Po 25 latach na antenie widzowie wciąż kochają ten serial. Mamy dowody

Pierwsze sześć odcinków produkcji śledziło średnio 2,42 mln widzów. Co ciekawe, z każdym kolejnym tygodniem widownia rosła, a jeden z wrześniowych odcinków ustanowił dotychczasowy rekord sezonu.

„M jak miłość” przyciąga ponad 2 mln widzów. Widownia serialu rośnie z tygodnia na tydzień

Jesienny sezon „M jak miłość” zadebiutował w TVP VOD 1 września. Telewizyjna emisja rozpoczęła się natomiast 7 września. Serial można oglądać na antenie TVP2 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55.

Z danych Nielsen Audience Measurement opublikowanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że sześć pierwszych odcinków nowego sezonu zgromadziło średnio 2,42 mln widzów. Wyniki są zbliżone do tych notowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jesienią 2025 roku, po pięciu tygodniach emisji, średnia widownia „M jak miłość” wynosiła 2,47 mln osób. TVP2 miała wówczas 21,08 proc. udziału w grupie ogólnej oraz 17,39 proc. w grupie komercyjnej.

Porównanie obu sezonów pokazuje niewielki spadek średniej liczby widzów. Różnica wynosi około 40 tys. osób, czyli niespełna 2 proc. Jednocześnie udział TVP2 w grupie ogólnej wzrósł o 0,28 pkt proc. Wyraźniejsza zmiana nastąpiła w grupie 16–59. Udział stacji zwiększył się z 17,39 do 19,96 proc., a więc o 2,57 pkt proc.

Początek sezonu przyniósł widownię na poziomie 2,420 mln osób podczas pierwszego odcinka, wyemitowanego 7 września. Dzień później przed telewizorami zasiadło 2,232 mln widzów. W kolejnym tygodniu wyniki wyniosły odpowiednio 2,421 mln oraz 2,347 mln osób.

Rekord nowego sezonu padł 22 września

Najlepiej jak dotąd wypadł trzeci tydzień emisji. Odcinek z 21 września obejrzało 2,540 mln osób. Dzień później widownia wzrosła do 2,620 mln, ustanawiając najwyższy dotychczas wynik nowego sezonu.

Dane z kolejnych tygodni pokazują systematyczny wzrost średniej widowni. W pierwszym tygodniu wynosiła ona około 2,33 mln osób, w drugim wzrosła do 2,38 mln, a w trzecim sięgnęła już około 2,58 mln. Oznacza to, że między pierwszym a trzecim tygodniem „M jak miłość” zyskało średnio około 253 tys. widzów, czyli niemal 11 proc.

Jeszcze większy wzrost odnotowano w grupie 16–59. W pierwszym tygodniu średnia widownia wynosiła około 1,03 mln osób, podczas gdy w trzecim było to już blisko 1,19 mln. W tym przypadku wzrost sięgnął około 15 proc.

Serial o losach rodziny Mostowiaków oraz ich przyjaciół mieszkających w Grabinie, Warszawie i okolicach jest emitowany w TVP2 nieprzerwanie od 25 lat.

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