson (w tej roli Isaiah Mustafa), podążają tropem zabójcy, z przeszłości detektywa powraca tajemniczy wróg, który zagraża jego rodzinie, karierze i całemu życiu, które stara się utrzymać w ryzach po tragicznych wydarzeniach.

Premiera od 14 listopada na Prime Video.



„Landman: Negocjator”



Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na podcaście „Boomtown". To historia opowiadana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

Premiera na SkyShowtime od 20 listopada.



„Tajny informator”



Owdowiały profesor znajduje zaskakujący nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu tajną misję w domu opieki w San Francisco.

Premiera na Netflix od 21 listopada.



„Diuna: Proroctwo”



Serial przedstawia losy dwóch sióstr Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Kobiety zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit. Produkcja jest inspirowana powieścią „Zgromadzenie żeńskie z Diuny”, napisaną przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Premiera na Max od 18 listopada.



„Szaleństwo”



Kiedy ekspert medialny trafia na zwłoki głęboko w lasach Poconos, zostaje oskarżony o morderstwo znanego zwolennika supremacji białych.

Premiera od 28 listopada na Netflix.



„Powrót Millie Black”



Była detektyw Scotland Yardu wraca do Kingston, aby zająć się sprawą zaginionych osób. Wkrótce musi rozwiązać sprawę, która zniszczy jej świat.

Premiera od 25 listopada na Max.



„Siostry na zabój”



Siostry Garvey zawsze były zżyte i się wspierały. Gdy okazuje się, że ich szwagier nie żyje, przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej rozpoczynają dochodzenie, które ma dowieść, że dokonano zabójstwa. Kierują swoją uwagę na siostry - każda z nich miała powody, by życzyć mu śmierci.

Premiera 2. sezonu serialu 13 listopada na Apple TV+.



„Dzień Szakala”



Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.

Premiera od 8 grudnia na SkyShowtime.

