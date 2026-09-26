Aktorka filmów dla dorosłych stworzyła gigantyczny hit. Do dziś przy nim tańczysz

Andrea True miała nie lada problem. Nie mogła wywieźć z kraju zarobionych pieniędzy, więc postanowiła przeznaczyć je na realizację planu, który od dawna chodził jej po głowie. Tak narodziło się „More, More, More”. Piosenka w 1976 roku podbiła listy przebojów i pół wieku później wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tanecznych swojej epoki.

„More, More, More”. Tak powstał wielki przebój disco

Andrea True była już uznaną aktorką filmów dla dorosłych, kiedy postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. Do współpracy zaprosiła producenta i autora piosenek Gregga Diamonda. Początek tej historii był jednak mocno nietypowy.

W 1975 roku True wyjechała na Jamajkę, gdzie miała występować w reklamach firmy zajmującej się nieruchomościami. Obowiązujące wówczas ograniczenia dotyczące transferu aktywów sprawiły, że nie mogła po prostu zabrać zarobionych pieniędzy ze sobą do Stanów Zjednoczonych.

Zamiast pogodzić się z utratą środków, True postanowiła wykorzystać je na realizację muzycznych ambicji. Na Jamajkę sprowadziła Diamonda. Wspólnie z lokalnymi muzykami nagrali utwór pod szyldem Andrea True Connection, który później miał stać się jej największym przebojem.

Z Jamajki na szczyt list przebojów

Pierwsza wersja „More, More, More” została wydana na Jamajce w 1975 roku. Niedługo później piosenką zainteresowała się wytwórnia Buddah Records, która zaczęła dostarczać ją do dyskotek. Rosnące zainteresowanie utworem doprowadziło do wydania singla w 1976 roku.

Piosenka szybko przestała być wyłącznie klubowym nagraniem. „More, More, More” dotarło do czwartego miejsca zestawienia Billboard Hot 100 i znalazło się na szczycie amerykańskiej listy disco. W Kanadzie również zajęło pierwsze miejsce, natomiast w Wielkiej Brytanii dotarło do piątej pozycji. Utwór znalazł się także w pierwszej dziesiątce list przebojów w kilku innych krajach.

Singiel odniósł również sukces sprzedażowy. Recording Industry Association of America przyznało mu status złotej płyty za sprzedaż przekraczającą milion egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych.

Andrea True chciała zostawić przeszłość za sobą. Jej hit przetrwał dekady

W tekście „More, More, More” można odnaleźć żartobliwe odniesienia do wcześniejszej kariery True. Pojawiają się motywy kamer i rozkręcania akcji, a wokalistka wielokrotnie pyta słuchacza: „Jak ci się podoba?”. Mimo tych dwuznaczności piosenka miała jedynie lekko zalotny charakter. Kwestia autorstwa tekstu była natomiast przedmiotem sporu. Gregg Diamond przypisywał sobie wyłączne autorstwo słów. True później twierdziła, że to ona napisała tekst, podczas gdy Diamond skomponował muzykę.

Kiedy jej kariera muzyczna zaczęła nabierać rozpędu, True chciała, aby odbiorcy postrzegali ją przede wszystkim jako wokalistkę, a nie aktorkę filmów dla dorosłych. W ciągu jednego roku dała ok. 300 koncertów. True nagrywała później kolejne utwory. Wśród nich znalazło się „NY, You Got Me Dancing”, które trafiło do pierwszej czterdziestki. Żadna z kolejnych piosenek nie powtórzyła jednak sukcesu „More, More, More”.

Sam przebój zyskał za to nowe życie wiele lat później. W 1999 roku kanadyjska grupa Len wykorzystała instrumentalny fragment utworu w piosence „Steal My Sunshine”. Nagranie stało się hitem i znalazło się w pierwszej dziesiątce amerykańskiej listy przebojów.

Historia utworu nie zakończyła się wraz z końcem ery disco. W 2025 roku Billboard umieścił „More, More, More” na 36. miejscu zestawienia 100 najlepszych piosenek tanecznych wszech czasów. Magazyn zwrócił uwagę na znaczenie nagrania dla brzmienia końca lat 70. i określił wokal True jako uwodzicielski, ale jednocześnie „dziwnie niewinny”. Andrea True zmarła w 2011 roku w wieku 68 lat.

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