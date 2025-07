Legenda schodzi ze sceny. Najlepsze filmy z Michaelem Douglasem

Michael Douglas na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach zaprezentować ma odrestaurowaną wersję „Lotu nad kukułczym gniazdem” Milosa Formana. Legendarny aktor, występując przed tłumem podczas konferencji prasowej towarzyszącej wydarzeniu dużo mówił o polityce Donalda Trumpa, stwierdzając nawet, że obecnie Stany Zjednoczone „flirtują z autokracją”.

– Mam nadzieję, że to, z czym się teraz zmagamy, jest przypomnieniem całej ciężkiej pracy, jaką Czesi włożyli w zdobycie wolności i niepodległości. Polityka wydaje się teraz być nastawiona na zysk. Pieniądze stały się centrum zysku w demokracji. Ludzie teraz zajmują się polityką, aby zarabiać pieniądze. Utrzymywaliśmy ideał, idealizm w USA, który teraz nie istnieje – przyznał zdobywca Oscara.

Oprócz mocnych słów w kierunku polityki Trumpa, Douglas zszokował cały świat mówiąc, że nie ma zamiaru wracać do aktorstwa. Podkreślił, że wszystko zmieniła jego choroba. – Rak w czwartym stadium to nie wakacje, ale nie ma zbyt wielu możliwości, prawda? – mówił. – Wybrałem program obejmujący chemioterapię i radioterapię i miałem szczęście. Operacja oznaczałaby, że nie mógłbym mówić i musieliby mi usunąć część szczęki, a to byłoby ograniczające jako dla aktora – dodał.

Przyznał, że od 2022 roku celowo nie pracował, ponieważ zdał sobie sprawę z tego, że „musi przestać”. – Pracowałem bardzo ciężko przez prawie 60 lat i nie chciałem być jedną z tych osób, które padły martwe na planie. Nie mam zamiaru wracać. Mówię, że nie jestem na emeryturze, bo gdyby coś specjalnego się wydarzyło, wróciłbym, ale poza tym nie – podkreślił.

Michael Douglas kończy z aktorstwem. Oto jego najlepsze role

Wszystko więc wskazuje na to, że po blisko sześciu dekadach pracy, walce z chorobą i niejednym filmowym triumfie, Douglas odchodzi z ekranu – z klasą i w swoim stylu. Z tej okazji przypominamy jego najlepsze role – te, które na zawsze zapisały się w historii kina. Od charyzmatycznych antybohaterów, przez niepokornych buntowników, aż po takie, które przyniosły mu Oscara i status jednej z największych gwiazd Hollywood. Bo choć Douglas mówi, że „nie jest na emeryturze”, to jego dorobek już dziś jest kompletny.

„Ponad wszelką wątpliwość”



Młody dziennikarz prowadzi śledztwo w sprawie manipulacji dowodami przez znanego prokuratora. Gdy wychodzi na jaw, ze początkujący redaktor też ma wiele do ukrycia, rozpoczyna się niebezpieczna rozgrywka między nimi.



„Razem czy osobno?”



Życie pewnego egocentrycznego mężczyzny zostaje odwrócone do góry nogami, gdy poznaje swoją wnuczkę.



„Nikomu ani słowa”



Bandyci porywają córkę psychiatry, aby wydobyć miejsce ukrycia zrabowanego łupu od jego pacjentki.



„Tożsamość zdrajcy”



Londyn ma stać się celem ataku biologicznego. Tylko agentka CIA z pomocą tajemniczego szpiega MI5 może rozwiązać sytuację i powstrzymać terrorystów.



„Duchy moich byłych”



Lekkoducha Connora podczas ślubu brata odwiedzają duchy jego byłych dziewczyn.



„Wszystko w rodzinie”



Historia nowojorskiej rodziny, której członkowie nie mogą się ze sobą porozumieć. Obraz ciekawy z tego względu na fakt, że główne role grają w nim członkowie aktorskiego klanu Douglasów.



„O czym marzą faceci”



Piękna i zmysłowa oszustka, Jewel, staje się przyczyną poważnych kłopotów oczarowanego nią barmana, jego kuzyna i detektywa.



„Strażnik”



Doświadczony agent tropi zdrajcę w Białym Domu. Stawką jest jego dobre imię i życie prezydenta.



„Pojedynek na pustyni”



Pustynia Mojave. Wpływowy biznesmen wynajmuje młodego tropiciela-przewodnika, by pomógł mu ustrzelić muflona. Wkrótce dochodzi do wypadku.



„Chór”



Tancerze biorą udział w castingu do nowego musicalu. Jednak dla reżysera spektaklu liczą się nie tylko umiejętności taneczne, ale i osobowość artystów.



„Światło w mroku”



Linda Voss zostaje wysłana do Berlina jako tajny agent wywiadu amerykańskiego. Kobieta ma zdobyć informacje dotyczące badań nad nową bronią III Rzeszy.



„Klejnot Nilu”



Joan i Jack przeżywają kryzys w związku. Podczas gdy pisarka przyjmuje zaproszenie od szejka, jej partner spotyka dawnego znajomego, Ralpha.



„Duch i Mrok”



Afryka pod koniec XIX wieku, dwa lwy terroryzują budowniczych mostu. Inżynier John Patterson i myśliwy Charles Remington próbują zapobiec atakom.



„Czarny deszcz”



Dwaj policjanci eskortują do Japonii więźnia powiązanego z yakuzą. Kiedy podejrzany ucieka, mężczyźni rozpoczynają poszukiwania w obcym dla siebie środowisku.



„Morderstwo doskonałe”



Steven odkrywa zdradę żony i postanawia wynająć płatnego mordercę. Specjalnie do tego celu wybiera jej kochanka.



„Wall Street: Pieniądz nie śpi”



Niesławny finansista Gordon Gekko, który niedawno wyszedł z więzienia, szuka porozumienia z córką. Młody makler usiłuje wykorzystać tę sytuację dla własnych celów.



„Nagi instynkt”



Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„W sieci”



Odrzucona szefowa mści się na swoim podwładnym. Oskarża go o molestowanie seksualne i chce zniszczyć jego małżeństwo.



„Król Kalifornii”



Po opuszczeniu zakładu psychiatrycznego Charlie stara się namówić córkę, by pomogła mu odnaleźć skarb, który jest zakopany w dolinie San Fernando.



„Trybunał”



Młody sędzia jest sfrustrowany z powodu bezradności systemu prawa wobec przestępców. Za namową doświadczonego kolegi po fachu staje się członkiem trybunału dokonującego samosądów na kryminalistach, którzy uniknęli kary.



„Śpiączka”



Młoda lekarka bada sprawę wzrastającej liczby pacjentów, którzy bez powodu zapadli w śpiączkę.



„Fatalne zauroczenie”



Weekendowe i niezobowiązujące zauroczenie pomiędzy Danem a Alex przeradza się w niebezpieczną obsesję kobiety.



„Upadek”



Niechcący przegapić przyjęcia urodzinowego swojej córki mężczyzna tkwi w ulicznym korku. Kiedy puszczają mu nerwy, kontynuuje wędrówkę pieszo, wyładowując swoją złość na innych ludziach.



„Gra”



W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.



„Człowiek sukcesu”



Ben Kalmen jest ponad 60-letnim biznesmenem po rozwodzie, który ma za sobą wiele życiowych niepowodzeń. Mężczyzna próbuje na każdym kroku się odmłodzić, w wyniku czego dochodzi do kilku niefortunnych sytuacji.



„Wall Street”



Młody makler giełdowy Bud Fox zostaje współpracownikiem Gordona Gekko - bogatego i bezwzględnego finansisty.



„Ścigana”



Agentka CIA, Mallory Kane, zostaje zdradzona przez zwierzchników. Uciekając przed ścigającymi agencjami rządowymi, planuje odnaleźć i ukarać tych, którzy ją wystawili.



„Cudowni chłopcy”



Profesor literatury angielskiej zmaga się z odejściem żony, przyjazdem wydawcy czekającego od siedmiu lat na książkę oraz wieloma drobniejszymi problemami.



„Wojna państwa Rose”



Barbara i Oliver chcą się rozwieść, jednak każde z nich pragnie zatrzymać dla siebie luksusową posiadłość, którą zamieszkują. Walcząc o dom, małżonkowie nie przebierają w środkach.



„Miłość, szmaragd i krokodyl”



Autorka romansów wyjeżdża do Kolumbii ratować siostrę porwaną dla okupu. Pomaga jej przypadkowo poznany łowca przygód.



„Chiński syndrom”



W czasie kręcenia reportażu dla telewizji na terenie elektrowni atomowej dochodzi do awarii. Zarząd firmy robi wszystko, by sprawa nie ujrzała światła dziennego.



„Prezydent – Miłość w Białym Domu”



Owdowiały prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z aktywistką na rzecz ochrony środowiska. Ich związek wzbudza kontrowersje wśród opinii publicznej, co wykorzystuje senator Rumson, który pragnie pogrążyć politycznego konkurenta.



„Traffic”



Trzy historie opowiadające o walce z narkotykami przedstawione oczami ojca, żony i policjanta.



„Wielki Liberace”



Historia jednego z najlepiej opłacanych artystów w Las Vegas i ikony homoseksualistów, Liberace'a, oraz jego burzliwego związku ze Scottem Thorsonem.Czytaj też:

