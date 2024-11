Topowe thrillery dostępne teraz na Netflix i Max. Jest w czym wybierać

Dla wszystkich fanów dobrych thrillerów mamy listę ponad 40 filmów, które znajdziecie na najbardziej popularnych w Polsce platformach streamingowych czyli Netflix i Max. To tytuły, które widzowie oceniają najwyżej.

Najlepsze thrillery na Netflix i Max

43. „Raees”

Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.

42. „Obywatel X”

Lekarz sądowy, badając ciała kolejnych ofiar, przejmuje nieudolnie prowadzone śledztwo. Pokonując opory władzy, która kwestionuje tezę o istnieniu seryjnego mordercy, robi wszystko, by doprowadzić do ujęcia sprawcy.

41. „Obława”

Bubber ucieka z więzienia. Wieść o powrocie do rodzinnego miasteczka budzi wściekłość mieszkańców.

40. „Porwana pamięć”

Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.

39. „Maria łaski pełna”

María, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.

38. „Bestie”

Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.

37. „Głęboka czerwień”

Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.

36. „Psychopata”

Specjalistka zajmująca się psychiką seryjnych morderców pomaga policjantce w śledztwie.

35. „Fatamorgana”

Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca przed 25 laty, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać.

34. „Ukryte”

Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.

33. „Winni”

Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.

32. „Fatalne zauroczenie”

Weekendowe i niezobowiązujące zauroczenie pomiędzy Danem a Alex przeradza się w niebezpieczną obsesję kobiety.

31. „Wschodnie obietnice”

Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.

30. „Kolekcjoner”

Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.

29. „Anonimus”

Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.

28. „Diabeł wcielony”

Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.

27. „Anatomia upadku”

Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?

26. „Szczęki”

W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.

25. „Niepokój”

Nastoletni Kale, skazany na areszt domowy, zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Stwierdza, że obok niego mieszka morderca.

24. „Przeznaczenie”

Tajna rządowa agencja podróży w czasie, mając na celu zapobieganie przyszłym zbrodniom, wysyła szpiega, by uchwycił przestępcę.

23. „Blue Velvet”

Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.

22. „Azyl”

Do domu Meg wkraczają złodzieje. Kobieta wraz z córką chroni się przed nimi w małym pomieszczeniu zamykanym od wewnątrz.

21. „Układ zamknięty”

Oparta na faktach historia opowiada o trzech przedsiębiorcach, którzy wskutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.

20. „Jestem mordercą”

Młody milicjant otrzymuje zadanie schwytania seryjnego zabójcy kobiet.

19. „Fargo”

Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.

18. „Kolekcjoner kości”

Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.

17. „Zwierzęta nocy”

Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.

16. „Kill Bill 2”

Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie.

15. „Pokłosie”

Dwóch braci, próbując odgrzebać tajemnicę sprzed lat, staje w poważnym konflikcie z mieszkańcami swojej wsi.

14. „Anioły i demony”

Profesor uniwersytetu Harvarda Robert Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci, którzy planują dokonać zemsty podczas trwającego konklawe w Watykanie.

13. „Nowy początek”

Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.

12. „Split”

Mężczyzna o mnogiej osobowości porywa trzy nastolatki. Okazuje się, że jedna z jaźni zaczyna dominować nad innymi.

11. „Ex Machina”

Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.

10. „Blade Runner 2049”

Policjant odkrywa spisek, który może zniszczyć ludzkość.

9. „Łowca androidów”

Rok 2019. Rick Deckard jako członek specjalnego oddziału policji tropi i eliminuje replikantów – istoty stworzone za pomocą biotechnologii do wykonywania niebezpiecznych zadań.

8. „Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.

7. „Gra”

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.

6. „Kill Bill”

Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.

5. „Sekretne okno”

Uznany pisarz przenosi się na prowincję, by w spokoju tworzyć kolejne książki. Wkrótce odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, który oskarży Raineya o plagiat.

4. „Prestiż”

Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.

3.„Siedem”

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza – siedmiu grzechów głównych.

2. „Incepcja”

Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.

1. „Milczenie owiec”

Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.

