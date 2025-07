Te seriale na Disney+ to czyste złoto. Nasze rekomendacje

W ostatnich miesiącach Disney+ wyraźnie poszerzył swoją ofertę, stawiając na ambitne, niebanalne seriale, które trafiają zarówno do fanów mocnych historii kryminalnych, jak i widzów szukających emocjonalnych dramatów, historii z pogranicza thrillera i psychologii, czy też seriali obyczajowych poruszających aktualne i trudne tematy. Mało kto jednak na bieżąco zgłębia bibliotekę tego serwisu, a perełki, które trafiają na niego co miesiąc, mogą wam umykać w mnogości propozycji.

Chociaż platforma Disney+ skrywa wiele kapitalnych starszych tytułów, które kiedyś królowały na ekranach naszych telewizorów, ma też świetne propozycje serialowe z ostatnich kilku lat, których nie obejrzycie na innych platformach (jak choćby seriale produkcji amerykańskiej FX).

Są tu produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach i takie, które z fikcji robią emocjonalny rollercoaster. Opowieści o ludziach pogubionych, uwięzionych w świecie własnych traum i obsesji, ale też historie wielkich przemian i walki o sprawiedliwość – niezależnie od epoki. Znajdziesz tu i klimatyczną opowieść z feudalnej Japonii, i współczesny dramat rozgrywający się na przedmieściach Ameryki, gdzie pod powierzchnią perfekcyjnego życia tli się coś niepokojącego. Są mocne thrillery z zagadką w tle, opowieści o manipulacji, zemście, skrywanych przez lata sekretach rodzinnych. Jest polityka, są narkotyki, religia, seks, władza i pieniądze. Są intrygi, zbrodnie i dylematy moralne, które zostają z widzem na długo po seansie. Są też produkcje krótsze – idealne na jeden intensywny weekend – i dłuższe serie, które wciągają jak dobry wielosezonowy binge.

W tej selekcji zebraliśmy ponad 20 takich tytułów – każdy z nich dostępny już teraz na Disney+. Warto przejrzeć listę i znaleźć coś dla siebie, aby potem móc polecić coś dobrego znajomym i rodzinie oraz – oczywiście – świetnie bawić się przy seansie. Sprawdźcie – gwarantujemy – te tytuły was nie zawiodą.

20+ kapitalnych seriali na Disney+, których nie oglądaliście

„Genialna Morgan”



Serial autorstwa Drew Goddarda z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata).



„Pod sztandarem nieba”



Oryginalny serial limitowany inspirowany bestsellerowym kryminałem autorstwa Jona Krakauera, opowiadającym o wydarzeniach, które doprowadziły do zamordowania w 1984 roku Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley w stanie Utah. Detektyw Jeb Pyre, badając wydarzenia, które miały miejsce w rodzinie Lafferty, odkrywa zakopane prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary. To, co odkrywa Pyre, gorliwy mormon, prowadzi go do zakwestionowania własnej wiary.



„Nic nie mów”



Dziewięcioodcinkowy serial oparty jest na książce, której autorem jest Patrick Radden Keefe. Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej. Opowiadając historię różnych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), „Nic nie mów” przygląda się ekstremizmom, do jakich mogą posunąć się niektórzy ludzie w imię swoich przekonań. Serial pokazuje, w jaki sposób głęboko podzielone społeczeństwo może nagle popaść w konflikt zbrojny, oraz skalę przemocy obejmującej wszystkich nim dotkniętych wraz z emocjonalnymi i psychologicznymi kosztami przestrzegania kodeksu milczenia.



„Szogun”



Lord Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy sprzymierzają się przeciwko niemu wrogowie z Rady Regentów. Kiedy w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt, jego angielski pilot, John Blackthorne, ma do zaoferowania sekrety, które mogą pomóc Toranadze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zniweczyć wpływy groźnych wrogów samego Blackthorne'a — jezuickich księży i portugalskich kupców. Historia Toranagi i Blackthorne'a splata się nierozerwalnie z losami ich tłumaczki, Tody Mariko, tajemniczej chrześcijańską arystokratki i ostatniej przedstawicielki podupadłego rodu. Służąc swojemu panu w czasach zawirowań politycznych, Mariko musi pogodzić obecność Blackthorne'a, oddanie wierze, która ją ocaliła, i powinności wobec jej zmarłego ojca.



„Małe ogniska”



Życie pozornie doskonałej rodziny zostaje wywrócone do góry nogami wraz z przyjazdem tajemniczej artystki Mii Warren i jej córki Pearl do Shaker Heights w stanie Ohio, malowniczego miasteczka opartego na utopijnych zasadach harmonii i porządku. Kierowana winą, zawsze czyniąca dobro Elena Richardson wynajmuje im pokój. To początek wspólnych losów obu rodzin.



„Dorośli”



Serial komediowy stacji FX, opowiadający o grupie dwudziestoparolatków z Nowego Jorku, którzy próbują być dobrymi ludźmi, mimo że póki co ciężko ich nazwać ludźmi, a tym bardziej dobrymi. Samir, Billie, Paul Baker, Issa i Anton to piątka przyjaciół mieszkających razem domu rodzinnym Samira, gdzie dzielą się posiłkami, zmartwieniami, a okazjonalnie nawet szczoteczkami do zębów. Serial w nieco przerysowany sposób przedstawia sukcesy, porażki i upokorzenia związane z wkraczaniem w dorosłe życie. Niezależnie od tego, czy próbują awansować w pracy, poruszać się po systemie opieki zdrowotnej, zorganizować przyjęcie czy umówić się na randkę w erze Find My Friends, grupa odkrywa, że w prawdziwym świecie nic nie jest proste, a wszystkie ich najlepsze intencje zazwyczaj tylko pogarszają sytuację. Bohaterowie są w trakcie kształtowania się ich osobowości, mają mnóstwo złych pomysłów i świeżych „teorii dorosłości”. Ale jest jedna rzecz, która zawsze im wychodzi: okazywanie sobie wzajemnego wsparcia.



„Kwestia seksu i śmierci”



Inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Atlanta”



Serial opowiada o Earneście Marksie (Glover), samotniku, który wraca do rodzinnej Atlanty w stanie Georgia (The Peach State) po porzuceniu studiów w Princeton. Po przyjeździe odkrywa, że jego kuzyn Alfred stał się najpopularniejszym nowym raperem w mieście. Serial śledzi drogę kuzynów na rapowej scenie Atlanty, gdzie ich odmienne spojrzenie na sztukę, biznes, sukces i rasowość sprawiają, że to zadanie nie będzie łatwe. Earn jest bardzo bystry, spostrzegawczy i zagubiony. Jako rozczarowany millenials zmaga się ze znalezieniem swojego powołania, własnej "marki" i czuje, że życie to gra, w którą nigdy nie można wygrać. Zauważa, że nagła popularność Alfreda na YouTubie może stać się dla nich szansą na nowe życie. Wcześniej musi jednak zapanować nad postawą kuzyna, która brzmi "najpierw działaj, później myśl" oraz przyzwyczaić się do jego uzależnionego od narkotyków pomocnika Dariusa - być może medium, a na pewno dziwnego człowieka.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Mrs. America”



Historia ruchu, którego celem było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Sprzeciwiała się jej konserwatystka Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Opowiedziana z perspektywy kobiet tamtej ery – zarówno Schlafly, jak i feministek drugiej fali: Glorii Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Belli Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) – produkcja pokazuje kulisy wojny kulturowej, która rozegrała się w latach siedemdziesiątych i przyczyniła się do powstania organizacji zwanej Moral Majority oraz raz na zawsze zmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Stary człowiek”



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„Most zbrodni”



Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.



„High Fidelity”



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Rozterki fleishmana”



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Pacjent”



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. Sam ma dla Alana zaskakujące wyzwanie terapeutyczne: ma powstrzymać jego mordercze zapędy. Aby przeżyć, Alan musi dotrzeć do zaburzonego umysłu Sama i powstrzymać go przed popełnieniem kolejnego morderstwa. Jednak Sam nie chce poruszać bolesnych tematów. Będąc w potrzasku, Alan odkrywa nie tylko, jak głęboko sięgają zapędy Sama, ale także jak wiele pracy musi włożyć, by naprawić rozpad własnej rodziny. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Przedstawia historię niesławnego bossa przestępczości Bumpy'ego Johnsona (zdobywca Oscara Forest Whitaker), który na początku lat 60-tych XX wieku wrócił z dziesięcioletniej odsiadki i zastał dzielnicę, którą niegdyś rządził, w ruinie. Gdy ulicą rządzi włoska mafia, Bumpy musi zmierzyć się z rodziną przestępczą Genovese, aby odzyskać kontrolę. Podczas brutalnej walki zawiera sojusz z radykalnym kaznodzieją Malcolmem X (Nigél Thatch) – biorąc polityczną karierę Malcolma na celownik społecznych wstrząsów i wojny gangów, która grozi rozdarciem miasta. "Ojciec chrzestny Harlemu" to zderzenie kryminalnego półświatka z ruchem na rzecz praw obywatelskich w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Ameryki. Historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, lecz niektóre postacie, charakterystyki, zdarzenia, miejsca i dialogi zostały sfabularyzowane lub wymyślone dla udramatyzowania.



„Rywale”



Jest rok 1986, a Wielka Brytania przeżywa rozkwit. Serial zabiera widzów w bezwzględny świat telewizji, w którym fryzury są wielkie, a ambicje jeszcze większe. Transakcje zawiera się w salach konferencyjnych, ale także w sypialniach. Nikt nie może być pewien sukcesu. Każdy dba tylko o siebie, więc czy prawdziwa miłość może rozkwitnąć w tej wyczekiwanej adaptacji bestsellerowej powieści Jilly Cooper?



„W niemieckim domu”



W 1963 roku Ewa Bruhns jest młodą kobietą pracującą jako tłumaczka z języka polskiego na niemiecki we Frankfurcie. Mieszka z rodzicami, którzy prowadzą restaurację „Niemiecki Dom”. Tuż przed zaręczynami z bogatym spadkobiercą firmy wysyłkowej, Ewa otrzymuje propozycję tłumaczenia w sądzie podczas drugiego procesu oświęcimskiego. Jej rodzice i przyszły narzeczony są temu zdecydowanie przeciwni. Ewa nigdy wcześniej nie słyszała o Auschwitz, ale intuicja podpowiada jej, żeby zignorować ich obawy i przyjąć tę pracę. Dopiero gdy kobieta rozpoczyna zlecenie, pojmuje rozmiary narodowosocjalistycznego morderczego systemu i stopniowo zdaje sobie sprawę, że ma osobisty związek z tym miejscem.Czytaj też:

Ten miniserial mrozi krew w żyłach jak u Finchera. Coś dla fanów „Siedem” i „Detektywa”Czytaj też:

Lipcowe premiery Disney+. Te tytuły warto mieć na radarze