Wiemy, kto wystąpi w „Afryka Express”. Ależ nazwiska!

Zakończyły się zdjęcia do nowej edycji uwielbianego przez widzów reality show stacji TVN. Tym razem uczestnicy nie przemierzali egzotycznych zakątków Azji czy Ameryki, lecz... gorące tereny Afryki. Zdjęcia do „Afryka Express” realizowano w malowniczych plenerach Kenii i Tanzanii, a emocji – według zapowiedzi producentów – nie zabraknie.

„Afryka Express”: walka o przetrwanie i wielką nagrodę

To pierwsza afrykańska odsłona programu, który bazuje na międzynarodowym formacie „Peking Express”. Zrealizowano dotąd sześć sezonów – cztery w Azji i dwa w Ameryce. Nowa edycja nie tylko zmienia kontynent, ale też stawia na nowe twarze. Prowadzącą została Izabella Krzan, która zastąpiła Darię Ładochę. „To rzeczywiście będzie zupełnie nowa edycja, nowy kontynent, nowe przestrzenie i hardcorowy survival. Czuję ekscytację i lekki stres, ale nie boję się wyzwań. Jestem na nie gotowa i nie mogę się doczekać, by to pokazać” – mówiła Krzan w „Dzień Dobry TVN”.

W programie wystartowało osiem par, składających się z gwiazd oraz ich bliskich lub przyjaciół. Uczestnicy musieli przemierzyć wyznaczoną trasę, dysponując minimalnym budżetem na osobę. Luksusy? Zapomnijcie! Każdy odcinek to nowa trasa, nowe zadania i kolejne eliminacje. Liczy się spryt, wytrzymałość i siła relacji. Montaż materiałów trwa, a premiera planowana jest na jesień 2025 roku. Jedno jest pewne – widzowie mogą liczyć na emocje, zachwycające widoki, ale i bezwzględną walkę z afrykańską naturą.

Kto wystąpi w „Afryka Express”?

W afrykańską podróż życia ruszyli: Monika Hoffman-Piszor, influencerka parentingowa z siostrą Igą, Tomasz Iwan, były reprezentant Polski w piłce nożnej z partnerką Karoliną Woźniak, Izu Ugonoh, pięściarz i prezenter, prowadzący program „Królowa przetrwania” z żoną Antoniną, Edyta Zając, modelka i prowadząca „Hotel Paradise” ze swoim ukochanym, aktorem Michałem Mikołajczakiem, Wiktoria Gąsiewska, młoda aktorka, która do programu wybrała swojego młodszego brata Mateusza, Katarzyna Niezgoda, prawniczka i influencerka, z mężem Pawłem Markiewiczem, Nikodem Rozbicki, aktor uwielbiany nie tylko przez miliony nastolatek ze swoim przyjacielem Pawłem Kurkowskim, oraz Ewa Gawryluk, aktorka, z mężem Piotrem Domanieckim.

