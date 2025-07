Kiedyś oglądaliśmy je w TV, teraz są na Disney+. 20+ świetnych seriali sprzed lat

Chociaż żyjemy w czasach, w których niemal codziennie platformy streamingowe zasypują nas nowymi tytułami, głośnymi premierami i kolejnymi sezonami, to mimo wszystko – zawsze znajdzie się ktoś, kto westchnie: „eh, kiedyś to było”. I cóż... coś w tym jest. Bo choć dziś możemy oglądać wszystko, wszędzie i o każdej porze, to jednak niektóre produkcje z przeszłości mają w sobie coś, czego często brakuje nowościom: klimat, wyjątkowy styl, bohaterów, z którymi naprawdę się zżyliśmy i wspomnienia wspólnego oglądania – z rodziną, znajomymi, przed telewizorem o konkretnej godzinie.

Właśnie dla tych, którzy tęsknią za tamtym uczuciem, przygotowaliśmy tę listę. To zestawienie seriali, które kiedyś były absolutnym klasykami, które wszyscy komentowali w szkole lub pracy następnego dnia. Potrafiły wywołać ogromne emocje, podzielić widzów na obozy i z miejsca stawały się częścią popkulturowego krajobrazu. Teraz wystarczy kilka kliknięć, by wrócić do tych historii – bo wszystkie znajdziecie w bibliotece Disney+.

Jeśli więc czujecie, że macie ochotę na odrobinę nostalgii, przypomnienie sobie serialowych czasów sprzed ery binge-watchingu i powrót do opowieści, które naprawdę coś znaczyły – sprawdźcie naszą listę. Gwarantujemy, że znajdziecie tam coś, co poruszy znajomy sentyment i sprawi, że przepadniecie na cały weekend.

Nie trzeba już pilnować ramówki. Te seriale wróciły – i są świetne!

„Gotowe na wszystko”



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„The Walking Dead”



Oficer policji Rick Grimes przewodzi grupie ocalałych w świecie opanowanym przez zombi.



„Jak poznałem waszą matkę”



Historia pięciorga przyjaciół opowiedziana po latach z perspektywy jednego z nich – architekta Teda, który z wszelkich sił stara się znaleźć tę jedyną.



„Zagubieni”



Kiedy samolot lecący do Los Angeles rozbija się na bezludnej wyspie, grupa ocalałych próbuje przetrwać.



„Skazany na śmierć”



Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.



„Grey's Anatomy: Chirurdzy”



Opowieść o życiu lekarzy pracujących w Seattle Grace, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.



„Synowie anarchii”



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Homeland”



Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.



„Z Archiwum X”



Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.



„Białe kołnierzyki”



Neal Caffrey jest jednym z najzdolniejszych fałszerzy na świecie. W zamian za wolność pomaga FBI łapać najbardziej nieuchwytnych przestępców.



„Glee”



Nauczyciel hiszpańskiego z Ohio przejmuje opiekę nad licealnym chórem szkolnym. Postanawia przywrócić mu dawną świetność.



„Hoży doktorzy”



W nierealnym świecie Szpitala Świętego Serca marzyciel dr John Dorian uczy się medycyny i zawiera nowe przyjaźnie.



„Modern family”



Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.



„Jess i chłopaki”



Po zerwaniu z wieloletnim chłopakiem, Jessica wprowadza się do lokalu zamieszkiwanego przez trzech samotnych mężczyzn.



„Castle”



Poszukujący inspiracji pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie się do jednego zespołu z wydziału zabójstw nowojorskiej policji.



„Zemsta”



Córka człowieka, niesłusznie skazanego za terroryzm, powraca pod przybranym nazwiskiem do Hamptons. Przenika środowisko wpływowej socjety kurortu, by dokonać zemsty na ludziach, którzy przed laty wrobili jej ojca.



„Kochane kłopoty”



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Zwariowany świat Malcolma”



Utalentowany nastolatek stara się przetrwać życie z głupkowatą i dysfunkcyjną rodziną.



„On, ona i dzieciaki”



Michael i Janet pobrali się jako nastolatkowie. Obecnie są rodzicami trójki dzieci.



„Zabójcze umysły”



Członkowie Jednostki Analiz Behawioralnych pomagają w ujęciu najgroźniejszych morderców.



„M*A*S*H”



W czasie koreańskiej wojny amerykańscy lekarze polowego szpitala radzą sobie ze żmudną codziennością.



„Buffy: Postrach wampirów”



Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.



„Jim wie lepiej”



Jim, typowy Amerykanin, to rodzinny i bardzo męski facet, oddany swojej żonie, Cheryl, i piątce ich dzieci. Kocha swoich bliskich, ale często wystawia cierpliwość Cheryl na próbę.



„Pokojówki z Beverly Hills”



Życie kilku latynoskich pokojówek toczy się pośród bogaczy z Beverly Hills.



„Anatomia prawdy”



Jako patolog sądowy współpracujący z policją filadelfijską, doktor Megan Hunt musi sobie radzić z problemami osobistymi jednocześnie łamiąc zasady obowiązujące podczas pracy w policji, aby ukarać przestępców oraz ulżyć ofiarom i ich rodzinom.



„Anioł ciemności”



Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.



„Orły z Bostonu”



Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.



„Patolog”



Doktor Daniel Harrow w niekonwencjonalny sposób docieka przyczyn zgonów zmarłych, którzy do niego trafiają.Czytaj też:

