Ta filmowa kawiarnia do dziś przyciąga miliony turystów. Dlaczego?

Nieśmiała kelnerka z Montmartre'u i jej misja niesienia radości innym – historia Amelii to opowieść, która mimo przeciwności podbiła serca widzów na całym świecie. Film Jeana-Pierre’a Jeuneta z 2001 roku długo nie zapowiadał się na światowy hit. Odrzucony przez festiwal w Cannes i wprowadzony do kin krótko po zamachach z 11 września, miał przeciw sobie cały świat. A jednak... stał się fenomenem popkultury.

Kawiarnia z filmu istnieje naprawdę!

Dziś wieczorem, o godz. 21:15, widzowie TVP Kultura będą mieli okazję znów zanurzyć się w ten magiczny, wyidealizowany Paryż, który – jak przyznał sam reżyser – „jest bardziej bajką niż rzeczywistością, bo współczesny Paryż jest zbyt brzydki na taką historię”. Jedno miejsce jest jak jednak jak najbardziej realne i istnieje do dziś. To kawiarnia „Café des Deux Moulins”, w której filmowa Amelia pracuje jako kelnerka. Znajduje się na Montmartre i od premiery filmu przyciąga rzesze fanów z całego świata, którzy chcą choć przez chwilę poczuć klimat, w jakim żyła ich ukochana ekranowa idolka. Co ciekawe, wnętrze lokalu różni się od tego, co widzimy na ekranie, ale nie przeszkadza to turystom robić tam zdjęcia i siadać przy ulubionym stoliku głównej bohaterki.

Film był wyrazem nostalgii reżysera za Paryżem jego młodości – spokojnym, harmonijnym, niemal baśniowym. Nic dziwnego, że „Amelia” doczekała się nawet musicalowej adaptacji, a jej bajkowa stylistyka zainspirowała twórców serialu „Tam, gdzie rosną stokrotki”.

Kim była Amelia?

Tytułowa bohaterka (Audrey Tautou) to samotna, wrażliwa kelnerka, która pewnego dnia znajduje w swoim mieszkaniu pudełko z dziecięcymi skarbami poprzedniego lokatora. Odnajduje właściciela i uszczęśliwia go – tak zaczyna się jej życiowa misja. Dzięki serii dobrych uczynków odmienia życie ludzi wokół siebie, niekiedy uciekając się do drobnych forteli. W końcu sama zakochuje się w równie niecodziennym jak ona zbieraczu porzuconych zdjęć z fotobudek, Ninonie Quincampoix (Mathieu Kassovitz).

Film zdobył pięć nominacji do Oscara, cztery Cezary (w tym za muzykę Yanna Tiersena i reżyserię), Kryształowy Globus w Karlowych Warach i przyniósł Audrey Tautou międzynarodową sławę oraz nominację do Cezara dla najlepszej aktorki. „Amelia” już dziś, we wtorek 8 lipca o godz. 21:15 na TVP Kultura.

