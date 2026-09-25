Laureatka Oscara i gwiazdy Hollywood zatrzymane przez policję. Gorące protesty na ulicach Nowego Jorku

Aktorki uczestniczyły w demonstracji przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, gdzie izraelski premier miał wygłosić przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Jak podaje The Guardian wśród zatrzymanych znalazł się również komik Caleb Hearon. Według organizatorów w ręce policji trafiło ponad 100 osób.

Susan Sarandon i Hannah Einbinder zatrzymane przez nowojorską policję

Do protestu doszło 24 września w pobliżu siedziby ONZ. Demonstranci zorganizowali akcję sit-in, sprzeciwiając się wystąpieniu izraelskiego premiera oraz polityce Izraela wobec Palestyny. Nowojorska policja poinformowała, że uczestnicy blokowali skrzyżowanie. Funkcjonariusze mieli wcześniej ostrzegać demonstrantów, aby opuścili miejsce protestu. Osoby, które nie zastosowały się do poleceń, zostały zatrzymane.

Wśród nich znalazła się Susan Sarandon. Laureatka Oscara została sfotografowana przez fotoreporterów podczas oczekiwania na transport. Nagrania i zdjęcia z protestu pokazują również zatrzymanie Hannah Einbinder, znanej przede wszystkim z roli Avy Daniels w serialu „Hacks”.

Na miejscu obecny był także Caleb Hearon. W demonstracji uczestniczyli ponadto m.in. Cynthia Nixon, Elliot Page, Indya Moore, Sarah Sherman, Lucy Dacus i Julien Baker. Nixon, znana z „Seksu w wielkim mieście”, wzięła udział w proteście, ale według przedstawicieli aktorki nie została zatrzymana. Wcześniejsze doniesienia sugerujące jej aresztowanie zostały później skorygowane.)

Demonstracja została zorganizowana w związku z planowanym wystąpieniem Benjamina Netanjahu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Protestujący blokowali ulice w pobliżu First Avenue i 39th Street, kilka przecznic od siedziby organizacji. Protest zorganizowała Jewish Voice for Peace. Uczestnicy trzymali transparenty z hasłami dotyczącymi zakończenia dostaw broni dla Izraela oraz sytuacji w Strefie Gazy. Netanjahu ostatecznie wystąpił przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Podczas jego przemówienia część delegatów opuściła salę obrad.

Hannah Einbinder wcześniej mówiła o Palestynie. Susan Sarandon o wpływie swoich poglądów na karierę

Udział Einbinder w proteście nie był pierwszym przypadkiem, gdy aktorka publicznie wypowiadała się na temat sytuacji Palestyńczyków. Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes mówiła o konsekwencjach zabierania głosu w tej sprawie i wpływie, jaki takie stanowisko może mieć na jej karierę.

„Koszt milczenia jest wyższy, rozumiesz?” powiedziała. „Niemówienie jest bardziej kosztowne i trzeba po prostu mieć jasno określone priorytety. Nie sądzę, żeby moja mała kariera mogła się równać choćby z jednym ludzkim życiem. Więc wiesz, to obowiązek i zawsze będę go przestrzegać”.

Również Susan Sarandon wcześniej opowiadała o zawodowych konsekwencjach publicznego wyrażania poglądów dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Podczas wrześniowego Festiwalu Filmowego w Wenecji aktorka mówiła, że jej stanowisko miało wpływ na otrzymywane propozycje.

„Ostatnio wciąż odbierano mi filmy, bo agencje mówią ludziom, żeby mnie już nie zatrudniali” – powiedziała. „Ale taka jest struktura władzy. Myślę, że wśród ludzi, a zwłaszcza na arenie międzynarodowej, czuję się mile widziana”.

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