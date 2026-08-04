Nie żyje aktorka z filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Poruszające ostatnie chwile

Nie żyje Mary Egida Rivera, aktorka, którą widzowie zapamiętali między innymi z roli Loli, babci Neda Leedsa w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Artystka zmarła w wieku 82 lat w Honolulu. Jak wynika z informacji przekazanych przez rodzinę, przyczyną jej śmierci były powikłania po udarze.

Mary Egida Rivera nie żyje. Rodzina podjęła trudną decyzję

Informację o śmierci aktorki przekazano publicznie 3 sierpnia. Według internetowego nekrologu Mary Egida Rivera „odeszła spokojnie 15 kwietnia 2026 r. w Honolulu”.

Aktorka doznała udaru i została podłączona do aparatury podtrzymującej życie. Lekarze nie dawali dużych nadziei na jej wybudzenie ze śpiączki. W tej sytuacji rodzina podjęła decyzję o odłączeniu aparatury.

„Rodzina podjęła trudną decyzję o odłączeniu jej od aparatury podtrzymującej życie” – przekazali bliscy w rozmowie z TMZ.

Zagrała babcię Neda w „Spider-Man: Bez drogi do domu”

Mary Egida Rivera pojawiła się w jednej z najbardziej pamiętnych produkcji Marvela. W filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu” z 2021 roku wcieliła się w Lolę, filipińską babcię Neda Leedsa, którego zagrał Jacob Batalon.

Rola miała dla aktorki szczególne znaczenie. W jej nekrologu podkreślono, że „była bardzo dumna” z otrzymania angażu do filmu. Dzięki produkcji Sony Pictures mogła również mówić po tagalsku.

W obsadzie filmu znaleźli się między innymi Tom Holland, Zendaya, Tobey Maguire, Andrew Garfield oraz Jacob Batalon. Rivera miała okazję wystąpić w scenach z Batalonem i Zendayą.

Jedna z najbardziej charakterystycznych scen z udziałem Rivery rozgrywa się w domu Neda. Lola, Ned i MJ próbują otworzyć portal, licząc na odnalezienie Petera Parkera granego przez Toma Hollanda. Zamiast tego odkrywają przejście do multiwersum.

Właśnie wtedy pojawia się Peter Parker grany przez Andrew Garfielda. MJ prosi go o udowodnienie, że rzeczywiście jest Spider-Manem. Bohater wspina się po suficie, potwierdzając swoją tożsamość. Lola, którą gra Rivera, prosi go następnie o usunięcie pozostawionej na suficie pajęczyny. Peter spełnia jej prośbę.

Rodzina pożegnała Mary Riverę

Jak przekazała rodzina aktorki serwisowi TMZ, Rivera „wiodła dobre życie”. To właśnie bliscy zachęcili ją również do udziału w przesłuchaniu do „Spider-Man: Bez drogi do domu”.

Mary Egida Rivera pozostawiła męża Alejandro Riverę oraz dzieci: Carmelę Jones (Jay), Paula Riverę (Leilani), Edwina Riverę i Angelę Kelly (Jaime). Miała także 11 wnuków i czworo prawnuków.

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