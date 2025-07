2 miliony do zgarnięcia i… ogórek Ibisza. Uwielbiany teleturniej powraca

Jesienią na antenę Polsatu wraca kultowy teleturniej „Awantura o kasę” – i to w zupełnie nowym wydaniu. Tym razem stawka będzie jeszcze wyższa, a emocje większe niż kiedykolwiek wcześniej. Twórcy programu przygotowali szereg niespodzianek, a najważniejsza z nich to podniesienie puli nagród aż do 2 milionów złotych!

Nowa scenografia, luksusowe nagrody i powrót kultowego „kołowrotka”

W złotych skrzynkach znajdą się nie tylko gotówka, ale i luksusowe fanty – diamenty, sztabki złota, skutery, a nawet samochody. Nie zabraknie też elementu, który zyskał już status legendy – kiszonego ogórka przygotowanego osobiście przez Krzysztofa Ibisza, gospodarza programu.

W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą nowoczesną i odświeżoną scenografię oraz multimedialne efekty, które mają dodać rozgrywce dynamiki i nowoczesności. Jednocześnie twórcy postanowili sięgnąć po sprawdzone rozwiązania z przeszłości, które pokochali widzowie – na plan wraca legendarny „kołowrotek” z kategoriami pytań. To jednak nie wszystko. W planach jest także odcinek specjalny z udziałem wyjątkowych gości, których nazwiska na razie pozostają niespodzianką. Jesienne odcinki zostały już nagrane, a za produkcję odpowiada ATM Grupa.

Rekordowa oglądalność ulubionych teleturniejów

Według danych Nielsena jesienią 2024 roku program „Awantura o kasę” przyciągał średnio 882 tys. widzów, a wiosną 2025 roku średnia wyniosła 790 tys. przy większej liczbie odcinków (22 wiosną, 18 jesienią). Wyniki te pokazują, że format wciąż cieszy się dużą popularnością wśród publiczności.

Polsat tej jesieni stawia aż na dwa hitowe teleturnieje. Obok „Awantury o kasę” w ramówce pojawią się również legendarni „Milionerzy”, których po ponad dwóch dekadach zrezygnowała stacja TVN. Wszystko wskazuje na to, że jesień w telewizji będzie wyjątkowo emocjonująca.

