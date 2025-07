QUIZ. Kultowe sprzęty PRL. Rubin, Frania, czy „maluszek”?

Czerwony telefon z tarczą, masywna pralka, czy radioodbiornik z pokrętłem. Kto wychowywał się w Polsce Ludowej, ten pamięta te przedmioty doskonale. Dla wielu były szczytem techniki i przedmiotem marzeń. Dziś wracają jako ikony stylu retro, a niektóre z nich osiągają zawrotne ceny na aukcjach kolekcjonerskich. Sprawdź, ile z nich pamiętasz – i czy rozpoznasz je po opisie lub zdjęciu!

Sprzęty z PRL – domowa klasyka sprzed dekad

W czasach, gdy zdobycie pralki czy telewizora graniczyło z cudem, każdy sprzęt w domu był na wagę złota. Lodówka „Mińsk”, telewizor „Belweder”, magnetofon szpulowy czy kuchnia gazowa marki „Predom” to tylko niektóre z urządzeń, które w latach 70. i 80. można było spotkać niemal w każdym polskim mieszkaniu. Choć dziś mogą wydawać się siermiężne, wtedy były symbolem nowoczesności i postępu.

Kultowe gadżety i elektronika z dawnych lat

Dla wielu to także przedmioty budzące nostalgię i emocje – pierwsze radio, w którym można było złapać „Wolną Europę”, czy telewizor, przy którym cała rodzina zasiadała, by oglądać „Czterech pancernych”. – „To była inna jakość życia, ale i inna radość z posiadania” – wspominają starsi Polacy. A Ty? Ile z tych legendarnych urządzeń rozpoznasz? Czas to sprawdzić!

