Seriale podobne do „Wielkich kłamstewek”. Przepadniesz na cały weekend!

Małe społeczności, wielkie sekrety, perfekcyjnie wyglądające kobiety z życiem, które tylko pozornie jest idealne. „Wielkie kłamstewka” to serial, który udowodnił, że dramat obyczajowy może być równie wciągający jak thriller psychologiczny – pełen intryg, toksycznych relacji i narastającego napięcia. Serial, stworzony przez Davida E. Kelleya na podstawie powieści Liane Moriarty, okazał się jednym z największych sukcesów HBO ostatnich lat. Zyskał uznanie widzów i krytyków, a potwierdzeniem tego są liczne prestiżowe nagrody, jakie zgarnął – zwłaszcza za pierwszy sezon. W 2017 roku otrzymał osiem nagród Emmy, a w 2018 roku cztery Złote Globy.

Jeśli po obejrzeniu ostatniego odcinka poczułeś pustkę i tęsknisz za podobnym klimatem – dobrze trafiłeś. Zebraliśmy seriale, które mają w sobie tę samą duszną atmosferę eleganckiego chaosu, świetne aktorstwo i historie, które odkrywają mroczne warstwy pod pozorem normalności. Znajdziesz tu produkcje o tajemniczych zbrodniach, zawiłych relacjach między kobietami, rozpadzie małżeństw, klasowych napięciach i złudnej stabilizacji. Idealne na wieczory, kiedy masz ochotę na coś więcej niż tylko „kolejny serial”. Oto garść naszych propozycji.

Seriale podobne do „Wielkich kłamstewek”

„Małe ogniska” (Disney+)



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Obsesja Eve” (Max)



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



„Grzesznica” (Netflix)



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Już nie żyjesz” (Netflix)



Potężna przyjaźń łączy wiecznie zestresowaną wdowę i pięknoducha z przerażającą tajemnicą na koncie.



„Biały lotos” (Max)



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„O jedno cię proszę” (Apple TV+)



Kobieta musi stworzyć relację z nastoletnią przybraną córką, aby odnaleźć męża, który zaginął w tajemniczych okolicznościach.



„Od nowa” (Max)



Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa - dla siebie i swojego syna.



„The Morning Show” (Apple TV+)



Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Zobacz telewizję śniadaniową od kuchni.



„Ostre przedmioty” (Max)



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Gotowe na wszystko” (Disney+)



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Niewiarygodne” (Netflix)



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Miłość i śmierć” (Max)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Mare z Easttown” (Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Schody” (Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Trzy kobiety” (Max)



Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.



„Dziewczyny” (Max)



Perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość.Czytaj też:

30 najlepszych miniseriali według użytkowników Reddita. Każdy z nich to sztosCzytaj też:

Max pokaże serial, który wstrząśnie widzami. Sekta w Polsce, lata 90. i prawdziwa historia