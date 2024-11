Kapitalne premiery na Netflix. Na co w tym tygodniu warto czekać? Podpowiadamy

Nowy tydzień oznacza masę premier na Netflix. We wtorek z 2. sezonem wraca „Love Village” – program, w którym single w wieku od 35 do 60 lat wprowadzają się do domu na przedmieściach z nadzieją na znalezienie miłości w spokojnym i sielankowym otoczeniu z dala od twardej rzeczywistości życia. Pierwsza odsłona tego programu randkowego okazała się hitem, który utrzymywał się na liście Top 10 Netflix w Japonii przez sześć tygodni od premiery.

W środę na platformę pojawią się aż cztery nowe tytuły. Zadebiutuje reality show „Miłość jest ślepa”, jednak tym razem eksperyment przeprowadzony zostanie w Argentynie. Jeżeli nie słyszeliście o tym formacie – niebaczący na pozory single poszukują w ramach niego uczucia i decydują się na ślub bez wiedzy o tym, jak wyglądają ich wybranki. Tego samego dnia pojawi się na Netflix pierwsza świąteczna propozycja – „Spotkajmy się w przyszłe święta”. Jutro zadebiutuje też „Pedro Páramo”, czyli film oparty na powieści Juana Rulfo, jednym z największych arcydzieł w historii literatury meksykańskiej i latynoamerykańskiej. Opowiada historię Juana Preciado, który po śmierci matki wyrusza do odległego miasteczka, w którym się urodził, na poszukiwanie swojego ojca, Pedra Páramy. Zastaje opustoszałą miejscowość, w której poznaje szereg tajemniczych osób i dowiaduje się o krwawych poczynaniach ojcach, który nie cofał się przed niczym, aby zdobyć władzę i pieniądze. Ostatnią wtorkową nowością będzie „Szpieg” – także ekranizacja, tym razem powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6.

Na Netflix w czwartek 7 listopada wpadnie druga część 4. sezonu serialu „Outer Banks”. Po finansowych trudnościach John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope i Cleo przyjmują ofertę Wesa i zostają wciągnięci z powrotem do gry, aby przeżyć zupełnie nową przygodę. Tego samego dnia pojawi się trzyczęściowy serial dokumentalny „Odliczanie: Paul vs. Tyson”, ukazujący z bliska kulisy i przygotowania do tej głośnej walki. Kolejne dwie nowości czwartkowe to „W roli głównej” – o drodze do sławy dwóch aktorek-przyjaciółek oraz „10 dni z życia dociekliwego człowieka”, adaptacja słynnej trylogii w formie serialu o byłym prawniku, a obecnie prywatnym detektywie, który ma rozwiązać kryminalną zagadkę.

Najwięcej nowości zawita jednak na Netflix w piątek 8 listopada. Obejrzymy – „Oblężenie banku” – 5-odcinkowy serial o spektakularnym napadzie na siedzibę banku centralnego w Barcelonie. „W klatce” będzie z kolei świeżą serią o świecie MMA. Kolejnym serialem będzie „Plankton”, opowiadający o ostatniej „ziemskiej podróży” bardzo nieszczęśliwego człowieka, któremu towarzyszy najnieszczęśliwsza narzeczona na świecie. Widzowie obejrzeć będą też mogli „Vijay 69” o dziarskim i mocnym w języku trenerze pływackim, który usiłuje pobić rekord i zdobyć sławę, podchodząc do triathlonu. Film „Umjolo: Walentynkowe wesele” opowie o pozornie idealnym związku, który zostaje wystawiony na próbę, gdy jedna połówka dowiaduje się o niewierności drugiej. Ostatnią piątkową nowością będzie „Na tropie obcych” – dokument o zjawiskach nadprzyrodzonych, w którym ceniony dziennikarz od spraw UFO, George Knapp, analizuje nowe dowody, rozmawia z ekspertami i spotyka się ze świadkami, którzy wreszcie są gotowi oficjalnie opowiedzieć o tym, co widzieli.

Sobota 9 listopada będzie z kolei na Netflix dniem premiery części pierwszej 2. sezonu „Arcane”. W ostatniej części atak Jinx na Radę przygotowuje grunt pod dramatyczną eskalację konfliktu między Piltover i Zaun.

Nowości na Netflix dzień po dniu. Co obejrzymy w tym tygodniu?

Wtorek 5 listopada

„Love Village”, sezon 2.

Środa 6 listopada

„Miłość jest ślepa: Argentyna”

„Spotkajmy się w przyszłe święta”

„Pedro Páramo”

„Szpieg”

Czwartek 7 listopada

„Outer Banks”, sezon 4., część 2.

„Odliczanie: Paul vs. Tyson”

„W roli głównej”

„10 dni z życia dociekliwego człowieka”

Piątek 8 listopada

„Oblężenie banku”

„W klatce”

„Plankton”

„Vijay 69”

„Umjolo: Walentynkowe wesele”

„Na tropie obcych”

Sobota 9 listopada

„Arcane”, sezon 2., część 1.

Czytaj też:

Topowe thrillery dostępne teraz na Netflix i Max. Jest w czym wybieraćCzytaj też:

Grał Dawsona w serialu „Jezioro marzeń”. Ogłosił, że ma raka