Zaskakująco oszczędne nawyki miliarderów. Możemy się od nich uczyć?

Prywatne odrzutowce, designerskie ubrania i luksusowe wakacje to obraz bogactwa, który regularnie pojawia się w mediach społecznościowych. W niektórych rodzinach miliarderów rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Mark Zuckerberg, Melinda Gates czy Gordon Ramsay stosują wobec swoich dzieci zasady, które mają nauczyć je odpowiedzialności i pokazać, że pieniądze nie powinny być przepustką do wszystkiego.

Mark Zuckerberg nakłada obowiązki i zabiera córki do biura

Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan starają się zapewnić swoim córkom możliwie normalne dzieciństwo. Założyciel Meta uczy je między innymi pisania na klawiaturze i kodowania, ale na tym edukacja się nie kończy. Dzieci mają również swoje obowiązki domowe.

Zuckerberg i Chan zabierają córki także do pracy. Chcą, aby mogły zobaczyć, czym zajmują się ich rodzice i jak wygląda ich codzienność zawodowa. W rozmowie z Gayle King w programie „CBS Mornings” Zuckerberg wyjaśnił podejście, jakie wraz z żoną przyjęli w wychowaniu dzieci. „Cóż, myślę, że przede wszystkim nie dajemy im wszystkiego. Myślę więc, że to ważna kwestia. Mają też obowiązki” – powiedział. Chan dodała: „Zabieramy je też do pracy. Mark i ja zabieramy je do biura, żeby zobaczyły, co robimy i jaki wnosimy wkład”.

Melinda Gates ograniczała dzieciom wydatki. Musiały też same odkładać

Podobną filozofię stosowała w swojej rodzinie Melinda French Gates. Jej dzieci otrzymywały kieszonkowe, którego wysokość rosła wraz z wiekiem. Jednocześnie musiały odkładać jedną trzecią otrzymywanych pieniędzy na cele charytatywne.

Melinda Gates wspominała także sytuację, gdy jej najstarsza córka Jennifer, dziś pediatra, zobaczyła designerską torebkę i poprosiła o jej zakup. Choć matka bez problemu mogła pozwolić sobie na taki wydatek, zdecydowała się odmówić. „Oczywiście, że mogłam jej ją kupić. Ale powiedziałam: 'Ale gdybym to zrobiła, co by to powiedziało innym dziewczynom w twojej szkole? 'Czy to by cię nie wyróżniło?'”

W podcaście Bloomberga Gates wyjaśniła również zasadę, którą kierowała się w domu: „To, że mogę, albo to, że możemy, nie znaczy, że powinniśmy”. Jej podejście wynikało także z własnych doświadczeń. Studiując na uniwersytetach, obserwowała osoby pochodzące z bardzo zamożnych rodzin, które ostentacyjnie demonstrowały swoje przywileje. Nie chciała, aby jej dzieci dorastały w przekonaniu, że są wyjątkowe wyłącznie dlatego, że mają bogatych rodziców.

John Caudwell nie pozwala dzieciom latać prywatnymi samolotami

Jeszcze bardziej konkretne zasady obowiązują w rodzinie brytyjskiego miliardera Johna Caudwella. Biznesmen dorastał w trudnych warunkach i zależało mu na tym, aby potomstwo nie straciło kontaktu z codziennym życiem. Jego dzieci nie korzystają z prywatnych samolotów. Zamiast tego latają tanimi liniami lotniczymi. W rodzinie obowiązuje również zakaz kupowania markowych ubrań.

„Nie chcę, żeby moim dzieciom czegoś brakowało, ale też nie chcę przesadnie ich rozpieszczać, jak to robią niektórzy bogaci ludzie” – tak Caudwell tłumaczył swoje podejście w rozmowie z „Business Insider”. Biznesmen zwracał uwagę, że luksusowe zakupy niekoniecznie przekładają się na większe szczęście dzieci. „Jeśli pójdziesz do Gucci i zapłacisz tysiąc funtów, czy dzieci będą choć trochę szczęśliwsze? Nie, nie są. Czy w końcu będą miały charakterek rozpieszczonego dzieciaka? Tak, prawdopodobnie tak”.

Gordon Ramsay lokuje (wulgaryzm) w klasie ekonomicznej

Podobne zasady dotyczą dzieci Gordona Ramsaya. Słynny kucharz wraz z żoną Taną starają się, aby ich dzieci nie przyzwyczaiły się do życia w luksusie. Dzieci Ramsaya m.in. podróżują komunikacją miejską, a także angażują się w wolontariat. Podczas podróży lotniczych rodzice korzystają z pierwszej klasy, natomiast dzieci podróżują klasą ekonomiczną.

Ramsay opowiadał o tym w rozmowie z „The Sun”. Gdy dzieci pytają, czy mogą dołączyć do rodziców w pierwszej klasie, odpowiedź jest twarda: „Kiedy pytają, czy mogą wpaść do nas w pierwszej klasie na dobre jedzenie, odpowiadamy: »Nie, wy [wulgaryzm] nie możecie«, więc teraz zabierają ze sobą pikniki na pokład i w klasie ekonomicznej czują się absolutnie dobrze. No bo jaki 14-latek potrzebuje fotela z funkcją rozkładania?”. Ramsay podkreślał, że dla niego i jego żony ważne jest, aby dzieci pozostały skromne i miały motywację do pracy.

Nie chodzi tylko o pieniądze. Psycholog tłumaczy zasady panujące w bogatych rodzinach

Takie podejście rodzin o ogromnych majątkach teoretycznie ma uzasadnienie. Dr Jim Grubman, specjalista zajmujący się psychologią bogactwa i autor książek „Strangers in Paradise: How Families Adapt to Wealth Across Generations” oraz „Wealth 3.0: The Future of Family Wealth Advising”, uważa, że ograniczanie dostępu dzieci do luksusu może być elementem przygotowania ich do przyszłego zarządzania majątkiem.

„To nie jest fikcyjny proces, mający na celu uniknięcie poczucia wyższości” – mówi ekspert cytowany przez magazyn Hello!. Jego zdaniem chodzi przede wszystkim o przygotowanie młodych ludzi do podejmowania decyzji związanych z pieniędzmi i majątkiem.

Grubman zaznacza jednocześnie, że nie wszystkie bardzo zamożne rodziny stosują takie metody. Ekspert określa ograniczenia nakładane przez niektóre rodziny mianem elementu praktycznej edukacji finansowej. Z tej perspektywy korzystanie z tańszych rozwiązań czy otrzymywanie ograniczonego kieszonkowego nie ma być karą, lecz sposobem na zdobywanie doświadczenia i uczenie się odpowiedzialności.

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