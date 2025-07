Seriale podobne do „Stefy gangsterów”. Perełki dla fanów brutalnych historii

Zadebiutował w sieci w czerwcu i od razu zyskał sobie miliony fanów, co skusiło twórców do bardzo szybkiego ogłoszenia kolejnego sezonu. Serial "Strefa gangsterów", opowiadający o konflikcie dwóch rodzin ze świata przestępczego, walczących o władzę i pozycję dla swojego imperium, bardzo szybko stał się największym hitem w historii serwisu SkyShowtime. Wysokie oceny zebrał zarówno od zwykłych widzów jak i krytyków. Internauci pisali: „Serial petarda! I oczywiście, zajebista obsada aktorska. Tom Hardy mój ulubieniec nigdy nie zawodzi”; „Wczoraj odpaliłem o 20 pierwszy odcinek....Dzięki Guy jestem niewyspany”; „Kawał porządnego kina gangsterskiego”; „Mistrzostwo”.

Na kolejny sezon przyjdzie nam jeszcze jednak trochę poczekać, a jak to zwykle bywa po tak dobrym seansie, widzowie szukają wszystkich możliwych produkcji, które będą podobne do niego klimatem. Jeśli po seansie masz ochotę na więcej mocnych historii ze świata przestępczego, mamy coś dla ciebie. Oto lista seriali, które mają ten sam vibe: bezkompromisowi bohaterowie, brutalne reguły gry i napięcie, które nie odpuszcza ani na chwilę. Przejrzyj ją i ciesz się dobrymi historiami, które umiją ci czas do premiery kolejnej części wyrastającego na kultowy serialu.

Jeśli kochasz „Strefę gangsterów”, to musisz zobaczyć te seriale

„Dżentelmeni”



Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość, która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.



„Peaky Blinders”



Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia skradziony z miejscowej fabryki transport broni. Członkowie konkurencyjnych gangów komunistycznych rewolucjonistów i Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego zaczynają licznie nawiedzać dzielnicę Small Heath w poszukiwaniu broni. Zaniepokojony możliwością użycia jej przez komunistów lub IRA, sekretarz stanu Winston Churchill przenosi z Dublina do Birmingham bezwzględnego komisarza policji Chestera Campbella (Sam Neill), który ma odzyskać karabiny i oczyścić miasto z gangów. Na drodze Tommy'ego staje także Billy Kimber (Charlie Creed-Miles), mający monopol na zakłady bukmacherskie, które Shelby upatrzył sobie jako źródło zarobkowania.



„Tulsa King”



Zwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight „Generał” Manfredi zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.



„Burmistrz Kingstown”



Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.



„Banshee”



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



„Wojownik”



Druga połowa XIX wieku. Ah Sahm (Andrew Koji) jest cudownym dzieckiem sztuk walki, który przybywa w tajemniczych okolicznościach z Chin do San Francisco, gdzie zaczyna pracować dla jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Chinatown.



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Narcos”



Serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Breaking Bad”



Walter uczy apatycznych licealistów i pracuje na pół etatu w myjni samochodowej, aby utrzymać swoją trzyosobową rodzinę: żonę Skyler, której skromne dochody pochodzą z kupna i sprzedaży przedmiotów na serwisie aukcyjnym eBay oraz cierpiącego na porażenie mózgowe siedemnastoletniego syna – Waltera Juniora. Zdając sobie sprawę, że nie posiada nic poza najbliższymi, Walter staje się człowiekiem czynu, wkracza do narkotykowego świata i zaczyna prowadzić kryminalne życie, by ochronić tych, których kocha.



„Power”



James 'Ghost' St. Patrick (Omari Hardwick) to bogaty właściciel nocnego klubu w Nowym Jorku, który zaspokaja potrzeby elity miasta, pragnąc tym samym zbudować imperium. Mężczyzna ten prowadzi jednak podwójne życie. Gdy tylko przestaje zajmować się lokalem, staje się bossem świata przestępczego kierującym rozprowadzaniem narkotyków wśród wysoko postawionych klientów.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Zainspirowany przez rzeczywiste osoby i wydarzenia, serial "Ojciec chrzestny Harlemu" na nowo przedstawia historię niesławnego bossa przestępczości Bumpy'ego Johnsona (zdobywca Oscara Forest Whitaker), który na początku lat 60-tych XX wieku wrócił z dziesięcioletniej odsiadki i zastał dzielnicę, którą niegdyś rządził, w ruinie. Gdy ulicą rządzi włoska mafia, Bumpy musi zmierzyć się z rodziną przestępczą Genovese, aby odzyskać kontrolę. Podczas brutalnej walki zawiera sojusz z radykalnym kaznodzieją Malcolmem X (Nigél Thatch) - biorąc polityczną karierę Malcolma na celownik społecznych wstrząsów i wojny gangów, która grozi rozdarciem miasta. "Ojciec chrzestny Harlemu" to zderzenie kryminalnego półświatka z ruchem na rzecz praw obywatelskich w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Ameryki. Historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, lecz niektóre postacie, charakterystyki, zdarzenia, miejsca i dialogi zostały sfabularyzowane lub wymyślone dla udramatyzowania.



„Gomorra”



W Neapolu rządzi gangsterski klan rodziny Savastano, w którym obowiązuje zasada bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa. Ich największym wrogiem jest grupa Salvatore'a Contego. Konflikt nasila się, gdy Pietro Savastano wysyła swoich ludzi – Cira i Attilia – by podpalili posiadłość rodziny Conte. Staje się to początkiem krwawej wojny gangów. Napiętą sytuację próbuje wykorzystać Ciro, który podejmie próbę przejęcia władzy i objęcia funkcji nowego szefa w gangsterskim półświatku.



„Boardwalk Empire”



Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Top Boy”



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„Tabu”



Londyn, rok 1814. Żądny przygód James Keziah Delaney (Tom Hardy) powraca niespodziewanie po dziesięciu latach z Afryki. Mężczyzna wierzy, że uda mu się przejąć po ojcu ogromne przedsiębiorstwo. Szybko jednak wychodzi na jaw, że nie będzie to łatwe. Okazuje się, że dziedzictwo pozostawione przez zmarłego biznesmena jest zgoła inne niż to się mogło na początku wydawać. Delaney występuje przeciwko Kompanii Wschodnioindyjskiej, grając niebezpieczną grę pomiędzy zwalczającymi się Anglią i Ameryką. Czytaj też:

