Lili Reinhart chce nakręcić film o lesbijkach i wampirach. „Ludzie boją się to zrobić”

Aktorka, która właśnie promuje „The Love Hypothesis”, pracuje nad kolejnym projektem. Tym razem ma opowiadać o lesbijkach i wampirach. Problem w tym, że Hollywood najwyraźniej nie jest jeszcze przekonane do takiego połączenia.

Lili Reinhart chce ekranizacji historii o lesbijkach i wampirach

Lili Reinhart ma już doświadczenie w przenoszeniu literatury na ekran, a teraz chce zrealizować znacznie bardziej nietypowy projekt. Aktorka zdradziła, że próbuje doprowadzić do ekranizacji książki o lesbijkach i wampirach. Nie ujawniła tytułu powieści, ale przyznała, że znalezienie studia gotowego podjąć się produkcji nie jest łatwe.

Lili opowiedziała o swoich planach podczas wywiadu dla Hits Radio. Reinhart nie podała tytułu książki, którą chciałaby przenieść na ekran, ale określiła ją jako opowieść „o lesbijskich wampirach”. Według niej problemem jest znalezienie w Hollywood firmy, która zdecyduje się sfinansować i wyprodukować taki projekt.

„Ludzie boją się to zrobić” – powiedziała Reinhart w rozmowie z Hits Radio. Aktorka nie zdradziła, na jakiej dokładnie noweli chce oprzeć projekt. Wśród spekulacji pojawia się „Carmilla” Josepha Sheridana Le Fanu z 1872 roku. Gotycka nowela irlandzkiego autora opowiada o młodej Austriaczce, którą prześladuje tytułowa wampirzyca.

„The Love Hypothesis”. Reinhart wraca do romansów

Plany aktorki pojawiają się w czasie promocji „The Love Hypothesis”, ekranizacji powieści Ali Hazelwood przygotowywanej przez Prime Video. Reinhart wciela się w doktorantkę Olive, która wraz z profesorem dr. Carlsenem, granym przez Toma Batemana, rozpoczyna fikcyjny związek. Para chce w ten sposób przetestować swoje teorie dotyczące miłości.

Reinhart nie występuje w projekcie wyłącznie przed kamerą. Pełni również funkcję producentki wykonawczej. Za reżyserię odpowiada Claire Scanlon, natomiast scenariusz napisała Sarah Rothschild. „The Love Hypothesis” nie jest pierwszym filmem, przy którym Lili Reinhart pełniła funkcję producentki wykonawczej. Wcześniej była zaangażowana w ten sposób w produkcję „Chemical Hearts” z 2020 roku, „Look Both Ways” z 2022 roku oraz „American Sweatshop” z 2025 roku. Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Betty Cooper w serialu "Riverdale".

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