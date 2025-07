40+ seriali, po których trudno wrócić do rzeczywistości. Dramaty z Netfliksa, które musisz znać

Netflix to prawdziwa kopalnia seriali, w której każdy znajdzie coś dla siebie – od lekkich komedii po trzymające w napięciu thrillery. Jednak to właśnie seriale dramatyczne najczęściej zdobywają serca widzów na całym świecie. Dlaczego? Bo oferują nie tylko znakomite aktorstwo i wciągające fabuły, ale też emocje, z którymi trudno się rozstać po zakończeniu seansu. Dobrze napisany dramat potrafi wciągnąć na wiele godzin, poruszyć ważne tematy, zmusić do refleksji lub po prostu opowiedzieć fascynującą historię.

W tym zestawieniu prezentujemy ponad 40 najlepszych dramatów dostępnych na platformie Netflix – to produkcje, które cieszą się uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków, często zdobywając wysokie noty w serwisach takich jak IMDb czy Rotten Tomatoes. To także tytuły, które przez wiele tygodni utrzymywały się w czołówce najchętniej oglądanych seriali w Polsce i na świecie. Znajdziesz tu zarówno wielkie hity, jak i mniej znane perełki, które warto nadrobić.

40+ najlepszych dramatów na Netflix – te seriale warto znać

Lista obejmuje różnorodne tytuły: od dramatów kryminalnych i psychologicznych, przez historie rodzinne i społeczne, aż po produkcje z elementami thrillera czy sci-fi. Niektóre z nich to oryginalne produkcje Netflixa, inne to licencjonowane arcydzieła z różnych zakątków świata. Jedno jest pewne – jeśli szukasz serialu, który zostanie z tobą na długo, ta lista to idealne miejsce, by zacząć.

„Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Już nie żyjesz”



Potężna przyjaźń łączy wiecznie zestresowaną wdowę i pięknoducha z przerażającą tajemnicą na koncie.



„Prawnik z Lincolna”



Rozchwytywany adwokat z Los Angeles, Mickey Haller, zrobi wszystko, aby wygrać. Nawet najtrudniejsze sprawy prowadzi z tylnego siedzenia swojego kultowego lincolna.



„Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Outlander”



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Bridgertonowie”



Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.



„Heartstopper”



Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.



„Ransom Canyon”



W miasteczku w Teksasie, gdzie trzy dynastie hodowców walczą o ziemię, dziedzictwo i ludzi, których kochają, emocje sięgają zenitu.



„Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



„Problem trzech ciał”



Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.



„Alice In Borderland”



Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.



„Black Mirror”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Szkoła dla elity”



Kiedy do ekskluzywnej hiszpańskiej szkoły trafia trójka pochodzących z klasy robotniczej uczniów, dochodzi do tragedii.



„Outer Banks”



Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.



„Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



„Dyplomatka”



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



„Lupin”



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka - przerażająco wysoka.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Trzynaście powodów”



Hannah Baker popełnia samobójstwo, a jej znajomy dostaje trzynaście nagrań magnetofonowych, na których dziewczyna nagrała powody odebrania sobie życia.



„Rojst”



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Sense8”



Połączona parapsychicznie grupa ludzi musi ustrzec się przed tymi, którzy traktują ich jako zagrożenie dla całej cywilizacji i porządku świata.



„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„After Life”



Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Czarna lista”



Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Infamia”



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



„Sto lat samotności”



W ponadczasowym miasteczku Macondo siedem pokoleń rodziny Buendía szuka miłości i zapomnienia, bezskutecznie próbując uciec od przeszłości i swojego przeznaczenia.



„Cobra Kai”



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



„Niewinny”



Dziewięć lat temu, próbując przerwać bójkę, Mateo stał się mordercą.



„Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Power”



Perypetie bogatego właściciela nocnego klubu w Nowym Jorku, który prowadzi podwójne życie.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Zabić ból”



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.Czytaj też:

